Licenciada en Comunicación Social (Universidad Nacional de La Plata) y egresada del Posgrado en Periodismo de Investigación (Perfil - Universidad del Salvador). Es periodista en la sección "Política" en los medios Perfil y Posdata, en los que se especializa en temas vinculados a la gestión de Gobierno.

Gabriela Muñoz y Natalia Chemor tienen el camino despejado para asumir en diciembre en la Cámara de Diputados. En 2023, las mujeres quedaron como suplentes en las listas de La Libertad Avanza en Neuquén y Río Negro, encabezadas por Nadia Márquez y Lorena Villaverde. Con ambas candidatas rumbo al Senado en octubre, todo está dado para que sus compañeras asuman en el Congreso.

Sus perfiles son opuestos: la neuquina Muñoz es una cantante influencer que está al frente de una oficina de la ANSES desde que Javier Milei se convirtió en presidente. Sin aparente formación política, todas las noticias previas a su desembarco en La Libertad Avanza la vinculan con el mundo artístico, con participación en realities nacionales como “Ojos que no ven” y “La Voz Argentina”.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

Chemor, en cambio, es una empresaria rionegrina y dueña de una distribuidora de alimentos. Durante 20 años se desempeñó en la Cámara de Comercio de Cipolletti y en 2022 se especuló con que podía ser la candidata a intendente de Aníbal Tortoriello con el sello de Juntos por el Cambio. Al final no sucedió y unos meses después se unió al armado de Villaverde, con quien tuvo una pelea a cielo abierto a fines de 2023 y ahora parece estar reconciliada.

En Neuquén y Río Negro gobiernan partidos locales fuertes que han tenido un vínculo ambivalente con Milei. En La Libertad Avanza saben que la situación económica y las acusaciones de corrupción que se instalaron en las últimas semanas golpearon la imagen del gobierno nacional. Además, los resultados de las últimas elecciones provinciales no fueron siempre alentadores.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

De acuerdo al sistema de reparto de bancas en la Cámara alta, Márquez y Villaverde se convertirán en senadoras ya sea que La Libertad Avanza obtenga el primer o el segundo lugar en las votaciones de octubre. En Neuquén y Río Negro tienen confianza y, por eso, Muñoz y Chemor se preparan para ser dos nuevas voces patagónicas en el Congreso.

Muñoz, la neuquina que dejó los realities para hacer política

La neuquina que llegará al Congreso si Márquez se convierte en senadora es una joven con perfil alto en redes. En instagram, donde tiene más de 20 mil seguidores, se presenta como acompañante terapéutica, estudiante de psicología y cantante. Sobre su trabajo político destaca que es secretaria de La Libertad Avanza, jefa de Anses en la capital provincial y fundadora de Libertarios Neuquén, una organización que nació en 2020 para promover las ideas de Milei.

Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

En su bio, además, comparte un link de Spotify en el que se pueden escuchar sus canciones. La última es una especie de jingle compuesto por ella misma que se titula “Milei”.

La primera vez que se supo de la militancia mileista de Muñoz fue en febrero de 2023, cuando se presentó como candidata a legisladora provincial de la mano del dirigente neuquino Carlos Eguía, el primer alfil de La Libertad Avanza en la provincia. La joven ocupó el sexto lugar de la lista y no llegó a ocupar ninguna banca.

Confirmaron cuándo finalizan las clases y el inicio del ciclo lectivo 2020 en Chubut

Meses más tarde, con Eguía desplazado de LLA, Muñoz se convirtió en la candidata suplente de Márquez, que antes había formado parte del armado del gobernador Rolando Figueroa, en la lista de candidatos a diputados nacionales. ¿Cómo llegó a ocupar un lugar tan importante? Sus adversarios en la provincia dicen que fue un pedido que llegó desde Nación, y algunos sostienen que fue el propio Milei el que la sugirió.

ADNSUR intentó comunicarse con Márquez para conocer la trayectoria de Muñoz, pero no obtuvo respuesta. Según contó la joven a LM Neuquén, su interés por la política nació de la mano de José Luis Espert y en un momento de su vida decidió suspender sus estudios en la Universidad del Comahue para instalarse en la Ciudad de Buenos Aires y apostar por su carrera musical.

Salió el nuevo DNU en Chubut: la circulación en Comodoro y Rada Tilly será hasta las 19 horas

En 2018 participó del programa “Ojos que no ven”, de Andrea Politti, donde le hicieron una declaración de amor en vivo, y también tuvo un paso por “La Voz Argentina” -en la web una participación disponible de varios años atrás, de 2012-.

Durante sus años en Capital, además, comenzó a participar de los actos de campaña de Espert, donde conoció a Milei, quien entonces era solo un excéntrico panelista de televisión.

"El primer acercamiento fue por la música, hablábamos por Instagram y tanto él como su hermana compartían mis canciones", dijo en aquella entrevista. Muñoz contó que con el actual presidente "se fue generando una relación de mucha confianza".

Dónde voto este domingo: consultá el padrón electoral

En enero de 2025, Muñoz fue nombrada como jefa de ANSES en Neuquén. La designación generó cuestionamientos debido a la aparente falta de preparación para el puesto. La joven se defendió: en la prensa local contó que en el sector privado se gestionó equipos del área de salud y dijo que el organismo “es un espacio en donde tiene que haber lealtad y confianza”, dos valores que ella construyó en su vínculo con el presidente y que resultan fundamentales para Karina Milei, la armadora nacional de La Libertad Avanza.

Suspendieron las horas extras, subsidios y eliminaron las licencias gremiales

Chemor, empresaria con trayectoria política y ¿woke?

Natalia Chemor es una empresaria reconocida en Río Negro con un perfil público mucho más bajo que Muñoz. En su biografía de Instagram, la dirigente tiene una sola frase: “La libertad es el bien más preciado”.

Tiene una larga trayectoria en la política provincial: durante 20 años tuvo un rol en la Cámara de Comercio de Cipolletti y estuvo cerca del armado de Aníbal Tortoriello en 2022, con quien ahora se vuelve a cruzar luego del acuerdo entre La Libertad Avanza y el espacio del diputado, CREO.

En su cuenta personal, Chemor tiene un video que puede ser solo una perlita, pero que se choca con la gran batalla cultural que pretende dar Milei. El 8 de marzo la dirigente publicó un saludo por el Día de la Mujer. A contramano de los discursos contra el feminismo que se pregonan en La Libertad Avanza, conmemoró “la lucha histórica de las mujeres por la igualdad”. En el video aparecen emojis de banderitas que son llamativos: una es la de El Salvador y otra es la de la ONU, uno de los organismos internacionales más defenestrados por los libertarios.

Dónde voto: mirá el padrón electoral de Chubut

En el entorno de Villaverde contaron a ADNSUR que Chemor trabaja codo a codo con la diputada y aseguraron que no hay ningún conflicto entre ellas. La aclaración tiene que ver con un escándalo que sacudió en noviembre de 2023 a La Libertad Avanza con Fe, el sello con el que jugaron en la provincia.

Según se publicó en aquel momento, Chemor dio un portazo unos días antes del balotaje y decidió no fiscalizar en la segunda vuelta electoral. ¿Los motivos? Diferencias basadas en “convicciones profundas” con Villaverde, según publicó LMCipolletti. Por aquellos días, las tensiones en el espacio llegaron a la Justicia por el robo de unas 200 mil boletas partidarias en plena ruta y los adversarios de la diputada apuntaron en su contra.

Saldrá por ley el aumento especial para jubilaciones y la AUH

Según contó entonces el diario Río Negro, la gravedad de la situación interna no se hizo pública “pero sí llegó a las autoridades nacionales de La Libertad Avanza a partir de una nota firmada por el propio José Valla, Miguel Muñoz y Natalia Chemor”, integrantes del espacio.

Chemor no respondió la consulta de ADNSUR. Sin embargo, cerca de Villaverde minimizaron el conflicto entre las dirigentes. “Fueron desavenencias del Partido Fe de ese momento. Fue todo un despiole en ese momento, pero nada grave. Está todo bien en el equipo”, fue la respuesta que llegó acompañada por una foto de las mujeres en una actividad en el Club Fernández Oro.