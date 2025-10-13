La diputada nacional Lourdes Arrieta, integrante del bloque Coherencia, lanzó fuertes cuestionamientos contra el presidente Javier Milei y su administración, advirtiendo un panorama complicado para el Gobierno en caso de una derrota electoral.

Durante una entrevista en el programa “Sin corbata”, transmitido por Splendid AM, la legisladora —quien anteriormente formó parte de La Libertad Avanza— expresó severas críticas hacia el oficialismo y afirmó que el mileísmo “es igual o incluso peor que el kirchnerismo”.

Arrieta agregó que mientras formó parte de LLA sintió que “fue utilizada y después descartada” y se quejó de “la violencia institucional y política que sufría dentro del espacio y de la falta de apoyo”, manifestó en declaraciones al programa “Sin corbata” que se emite por Splendid AM 990.

“Si el Presidente pierde en estas elecciones, que es lo más probable en la mayoría de las provincias, se va a generar una decadencia en su gestión que no creo que se levante”, vaticinó.

Además, dijo que en caso de una derrota electoral “la justicia también va a acelerar respecto al procesamiento de la señora Karina Milei y eso va a hacer que el mismo Presidente tambalee en su gestión”.

La diputada mendocina calificó asimismo como “una vergüenza que le estemos pagando a un Presidente para que se suba a un escenario a cantar mientras que la gente se muere de hambre”, y que esto se haga “con plata que viene de los contribuyentes”.

“Lo que nos espera es hacernos fuertes como argentinos, seguir aguantando y esperar y rogarle a Dios para que el Presidente deje de hacer shows políticos y se ponga a trabajar por el bien de todos los argentinos”, enfatizó.

Con información de NA