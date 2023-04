A medida que se acerca la fecha crece la expectativa por las elecciones anticipadas que se desarrollarán el próximo domingo en Trelew: por un lado, porque abrirán el calendario electoral en Chubut y serán una especie de termómetro para los dirigentes políticos para saber el estado de ánimo de los votantes; y por otro, porque -en algo inédito- se estima que para consagrarse como el nuevo intendente de la ciudad alcanzaría con apenas el 20% de los votos.

De confirmarse el voto repartido que evalúan los analistas, podría ser el porcentaje más bajo para un intendente electo. En Trelew hay 86.954 vecinos habilitados a votar y otros 1.400 extranjeros en condiciones de hacerlo. Y en conjunto ese universo electoral deberá elegir entre 10 candidatos a intendente y 10 listas de postulantes a concejales. Muchos, para una ciudad que se estima tiene poco más de 100.000 habitantes.

El elevado número de candidatos hace pensar que habrá una fuerte dispersión por lo que muy pocos votos definirán el nombre del sucesor de Adrián Maderna, el actual intendente que desde la Municipalidad pergeñó la estrategia para que haya muchos candidatos apostando a que la postulante oficialista, Leila Lloyd Jones, pueda retener la intendencia con el piso electoral que el madernismo está confiado en tener en los barrios más populares y que ronda los 12.000 votos.

Pero a todo ello, hay que sumar que nunca en una elección vota el 100 % del padrón y Trelew no será la excepción. Los más optimistas estiman que de los más de 88.000 habilitados en total a votar terminen concurriendo cerca de 70.000 o menos. Ocurre que hay un gran enojo de la sociedad en líneas generales con la clase política toda y pese a ser una elección obligatoria no se percibe un entusiasmo generalizado en ir a las urnas.

Además, están los exceptuados a hacerlo por una cuestión de edad o convalecencia de salud y los que de alguna manera se las “ingeniarán” para justificar su no voto como ocurre en cada elección. Sin contar aquellos que no saben que se debe ir a votar y si estos comicios son una PASO o no.

Habrá que ver cuál será el ánimo del padrón de electores compuesto por un 55% de mujeres y un 45% de varones y por supuesto como se mueven "los aparatos" de los distintos partidos políticos el día de la elección para traccionar votos.

Otro dato que no es menor, es la fragmentación con la que el peronismo llega a la elección del domingo 16 de abril. De los 10 candidatos a intendente, 5 son de origen justicialista, aunque no se presentan por el PJ.

FRAGMENTACIÓN

En ese contexto están, la madernista Leila Lloyd Jones, que si bien se postula por un partido municipal llamado "Somos Trelew", se sabe que la actual diputada provincial abraza los postulados del general Juan Domingo Perón y se define como una peronista de ley.

Lo mismo pasa con César Gustavo Mac Karthy que, si bien compite por una alianza que a nivel nacional apoya la candidatura a presidente del libertario Javier Milei, su cuna es peronista y su apellido a raíz de su padre, César "Kuky" Mac Karthy, está ligado desde siempre al justicialismo chubutense.

Tanto es así que Mac Karthy hijo heredó de su papá la conducción del histórico Frente Peronista de Trelew de donde surgieron muchos dirigentes entre ellos la propia Leila Lloyd Jones y también Adrián Maderna.

Otro de los candidatos con raíz peronista es Emanuel Coliñir, el joven de La Cámpora que se postula por el Frente de Todos y que cuenta para esta elección con el respaldo del kirchnerismo pero también de los gobiernos nacional y provincial sumado al massismo a través del Frente Renovador.

Coliñir es el único de ese pelotón que representa oficialmente al Partido Justicialista en esta elección, dado que el PJ es uno de los partidos que forman parte del frente electoral que además conforman Chubut Somos Todos, el Frente Renovador y los Partidos de la Victoria y de los Trabajadores y del Pueblo.

Y además hay otros dos candidatos con adn peronista. Ambos vienen del sindicalismo incluso y son los casos de Luis Collio, el dirigente de Camioneros que es candidato a intendente por el partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo y Claudio Paredes conductor en Trelew de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) que se postula por el partido Renovación y Desarrollo.

No es ilógico pensar que al provenir del mismo origen peronista, estos 5 candidatos "pesquen" votos en un mismo sector del universo de vecinos y por ende vean reducida la cantidad de sufragios que obtengan.

EL RESTO

En la vereda opuesta del peronismo está el postulante a la intendencia de Juntos por el Cambio, el radical Gerardo Merino, que llega fortalecido a la elección general del próximo domingo tras haber superado ampliamente hace más de un mes su interna partidaria en la que derrotó al exministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, a quien se lo tenía como favorito para consagrarse como candidato. Claro que nadie tuvo en cuenta en aquel momento la influencia que tuvo el senador nacional por el PRO y precandidato a gobernador Ignacio "Nacho" Torres detrás de la precandidatura de Merino.

El listado de candidatos a intendente sigue. Miriam Vázquez busca la intendencia por el partido Proyección Vecinal del Chubut (ProVeCh) y tiene un fuerte pasado vinculado al dasnevismo en la ciudad; en tanto que Hernán Sghelfi, es el postulante por el partido VIDA (Vientos de Integración y Desarrollo en Acción) y tiene lazos directos con el madernismo ya que algunos de los candidatos a concejales que lo acompañan en la lista ocupan cargos municipales.

Pero también está Eduardo Hualpa. El abogado especialista en derechos humanos y funcionario nacional del Ministerio de Justicia del gobierno del presidente Alberto Fernández que busca por segunda vez llegar a la intendencia de la ciudad, en esta oportunidad por el frente electoral Por Trelew conformado por los Partidos Socialista Auténtico y el municipal denominado Por Trelew.

Hualpa confía en hacer una buena elección envalentonado con la performance que tuvo en las elecciones anteriores, en 2019, cuando participando por primera vez con su partido municipal logró colarse en el tercer lugar, accediendo ese espacio político a una banca de concejal.

A todos ellos se suma además la izquierda que también participará de la elección del 16 de abril con la candidatura a intendente de Martín Sáez, un docente que ya se presentó como candidato a senador nacional en las elecciones legislativas de hace dos años atrás y que en esta ocasión aspira a llegar a la intendencia de Trelew por medio del Frente de Izquierda y de Trabajadores.

DÍAS DE CAMPAÑA

Los aspirantes a la intendencia fueron ideando su estrategia de campaña para lograr captar la mayor cantidad de votos. La candidata oficialista, Leila Lloyd Jones, evitó mostrarse junto al intendente Adrián Maderna e incluso dejó en claro que tiene diferencias con el actual intendente, lo que es difícil de creer por parte del electorado. Su campaña estuvo centrada en recorrer los barrios donde el madernismo confía en tener un importante piso electoral y en instalar la idea que la actual diputada provincial se convertirá en "la primera intendenta mujer" de Trelew.

Por su parte Gustavo Mac Karthy, el dos veces exintendente de la ciudad, apeló a una campaña fuerte en lo publicitario mostrándose como el único candidato con experiencia para sacar a la ciudad del estado en el que se encuentra. El puntapié lo dio el año pasado, el 20 de octubre cuando Trelew cumplió su aniversario y lanzó su candidatura con un video en el que afirmaba: "Vamos a arreglar este quilombo", línea que continuó en el tiempo hasta llegar hace poco a otra promoción en la que muestra "La ruleta de los quilombos" con la que expone diferentes problemas que aquejan a la ciudad y las soluciones que dará de llegar a ser intendente.

También y como Leila Lloyd Jones, Mac Karthy evitó mostrarse con quien a nivel nacional apoya el frente por el que compite: Javier Milei. No hubo foto entre el conductor del Frente Peronista y el líder liberario pese a que el actual diputado nacional estuvo de visita en Chubut.

El que tomó otra actitud fue Emanuel Coliñir. El joven de La Cámpora por el contrario buscó respaldos de figuras que dividen aguas como es el caso de la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner con quien se fotografió hace unos días atrás después de haberse reunido a solas con el ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" De Pedro, imagen que también fue difundida por el equipo de campaña del también funcionario nacional.

Además vinieron a Trelew a respaldar la candidatura de Coliñir, la Directora Ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, entre otros. Y otro que se mostró junto al joven candidato fue el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, en su rol de precandidato del PJ a la gobernación del Chubut.

Por una senda parecida anduvo el candidato de Juntos por el Cambio Trelew, Gerardo Merino. De la mano del senador nacional Ignacio "Nacho" Torres, el joven veterinario tuvo sus fotos con la presidente del PRO Nacional Patricia Bullrich, con el exsenador nacional Miguel Angel Pichetto y con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Incluso el precandidato a presidente del PRO vino a Trelew a respaldar a Merino pero también claro está a "Nacho" en su camino a la gobernación de la provincia.

En tanto que el resto protagonizó una campaña con menor exposición, salvo el caso del camionero Luis Collio que se mostró junto a su conductor en Chubut, el comodorense Jorge Taboada que es número dos en el sindicato que a nivel nacional dirige el siempre presente Hugo Moyano. Collio apeló a mostrar la fortaleza del gremio de Camioneros y encabezó varias caminatas por distintos sectores de la ciudad con la participación de numerosos militantes de ese sector del sindicalismo argentino.

No fue así el caso de su colega del gremio de la UOCRA, Claudio Paredes, que si bien se lanzó con un acto en el que reunió a la militancia en la Laguna Chiquichano su campaña fue perdiendo fuerza con el correr de los días y no hubo mayor difusión de sus actividades.

Y sobre los casos de Eduardo Hualpa de "Por Trelew", Miriam Vázquez por el ProVeCh, Martín Sáez del Frente de Izquierda y Trabajadores y Hernán Sghelfi del partido VIDA poco es lo que se puede decir en relación a sus agendas de campaña. Hualpa estuvo en lugares emblemáticos de la ciudad como es el caso de las conocidas "Mil Viviendas", en tanto que los restantes tres se centraron más en potenciar su presencia en los sectores donde obtendrán votos.

ELECCIÓN ATÍPICA

La cantidad de candidatos hará de ésta contienda electoral una elección atípica y muy diferente a la ocurrida en 2019 cuando fue reelecto el intendente Adrián Maderna por cuatro años más.

En aquella oportunidad Maderna se impuso a Florencia Papaiani, esposa del actual candidato Gustavo Mac Karthy, por 19.813 votos (30,89%) contra 18.498 sufragios lo que significó el 28,84%. Más atrás quedó Eduardo Hualpa con 8.286 votos (12,92%) y en cuarto lugar se ubicó el radical Germán Larmeu que obtuvo 8.093 sufragios, lo que derivó en 12,62%.

Sin dudas lo que ocurra el domingo 16 de abril mostrará un escenario totalmente distinto a lo que sucedió hace 4 años atrás cuando la elección se definió claramente entre dos candidatos. Al haber ahora 10 postulantes es difícil prever las polarizaciones, pero sí lo que está claro es que la mayoría de los candidatos son de origen peronista.

Se vienen los últimos días de campaña y una semana en la que cada uno de los candidatos buscará hacer los tradicionales cierres esperando la elección del domingo 16 de abril donde la población hablará en las 262 mesas de votación distribuidas en 47 escuelas de Trelew.

El día "D" se acerca y falta poco para conocer a quién elegirán los trelewenses como nuevo intendente y también quiénes serán los futuros concejales. En ambos casos recién asumirán el 10 de diciembre.