Usurpación en Río Senguer: Construían un domo con fines turístico en una reserva natural para proteger lagos y huemules

El funcionario recordó, en diálogo con ADNSUR , que si bien hace poco cumplió sólo dos meses de gestión al frente del municipio, en roles anteriores (como concejal o secretario de Gobierno) tuvo participación, en el año 2008, en trabajaos para regularizar ocupaciones de tierras de gente que llevaba mucho tiempo establecida en el lugar y se buscó ajustar estas situaciones a derecho.

Sin embargo, diferenció aquellas situaciones de las que se dieron posteriormente. “Después del año 2011 yo no participé más en el gobierno y hubo situaciones, como en 2016, cuando se produjo una usurpación que está ubicada a escasos 100 metros del lugar en el que se produjo este nuevo intento -apuntó-. Y oh, casualidad, es la misma gente la que está extendiéndose, que pretende seguir ocupando más territorio”.

UNA USURPACIÓN DEL AÑO 2016 QUE BUSCA EXTENDERSE EN UN ÁREA NATURAL QUE PROTEGE AL LAGO Y AL HUEMUL

El intento de construcción de un domo con fines turísticos, tal como reveló ADNSUR el fin de semana último, se produjo en zona del lago La Plata, a orillas del arroyo Escondido, en un lugar con bosque de lengas y con sobre elevación, que permite la vista al lago.

“Esta gente que está usurpando desde 2016 y que, hasta la fecha, a través de la justicia, no se los pudo sacar del lugar, es la que quiere seguir ocupando más territorio -criticó el jefe comunal-. Cuando reconocieron que son ellos los que estaban construyendo el domo, en un lugar donde hay tierras fiscales, les dije que tengo 3 ordenanzas que me avalan y que iba a seguir por vía judicial, pero no voy a permitir que avancen un metro más”, comentó.

Mongiliardi anticipó que en la jornada de mañana viajará hacia Sarmiento para avanzar en la presentación en la justicia penal, al indicar que “si no hago esto, cualquier ciudadano podría denunciarme a mí por incumplir los deberes de funcionario público”.

El intendente recordó que la situación es violatoria de la ordenanza 208, del año 2008, que establece el poder de policía del municipio en preservación de las tierras fiscales; además mencionó la ordenanza que crea el parque municipal ‘Shoonen’, del año 2013, con fines de crear un área natural protegida para los lagos y para el huemul; y una tercera ordenanza, la 731 del año 2018, que establece el límite de acampe, por lo que se prohíbe acampar o pernoctar en el mencionado arroyo El Perdido.

“Si ellos aducen que están haciendo esto porque la pensión no les alcanza, me parece raro el nivel de la inversión, porque estaban construyendo con materiales de primera calidad, lo que requiere mucho dinero -reveló-. Creo que la justicia debería investigar también a la empresa que contrataron para construir -opinó-. Nosotros lo que hicimos fue lo que nos marcan las ordenanzas municipales”.

La construcción había avanzado con una base de material y el uso de lengas verdes para crear un ‘deck’, que habrían sido desmontadas del bosque, lo que de confirmarse marcará otra irregularidad.

PEDIDO DE AYUDA A LA PROVINCIA PARA CUIDAR VALIOSAS TIERRAS

El intendente reflexionó finalmente que el manejo y cuidado de las valiosas tierras de la zona excede las posibilidades de un municipio chico como el de Río Senguer, por lo que planteó al gobernador Ignacio Torres la posibilidad de una reunión en el territorio, para articular acciones con los distintos estamentos provinciales que tienen injerencia, como las áreas de Pesca y Bosques, el IAC, entre otras.

“Esto fue a poco tiempo de asumir, antes de que se diera esta situación -confió-, el gobernador me dio el visto bueno y por eso hubo una primera reunión y ya tenemos programado otro encuentro para el próximo 26 de febrero. Va a participar también la gente con distintos proyectos, sea de alcance turístico o con establecimientos ganaderos, o titulares de viviendas privadas. Tenemos que sentarnos arriba del recurso y empezar a trabajar en forma coordinada y responsablemente”.