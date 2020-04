PUERTO MADRYN (ADNSUR) - La senadora Nacional por Chubut, Nancy González, decidió donar todo su sueldo al hospital de Puerto Madryn "Andrés Isola” para ser utilizado en la compra de equipamiento y estar prevenidos para cuando el coronavirus ingrese y se propague en nuestra provincia.

"Es importantísimo que todas las personas de Puerto Madryn que puedan y quieran colaborar con el Hospital lo hagan, ya que en este momento es una institución fundamental ante el avance de la pandemia", dijo la senadora, y agregó: "si bien no tenemos casos confirmados de COVID-19, hay que estar preparados porque tarde o temprano el virus va a llegar".

Señaló: "La sociedad en su conjunto está realizando un esfuerzo muy grande dentro de sus posibilidades para que esto no suceda y nosotros como dirigentes y funcionarios debemos estar a la altura de lo que esto implica para poder cuidar a nuestros ciudadanos”.

González además consideró que “el Gobierno Nacional está trabajando sin descanso para generar las herramientas necesarias a través de los diferentes ministerios y articular con todas las provincias. Se están diseñando e implementando todas las políticas de estado necesarias para frenar el impacto del avance del coronavirus en nuestro país; si bien aún no se han registrado casos positivos en Chubut, es fundamental estar preparados para cuando esto suceda. En ese sentido mi decisión fue a modo preventivo”

"Atravesamos tiempos muy difíciles en los que la solidaridad y la acción deben ser nuestro punto de encuentro, más allá de lo partidario. Existen sectores que han sido muy castigados en los últimos cuatro años y lamentablemente no se encuentran en condiciones de dar respuesta cuando el COVID-19 se haga presente en nuestra provincia. Necesitamos acompañar a todos esos sectores, como comerciantes, trabajadores independientes y no formales que son quienes no tienen un colchón para soportar la crisis que se viene", sostuvo.

"Por eso, tenemos que estar todos unidos y ser solidarios con quienes sufrirán más. Y debemos también cuidar especialmente a todas aquellas personas que están dentro de los factores de riesgo. El COVID-19 no tiene distinción social, nos atraviesa a todos y juntos vamos a salir de la mejor manera posible de esto”, concluyó.