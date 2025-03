La diputada libertaria Lilia Lemoine protagonizó una nueva polémica al justiticar la agresión al fotógrafo Pablo Grilllo, quien recibió el impacto de una cartucho de gas lacrimógeno durante la manifestación realizada en el Congreso y se encuentra internado en grave estado. “No podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos”, aseguró la legisladora en diálogo con A24.

Ante los cuestionamientos recibidos, la diputada reafirmó su postura: “Si vos te metés en una situación de riesgo, sabés que eso puede llegar a pasar. Se dio todo, fue un horror, pero no fue culpa de la policía. Ese fotógrafo no tenía que estar ahí. No vive de eso, estaba entre la policía y los manifestantes”.

El papá de Pablo Grillo rompió el silencio, destrozó a Patricia Bullrich y la tildó de "alcohólica"

Por otro lado, defendió el accionar de las fuerzas de seguridad: “No es que un policía le apuntó a la cabeza y le disparó. Si te ponés en medio de la polícía y los manifestantes cuando están tirando gases, corrés ese riesgo. Fue un accidente muy desafortunado".

Lemoine se expresó en línea con lo manifestado horas antes por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien sostuvo que la marcha convocada para reclamar por los derechos de los jubilados fue protagonizada por violentos barras de distintos clubes del fútbol argentino. “Mientras nuestro brazo armado son gordos con un celular ellos tienen barras bravas. Están buscando violencia porque quieren impedir el acuerdo con el Fondo", afirmó.

EL ESTADO DE SALUD DEL FOTÓGRAFO

El fotógrafo se encuentra internado Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires, con pronóstico reservado. Sufrió un traumatismo de cráneo grave, fracturas múltiples y pérdida de masa encefálica, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Quién es Pablo Grillo, el fotógrafo gravemente herido en la manifestación afuera del Congreso

Fabián, papá de Pablo, contó este viernes que su hijo tuvo una “leve mejoría”. Fuentes policiales informaron a Infobae que la víctima está “estable, con asistencia mecánica respiratoria, bajo efectos de sedoanalgesia y con apoyo de vasopresores”.

“Pablo es mi ídolo. Es buena gente. Él hizo un curso en Argra. y estuvo trabajando en México haciendo fotografía en cine. Lo suyo no sólo es la fotografía. Lo suyo son los animales, las plantas, la cocina, el baile, la música, el arte”, remarcó el padre del fotógrafo durante una entrevista, donde reiteró sus críticas a la ministra Bullrich.