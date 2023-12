MARCHA 20 DE DICIEMBRE “Si cortan las calles hay que desalojarlos inmediatamente”, afirmó el ministro de Seguridad de Chubut Héctor Iturrioz fue contundente ante posibles cortes de rutas y calles en la provincia. “Todos pueden manifestarse, lo que no pueden es cortar la circulación. No sé porque no lo entienden”, expresó.