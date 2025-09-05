Uno por uno, cómo votaron los senadores de Chubut la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Senado de la Nación vivió este jueves una jornada histórica al reactivar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido vetada días atrás por el presidente Javier Milei bajo el argumento de que atentaba contra el equilibrio fiscal.

Con 63 votos a favor y solo 7 en contra, la Cámara alta logró los dos tercios necesarios para dejar sin efecto el veto presidencial, algo que no ocurría desde hacía más de dos décadas.

La normativa establece un marco de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de una prórroga por un año más. Sus principales ejes contemplan la reformulación de las pensiones no contributivas, la actualización de aranceles, la implementación de compensaciones económicas y la creación de mecanismos de financiamiento específicos para acompañar a las personas con discapacidad y a sus familias.

El debate fue conducido por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza, debido a que la vicepresidente Victoria Villarruel se encuentra ejerciendo temporalmente el Poder Ejecutivo por el viaje del mandatario al exterior. Durante la sesión, legisladores de distintos bloques expusieron argumentos a favor y en contra, marcando un escenario de alta tensión política y social.

Un fuerte revés al Gobierno

La decisión del Senado no solo implica la restitución de la ley, sino que también constituye un golpe político al oficialismo, que no logró contener a los aliados necesarios para sostener el veto. En los discursos, varios legisladores cuestionaron el planteo del Ejecutivo, al considerar que la emergencia en discapacidad no debe medirse únicamente en términos fiscales sino en la necesidad de garantizar derechos básicos a un sector vulnerable de la sociedad.

El oficialismo, en cambio, insistió en que el alcance de la ley generará un costo fiscal significativo que podría poner en riesgo el superávit. Sin embargo, la mayoría de los bloques opositores coincidieron en que se trata de un área que requiere atención urgente, más aún en un contexto de ajuste económico que repercute directamente en los programas sociales.

Cómo votaron los senadores de Chubut

Recién en la definición de la votación se conoció el rol de cada representante chubutense. Tanto Carlos Linares, de Unión por la Patria, como Edith Terenzi y Andrea Cristina, del bloque Despierta Chubut, dijeron presente en el recinto y acompañaron con su voto la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El respaldo de los tres senadores de la provincia se inscribe en la amplia mayoría que alcanzó la iniciativa y refleja la transversalidad política que tuvo el debate. El acompañamiento unánime de la representación chubutense también se alinea con los planteos de organizaciones de la sociedad civil de la región, que en los últimos días habían reclamado públicamente la restitución de la normativa.