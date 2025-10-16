La noche del miércoles, tras más de 10 horas de debate, Uruguay dio un paso histórico al legalizar la eutanasia, convirtiéndose en el primer país de Sudamérica en aprobar una ley que garantiza el derecho a morir con dignidad. La iniciativa, conocida como Ley de Muerte Digna, fue votada en la Cámara de Senadores y contó con el respaldo de legisladores del Frente Amplio, así como de algunos integrantes de los partidos Colorado y Nacional.

El texto aprobado establece que podrán acceder a este derecho las personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que padezcan enfermedades incurables, irreversibles o que les generen sufrimientos insoportables. La ley busca asegurar que quienes atraviesen el final de su vida puedan hacerlo de manera libre, consciente y acompañada por el sistema de salud.

“No se impone una conducta, se reconoce una elección. Morir con dignidad no debe ser un delito”, expresó el senador del Frente Amplio Daniel Borbonet, quien destacó que el proyecto fue elaborado con responsabilidad y en diálogo con diversos sectores sociales y médicos.

Por su parte, el legislador colorado Ope Pasquet consideró - según publica Infobae - que la norma es “necesaria, liberal y humanitaria”, ya que ofrece una salida a quienes sufren dolencias terminales sin posibilidad de alivio.

Según la ley, podrán ampararse en ella tanto ciudadanos uruguayos como extranjeros residentes en el país. El procedimiento estará regulado y supervisado por equipos médicos, bajo estrictas garantías legales y éticas.

El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 180 días para reglamentar la norma. Además, se creará una Comisión Honoraria de Revisión, integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos. Este organismo evaluará los procedimientos y elaborará un informe anual para garantizar el cumplimiento de la ley.

Con esta decisión, Uruguay se suma a un reducido grupo de países del mundo que permiten la eutanasia, consolidando su posición de liderazgo regional en materia de derechos humanos y libertades individuales.