Usurpaciones: "La falta de decisión política y protocolos de acción generaron el desmadre”, afirmó Ana Clara Romero

Ante la toma de tierras y posteriores desalojos que se realizaron en terrenos en zona norte de Comodoro Rivadavia, la diputada Ana Clara Romero dijo que “Las tomas son consecuencias de la falta de planificación urbana. No nos equivocamos cuando advertimos que la situación estaba fuera de control. Hoy se ven las consecuencias de un poder municipal que en lugar de actuar de manera inmediata para evitar que las situaciones se consoliden, espera, sin decisión política, según el caso o la ocupación. Estos situaciones hacen daño a la ciudad” expresó la precandidata a intendente.

Desde el sábado por la mañana distintos grupos tomaron tierras en el barrio Próspero Palazzo y Km. 8: “No hay una política de desarrollo urbano dentro de un plan de ordenamiento, nosotros lo propusimos en 2019, pero no tuvo eco y este desmadre genera mucha tristeza” describió Romero.

Y destacó que la solución tiene que ser integral con una normativa y un acompañamiento municipal para que en el vínculo público - privado, con por ejemplo sindicatos y otras instituciones se trabaje en planes integrados de urbanización para viviendas, buscando densificar las zonas con servicios y equipamiento urbano.

“Es por ahí el camino, no hay soluciones mágicas, pero esa es la hoja de ruta que nosotros tenemos. Indiscutiblemente en un tema tan sensible y con una historia tan contaminada, que esta política tiene que estar atravesada por un eje de transparencia, que acerque al vecino y que le muestre en tiempo real el destino de esos recursos del Estado, darle transversalidad para que cualquier vecino pueda auditar la gestión en este y otros aspectos.”

Asimismo comentó que Comodoro tiene un déficit habitacional de hace más de 20 años, “Los mismos años que venimos siendo gobernados por gente que mientras tuvo la oportunidad de entregar terrenos lo hizo de una manera opaca y discrecional, como una forma de hacer clientelismo, de fidelizar los votos. Esto le ha explotado al gobierno en la cara, pero la realidad es que nos explota a todos los comodorenses, que buscamos pensar en una ciudad a largo plazo” sentenció.

“Hoy se cumplen 6 años del inicio de la tormenta del año 2017, en ese momento se vieron las consecuencias de la falta de planificación y obras públicas. Por eso hay que restaurar el pacto social roto, por un lado el respeto de la ley y de los procedimientos y como contrapartida el trabajo del estado en posibles soluciones concretas a la situación de los vecinos. Hay que poner un límite firme a las usurpaciones, para evitar que se ocupen ilegalmente lugares que no son habitables, de los que después es muy difícil moverlos y aún más difícil urbanizarlos” determinó.

Con el mismo tono en relación a las acusaciones formuladas por Luque y Linares en su contra reveló “Esta no es una situación para sacar rédito político, pero tampoco puedo permitir que cualquier trasnochado, se tome la libertad y tenga la caradurez de involucrarme en algo así, sé que soy una enemiga publica para ellos, porque los expongo y pongo en riesgo su continuidad en el gobierno de la ciudad, pero no justifica la mentira. Pero estoy tranquila, no tengo nada que ocultar, por lo que avanzaré como corresponde legalmente por las falsas imputaciones sin ningún tipo de respaldo. Trabajo desde el llano, y venimos defendiendo el orden, la transparencia y el uso racional de los recursos del Estado, eso les molesta” arremetió contra los dirigentes del Frente de Todos “Están totalmente perdidos, han pedido la calle, no encuentran el rumbo, su única estrategia es mentir y ensuciar, pero la gente no es tonta”, manifestó.

TERRENOS SIN SERVICIOS

La diputada nacional insistió en que las tomas generan mayores problemas en el futuro, porque las personas se instalan donde no hay servicios y llevarlos es un costo. “La tormenta de 2017 lo dejó al desnudo, hay lugares que no son aptos para afincarse. Lo que hoy parece una solución en 5 años frente a una situación inesperada – una lluvia o temporal - puede terminar convirtiéndose en una trampa”, comentó.

Y recordó que hace unas semanas Luis Ferrero dejó su cargo “Esto no es casual, una parte del área que tenía Ferrero terminó desglosándose a la Secretaria de Gobierno y suben a su cargo una subalterna. Ese movimiento evidenció una enorme imprevisión y falta de equipo”.

Además definió que la preadjudicación de un terreno con servicios en el barrio Pueyrredón, al hijo de un fallecido funcionario municipal y de una diputada provincial, aliada de Luque “es una prueba concreta de los manejos que tienen, el propio intendente firmó la resolución, después tuvo que volver hacia atrás, pero porque se vio expuesto. Esa es la foto: los privilegios son para los amigos del proyecto político, para los que acompañan, y a los vecinos que van por derecha no los registran ni les dan respuesta, tienen que hacer cargo de eso, la gente lo padece” indicó.

Por último, detalló que avanza en un proyecto de registro público para aspirantes a terrenos, donde haya transversalidad y se dé respuestas a los pedidos “Hay mucho para trabajar, hoy con las herramientas virtuales, hay resortes para plantear una política distinta, junto con el código de planeamiento urbano, urbanización de terrenos habitables, plan de viviendas municipales, gestiones con el IPV para que cumpla el cupo de nuestra ciudad y articulación con urbanizadoras privadas para responder a los distintos segmentos de demanda de techo. Estas propuestas las hicimos en 2019 y las perfeccionamos y seguimos trabajando con el equipo porque sabemos que este es un tema crucial para los vecinos con los que diálogo permanentemente”, concluyó.