COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - “Si vamos a prohibir la minería, que sea para toda la provincia –ironizó Viviana Navarro-. Entonces yo voy a proponer que, una vez que terminen los contratos de concesión, no haya más explotación petrolera para preservar el ambiente en Comodoro Rivadavia”.

La concejal Viviana Navarro planteó irónicamente una propuesta que resulta provocativa en el marco del debate por la minería, si bien aclaró que este planteo no significa necesariamente apoyar el desarrollo de la actividad.



“Lo que yo estoy diciendo es que si vamos a cuidar el ambiente, si queremos que Chubut no sea extractiva, que lo hagamos para toda la provincia –explicó-. Entonces dejemos de extraer también el petróleo en Comodoro Rivadavia, que deje de tener tanta cantidad de tierras inutilizada por los pozos petroleros abandonados. Después, que cada uno decida de qué va a vivir, que cada uno pague las cuentas con la plata que genera”, manifestó.



Al consultársele si su postura es a favor de la actividad minera, explicó: “hoy no se podría discutir si antes no se elimina la adhesión de Chubut a la ley minera nacional, que establece un canon de sólo el 3% y 36 años de actividad. Si queremos discutir otra renta y otro tiempo, antes que nada habría que anular la adhesión de la provincia a la ley minera nacional. Después, hoy tampoco se podría explotar porque no hay energía en las zonas donde está el recurso”.



El malestar de la edil se remonta a su última participación como diputada provincial en la Legislatura, cuando un grupo antiminero irrumpió en la sesión y agredió a los diputados, pese a que el tema no estaba en tratamiento: “Yo los invito a los anti mineros que vengan a Comodoro y pidamos también por el cuidado del ambiente en esta ciudad, que el cuidado del ambiente sea para todos. Empezaremos a mirar el mar, o el turismo ahora que se formó el ente de turismo, pero también las demás ciudades de la provincia tendrán que decidir con qué recursos podrán funcionar. No queremos más gimnasios ni piletas, queremos un ambiente sano en la ciudad, porque somos extractivos desde hace más de 100 años y nadie nunca nos preguntó si queríamos esta actividad”.