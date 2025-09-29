LE CANTARON LA MARCHITA Y LA ESCUCHÓ COMO UN DUQUE , PESE A SU PASADO RADICAL

El secretario electoral permanente de Chubut, Alejandro Tulio, participó de un encuentro con fiscales y militantes del PJ en su paso por Comodoro Rivadavia, en el marco de las capacitaciones brindadas para autoridades de mesa, tal como viene realizando en toda la provincia. Lo que llamó la atención de observadores atentos al clima político fue el alto grado de movilización partidaria, con 300 asistentes y buen nivel de organización. Tratándose de un hombre con pasado en el radicalismo, el actual funcionario no sólo aceptó la invitación de buen grado, sino que incluso escuchó estoicamente la marcha peronista entonada por la concurrencia.

EL COLORIDO DE LAS ESCUELAS

A la hora de las preguntas, cuentan que uno de los cruces interesantes se dio cuando el diputado provincial Juan Horacio Pais le cuestionó que la gente irá a votar a escuelas pintadas con los colores que identifican a la gestión del gobernador Ignacio Torres, están pintadas con los colores que identifican a la gestión de gobierno de Ignacio Torres. Claro que para eso, el funcionario provincial no tenía injerencia, ya que las escuelas son habilitadas por el Juzgado Federal con competencia electoral. Aunque hubo alguna chicana, el intercambio fue más que provechoso para los intervinientes, ya que pudieron despejar dudas sobre el nuevo mecanismo de elección con boleta única y otros aspectos que mostraron un alto interés en participar.

Y TAMBIÉN EN EL ASTILLERO

El tema de los colores que identifican a la gestión del gobernador Ignacio Torres también tuvo un capítulo de discusión en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia. Fue en la última sesión, cuando el concejal Ezequiel Cufré intentó presentar sobre tablas un proyecto de declaración de repudio al uso de los colores de ‘Despierta Chubut’ en escuelas que serán sedes de votación, como también en el astillero, cuya pintura no pasa inadvertida a los ojos de la ciudad. No tuvo suerte el concejal en esta iniciativa, ya que los concejales de la oposición no acompañaron la propuesta para tratarlo sobre tablas, debiendo derivarse a comisión.

"DESENGAÑO” PETROLERO

El anuncio del paro petrolero para este lunes tomó por sorpresa a más de uno, a un año del traspaso de áreas y varios miles de despidos (o “retiros voluntarios”) después. Jorge Ávila reconoció en sus declaraciones que el sindicato apoyó la venta y también a la compañía que se hizo cargo, pero ahora advirtió que la operadora rechaza el reconocimiento de la antigüedad de los operarios que pasan de una pyme que quedó sin contrato a otra que absorbió esos servicios. “PECOM tenía que hacerse cargo de las indemnizaciones futuras de la gente y no lo quiere hacer”, dijo el también diputado nacional, sobre la situación de 300 trabajadores. Aunque también el reclamo apunta a YPF, desde la operadora dicen “ya vendí”.

El problema se hace más complejo porque si bien en contratos con YPF se contemplaba el pago de indemnizaciones, cuando la nueva operadora se hizo cargo rechazó esa garantía, por lo que, si hoy se producen desvinculaciones, hay trabajadores que no sólo quedan sin trabajo, sino también sin indemnizaciones.

“El sindicato en su momento se jugó a favor de que PECOM compre el área, pero a un año nos encontramos con todo este despelote, en un acuerdo que estaba firmado y homologado”, reconoció.

SEGURO QUE ESE TEMA NO ERA EL MÁS CONVENIENTE, PABLO

A propósito de la sesión del jueves en el Concejo de Comodoro, hubo un cruce que algunos observaron con sorna, cuando el concejal Pablo Bustamante, de ‘Despierta Comodoro’, habló en la hora de preferencia de la causa de seguros que involucra al expresidente Alberto Fernández y en un paralelismo que no quedó muy claro, terminó mencionando también el contrato de una aseguradora local, reconocida en el mercado, pero sin pasar por licitación del municipio.

Fue la concejal Maite Luque quien, ni lerda ni perezosa, le respondió “qué suerte que estás preocupado por este tema” y lo invitó a trabajar en un informe que preparan los concejales de su bloque, a partir de una denuncia del gremio de la ATECH, porque al parecer los docentes están trabajando sin cobertura, tras la contratación del gobierno provincial de una empresa de Buenos Aires a través de Chubut ART. Parece que el disparo del concejal opositor en el plano local, pero integrante de la alianza que gobierna a niel provincial, tuvo un error de cálculo con un tema que, en las últimas semanas, motivó cuestionamientos y pedidos de informes en Legislatura. Todo concluyó con una reflexión del presidente del Concejo, Maximiliano Sampaoli, quien en tono irónico, cerró: “Qué fuerte. Y… a veces, las chicanas, tienen respuestas. Qué va a hacer”.

POLÍTICA DE DIVÁN Y EL CONTEO DE MENCIONES

La sesión siguió en modo campaña, porque si bien oficialismo y oposición lograron ponerse de acuerdo para expresar el repudio al cierre de la oficina local de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), los reproches y chicanas estuvieron a la hora de cuestionar a la diputada Ana Clara Romero, desde el peronismo, porque antes acompañó decisiones del gobierno de Javier Milei y ahora, en campaña, votó en contra. Esto dio origen a una serie de cruces, en los que a su vez la oposición respondió con cuestionamientos al candidato Juan Pablo Luque. “Parece que Comodoro era un cantón suizo, o una ciudad noruega”, fue la infaltable chicana del concejal Martín Gómez, al pedir un sinceramiento de la discusión política y abordar temas que hacen a la gestión municipal, como el tránsito o el ordenamiento en la adjudicación de tierras.

Todo derivó en una serie de críticas cruzadas, en la que al final se empezó a llevar un conteo de las veces que un bloque y otro nombraba a Luque o Romero, con el ánimo de criticar, lo que terminó generando interpretaciones psicológicas de un lado y otro.

Otro cierre de Sampaoli, que parece ensayar alguna especie de ‘tolk show’ humorístico: “Gracias concejal, por si le interesa van siete menciones a la candidata Romero y seis a Luque”.

UN CONTEO DE MENCIONES

Y ya en tren de juegos “psi”, la concejal Luque le recomendó a Gómez, “ya que habla de sinceramiento”, blanquear su cercanía con funciones municipales como Ostoich y Jurich, al tiempo que le endilgó que su problema no es con Luque sino con su candidata, Ana Clara Romero, ya que el edil opositor nombra siempre al ex intendente y no a su propia candidata a diputada nacional. “Me da gracia, porque se ve que no la puede nombrar y le habrán llamado la atención, porque hoy la nombró dos veces”, disparó, entre risas.

A su turno, Luciana Ferreira recuperó las críticas y desafió a que el PJ enumere las obras de importancia realizadas por Luque, con respuestas que se vienen repitiendo en las últimas sesiones sobre el mismo punto. El conteo de Luque versus Romero, esa altura, ya estaba 12 a 6 según Panquilto, pero después la cuenta se elevó a 18 para la diputada, según Bustamante. Y así siguió la sesión, mientras afuera la ciudad seguía su ritmo, trabajando en temas, seguramente, de menor importancia dialéctica.

UN KILO DE PESCADO Y UN CAJÓN DE PROBLEMAS

En la Legislatura de Chubut, el diputado provincial Gustavo Fita impulsa un proyecto que promete polémica: apunta a elevar en un kilogramo adicional, el canon que consiste en un cajón de esa especie, que deben aportar las empresas de la actividad. La iniciativa apunta a distribuir el fondo entre municipios portuarios, en un 40%, con un porcentaje similar a distribuir entre trabajadores que atraviesan conflictos laborales. Además, otro 15% sería para sindicatos del sector y 5% para un “fondo anticíclico”.

La iniciativa ya despertó inquietud en el sector empresario, que días atrás le pidieron al gobernador Torres que interceda para que Nación elimine las retenciones a la pesca, al tiempo que tratan de convencer a los intendentes que reduzcan o eliminen tasas municipales, en una actividad que perdió competitividad en el mercado internacional.

“Le quieren agregar un peso más a una industria que ya está en crisis”, apuntaron.