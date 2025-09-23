La Secretaría de Pesca y el director del Comité de Administración de Alpesca avanzaron en la suscripción de un preacuerdo con la empresa española Profand–Consermar, para el arriendo de la totalidad de los bienes en proceso de expropiación de la firma.

Desde el Gobierno provincial explicaron que la trayectoria de Profand, su volumen de facturación anual y su experiencia en la industria pesquera fueron determinantes para avanzar en la propuesta, que será remitida a la Legislatura.

Este nuevo acuerdo se da luego de que el Gobierno provincial declarara la extinción del contrato con Red Chamber Argentina S.A., decisión tomada luego de una auditoría que, según informó el Ejecutivo, comprobó incumplimientos de la empresa.

De acuerdo a lo previsto, además de mantenerse las actuales fuentes laborales se generarán, en un plazo inmediato, 100 nuevos puestos de trabajo, y una vez que la planta sea modernizada se incorporarán más trabajadores, estimando un desembolso superior a los 70 millones de euros, entre la adquisición de nuevos buques y maquinaria.

“En Chubut, la ley se cumple”

“Al igual que garantizamos la seguridad jurídica de los inversionistas, también garantizamos que los contratos se cumplan siempre, sin importar quién esté detrás”, remarcó el gobernador Ignacio ”Nacho" Torres, luego de la oficialización del acuerdo.

Asimismo, el mandatario señaló que “finalmente se vislumbra una normalización en el uso de los bienes de Alpesca”, en referencia al proceso de expropiación iniciado durante la gestión del entonces gobernador Martín Buzzi y la ex ministra Gabriela Dufour, luego condenada por incumplimiento de los deberes de custodia sobre dichos bienes.

“Hoy dejamos atrás años de improvisación y desorden, y marcamos un antes y un después para el sector pesquero. Esta es la muestra de que, cuando se administran los recursos con responsabilidad y se respeta la ley, se puede generar trabajo genuino, atraer inversiones serias y garantizar un futuro más justo para todos los chubutenses”, subrayó el mandatario provincial.

Condiciones laborales y plan de inversión

El preacuerdo establece que Profand–Consermar deberá contratar a la totalidad de los trabajadores de Alpesca que actualmente se desempeñan en Red Chamber, reconocerles la antigüedad devengada, mantener sus condiciones laborales y garantizar el pago inmediato de haberes.

La compañía podrá utilizar la totalidad de los permisos y cuotas de merluza de Alpesca, generando más empleo en planta y en la marinería. Además, prevé un ambicioso plan de inversiones que incluye la incorporación de nuevos buques y equipamiento industrial de última generación.

Este plan de inversiones implicará la generación de cientos de puestos de trabajo, como así también la compra de buques por valores millonarios.

La Secretaría de Pesca informó que durante una inspección reciente a la planta que estaba en poder de Red Chamber, se constató el deteriorado estado de las instalaciones y las escasas inversiones realizadas por la empresa, cuestiones que ahora deberá enmendar la nueva arrendataria.