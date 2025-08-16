Uno por uno, quiénes son todos los candidatos de La Libertad Avanza en Chubut para la diputación nacional

La Libertad Avanza (LLA), el partido liderado por el presidente Javier Milei, ha confirmado oficialmente sus listas de candidatos para las elecciones nacionales de octubre de 2025, abarcando tanto a los postulantes a diputados nacionales por Chubut como a los candidatos para el Consejo de la Magistratura en las circunscripciones de Trelew y Esquel.

Entre ellos se encuentran Maira Frías, Julián Moreira y Silvina Florentino, quienes buscan llevar al Congreso la visión de cambio y libertad que propone el movimiento libertario.

En detalles, Maira Frías es abogada, tiene 37 años, es madre de una niña y vive en Comodoro Rivadavia junto a su esposo Darío. Años atrás, se graduó en Derecho en la Universidad Nacional del Nordeste y se especializó en Derecho Sucesorio en la UNR.

Su experiencia incluye el trabajo en estudios jurídicos de prestigio, la dirección de su propio estudio independiente y la participación en la Comisión Directiva del Colegio de Abogados de Comodoro. Desde 2024, lidera la oficina de ANSES en la ciudad, acercando soluciones a las familias locales. Frías destaca que el proyecto de Javier Milei abrió un camino para penetrar un sistema político tradicional y que aún queda mucho por hacer, comprometiéndose a ser parte activa del cambio en Chubut.

Por otra parte figura Julián Francisco Ramón Moreira: tiene 51 años, vive en Trelew junto a su familia y es médico cirujano especializado en ortopedia y traumatología. Su formación incluye cursos internacionales de actualización en endoscopia de columna, artroscopia y técnicas de intervención en dolor.

Moreira resalta la importancia de gestionar equipos y resolver problemas con eficacia, y su compromiso con la promoción de políticas de libertad individual lo llevó a sumarse al proyecto de La Libertad Avanza, convencido de la necesidad de terminar con décadas de corrupción y precariedad impulsadas por el kirchnerismo.

Por último aparece Silvina Florentino, quien es contadora pública y tiene 59 años, vive en Puerto Madryn y es madre de dos hijos. Con una trayectoria en contabilidad, auditoría y control de gestión, afirma conocer de cerca las necesidades de su comunidad, especialmente en educación, seguridad y trabajo. La madrynense se postulará como suplente a la diputación nacional.

Florentino respalda las reformas del presidente Javier Milei y busca trasladar a la política los valores de responsabilidad, transparencia y eficiencia que adquirió en su carrera profesional, con el objetivo de construir una provincia y un país más justos y prósperos.

Los tres candidatos coinciden en que Chubut necesita un cambio profundo y que las reformas impulsadas por La Libertad Avanza son clave para garantizar un futuro más libre y equitativo. Su experiencia profesional y compromiso con la ciudadanía se propone traducirse en acciones concretas en el Congreso, en línea con los principios del movimiento que lidera Milei.

Las listas fueron fruto del consenso y trabajo realizado en coordinación con la mesa política nacional que conduce la presidenta del partido, Karina Milei, y el presidente de LLA en Chubut y actual diputado nacional, César Treffinger.

“Vamos a defender las ideas de la libertad en cada espacio político institucional, respaldando el proyecto de transformación que lidera el presidente Javier Milei, elegido por el 59% de los chubutenses en la última elección nacional", señalaron desde la conducción del partido.