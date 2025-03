A menos de 24 horas de los graves incidentes registrados este miércoles en las inmediaciones del Congreso, con más de 100 detenidos y un fotógrafo herido de gravedad que sigue peleando por su vida, el Gobierno insistió en que se trató de “una marcha organizada por patotas, barravabras, agrupaciones de izquierda violentas y distintos sectores que buscan la desestabilización”.

Así lo afirmó este jueves la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante una conferencia de prensa en la que apuntó directamente contra Leandro Caprioti, un dirigente peronista con actividad dentro de Chacarita Juniors, el club presidido por Néstor “El Tano” Di Pierro, ex intendente de Comodoro Rivadavia.

La hinchada de un club dirigido por un ex intendente de Comodoro encabezó la violenta marcha en el Congreso

“El mismo que estuvo el miércoles pasado en la marcha que quiere ser presidente el club Chacarita, Leandro Caprioti, es el máximo organizador de esta marcha. Es un amigo y protegido de Luis Barrionuevo. Es quien convocó a todas las otras agrupaciones, por lo que vamos a ponerlo en la denuncia que vamos a presentar conjuntamente con la ciudad de Buenos Aires”, afirmó Bullrich este jueves.

Di Pierro fue jefe comunal de Comodoro entre 2011 y 2015, acompañado por el actual senador nacional Carlos Linares. Antes fue concejal de la ciudad, presidente del Correo Argentino y titular de Petrominera. Luego, fue miembro del Consejo de Administración de YPF.

Bullrich: "Esta gente venía por todo, a tomar el Congreso"

En 2021 asumió como presidente de Chacarita, en un mandato que vence este año. Aunque aún no se confirmaron las listas, todo indica que Caprioti puede ser rival del actual oficialismo. “Todavía no empecé a armar la lista para las elecciones. Con Leandro Capriotti no hablo desde fin de año”, explicó Di Pierro en enero de este año, en diálogo con Mano a Mano Chacarita.

En sus redes sociales, Caprioti compartió en los últimos meses varios comunicados de Lealtad Chacaritense, una agrupación partidaria que muestra su disconformidad con la actual dirigencia del club ubicado en la localidad bonaerense de San Martín.

Escándalo en el Congreso: otra vez dos diputados patagónicos se enfrentaron con brutales amenazas

En diciembre del año pasado, por ejemplo, republicó en su cuenta de X (ex Twiiter) un comunicado en el que la agrupación informaba que había recurrido a la Inspección General de Justicia para reclamar la aplicación de una reforma del estatuto y que había solicitado datos sobre la masa societaria de cara a las elecciones que deben realizarse este año en la institución.

Además de su pasión por el funebrero, las redes de Caprioti muestran su militancia política, con fotos en las que acompañaba al gobernador bonaerense Axel Kicillof, y su vinculación con el sindicato de Gastronómicos, liderado históricamente por Barrionuevo, quien fue presidente de Chacarita entre 1993 y 2005.

ACUSACIONES CONTRA INTENDENTES PERONISTAS Y CRÍTICAS A LA JUEZA

La ministra de Seguridad afirmó que durante los operativos realizados el miércoles se secuestraron armas de fuego y armas blancas en poder de manifestantes detenidos. Además, señaló que algunos de esos grupos partieron desde municipios bonaerenses.

Se suspendió la reunión de la Comisión Bicameral para tratar el DNU sobre el acuerdo con el FMI

“Salieron de la Municipalidad de La Matanza. Vamos a hacer responsable al intendente (Fernando) Espinoza por permitir la organización de violentos en un lugar institucional como es una intendencia. Y también salieron de la intendencia de Lomas de Zamora, cuyos jefes están todos procesados por corruptos y nos les conviene que siga este Gobierno, porque este Gobierno deja a la luz del día a los corruptos como (Martín) Insaurralde y a aquellos que están hoy en Lomas de Zamora”, sostuvo la funcionaria.

Glinski: "Las trompadas en la Cámara fueron algo inédito y el gobierno entró en una fase de decadencia"

Por otra parte, apuntó contra la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de 114 detenidos. “Si no es barrabrava o delincuente alguien que tira y saca de los pelos a dos policías de un patrullero y los golpea, si no son delincuentes los que fueron con armas blancas, armas tumberas y armas de fuego, ¿qué son?. De ninguna manera aceptamos que una juez contravencional de la ciudad de Buenos Aires haya planteado que los violentos que rompieron todo ayer hayan ido a defender derechos”, aseguró Bullrich.

Por último, la ministra adelantó que presentarán una una causa penal por sedición, ir contra las fuerzas de seguridad, ataque a las autoridades, hechos agravados, atentado y resistencia a la autoridad. "Vamos a actuar en contra de esta jueza que ha decidido liberar a violentos, que ayer quisieron desestabilizar a nuestro país y a nuestro gobierno", afirmó.