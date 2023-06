A horas del cierre de listas con vistas a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, en las que se elegirán a los candidatos para las categorías nacionales, el escenario en Chubut está movido en todas las fuerzas políticas y a medida que pasan los minutos aparecen nuevos nombres para ocupar esas precandidaturas.

Este viernes el que irrumpió sorpresivamente en la escena fue el ex diputado provincial del radicalismo, Eduardo Conde, quien confirmó que está juntando los avales necesarios para presentarse como precandidato a diputado nacional por dentro de Juntos por el Cambio representando a la UCR. De lograrlo, irá a internas con el petrolero Jorge “Loma” Ávila que se lanzó con el respaldo del candidato a gobernador de Chubut por ese espacio, Ignacio “Nacho” Torres.

Explicó Conde que, si bien en lo personal, “no estaba en mi ánimo embarcarme en una movida semejante, veía pasar el tiempo y veía que la UCR no aparecía a la luz”, por eso y según afirmó “movido por otros radicales militantes, hace un par de días hemos tomado la decisión de avanzar en el proceso y estamos reuniendo la información”.

“Si esto se cumple (en relación a reunir los avales), formalizaremos la presentación en la junta electoral” declaró en una entrevista a FM El Chubut de la ciudad de Trelew.

Además, y consultado en relación a quien respalda como precandidato a presidente dentro de esa alianza a nivel nacional, el comodorense reveló que “vamos a ir con Facundo Manes. Hemos estado hablando con la gente que lo acompaña y desde hace un tiempo estamos tratando de lograr esta vinculación”.

Aclaró Conde que “este preacuerdo está sujeto a que se llegue a cumplir con todos los requisitos” para poder presentar antes de la medianoche de este sábado la lista.

En tanto y consultado sobre porque decidió transitar este camino, sostuvo que “estamos movidos por el interés que hay de una voluntad de afiliados radicales que siempre van a querer estar en la contienda”. Y afirmó: “en la política no se puede negociar todo. No vamos a resignar que la UCR a través de la militancia no participe en la contienda”.

Con información de Infobae