La difusión de presuntos audios grabados en la Casa Rosada que involucran a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de Argentina, desató un escándalo político y mediático que suma ahora un capítulo de tensión internacional y judicial.

La procuración del gobierno calificó la filtración no como una simple “filtración”, sino como “una operación de inteligencia ilegal” destinada a desestabilizar al poder ejecutivo, en medio de la campaña electoral que atraviesa el país.

PRESUNTOS AUDIOS DE CORRUPCIÓN: LA DENUNCIA OFICIAL Y LA RESPUESTA JUDICIAL

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, presentó formalmente ante el Juzgado Federal 12 una denuncia por la grabación ilícita y posterior difusión de conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios. Desde el Ejecutivo se remarcó que el caso no se trata de una “filtración” casual, sino de “un ataque planificado, ilegal y dirigido”, que busca condicionar y deslegitimar a la gestión de Javier Milei.

La reacción de Adorni tras los audios filtrados de Karina Milei: “Un escándalo sin precedentes”

Uno de los aspectos centrales del planteo gubernamental señala que dichas grabaciones fueron manipuladas y utilizadas con finalidades políticas, en un contexto de alta sensibilidad institucional y social. A partir de esa denuncia, el juez civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello dictó una medida cautelar para prohibir de forma inmediata la circulación de esos audios.

La orden judicial prohíbe “la difusión a través de cualquier medio de comunicación, de forma escrita, audiovisual y/o a través de redes sociales, o desde todo sitio, plataforma y/o canal web”, buscando evitar la continuación del daño político e institucional que considera grave y afecta la privacidad oficial.

Filtraron un audio de Karina Milei: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros”

En redes sociales, el vocero oficial Adorni celebró la sentencia: “La Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.

QUÉ DECIÁN LOS PRESUNTOS AUDIOS

Las grabaciones en cuestión fueron difundidas desde el pasado 29 de agosto y apuntan a una supuesta red de sobornos dedicada a desviar fondos y beneficiar irregularmente la compra de medicamentos esenciales.

Aunque la versión oficial enfatiza un ataque ilícito y malicioso, la oposición y un sector de la prensa independiente denuncian intentos de censura sobre una denuncia pública de corrupción.

Audios de Karina Milei: la denuncia del Gobierno incluye a espías extranjeros, periodistas y la mano derecha del “Chiqui” Tapia

Karina Milei, secretaria general y figura cercana a Javier Milei, quedaría en el centro del caso, con audios que la involucran directamente en negociaciones cuestionadas. En un marco de polarización política, estas filtraciones pusieron en vilo al gobierno, que se encuentra en plena coyuntura electoral y con su imagen comprometida.

EL PERIODISTA URUGUAYO QUE RETROCEDIÓ

A pocos días de la orden judicial y del intento formal de frenar la difusión dentro de Argentina, la noticia tomó un giro inesperado con la intervención del periodista uruguayo Eduardo Preve y la radio M24 de Uruguay.

En este contexto, Preve anunció que pese a la prohibición de la Justicia argentina, él difundirá este martes “los últimos audios” del caso en su programa “La Tapadita”.

Reunión de emergencia en la Casa Rosada ante filtraciones de audios y posibles nuevos videos de funcionarios

"No vamos a pasar los audios de Karina Milei. Hay quienes dicen que la censura llegó a Uruguay. No va por ahí. Realmente no contamos con esos audios. Ya hará sus aclaraciones Eduardo Preve en su espacio La Tapadita. La intención no fue hacer caer a ningún argentino para que escuchara esta mañana el programa. Fue un fallo en la comunicación", explicaron sus compañeros en el aire de M24.

En paralelo, el propio Eduardo Preve salió a moderar las expectativas en su cuenta de X. "En La Tapadita vamos a pasar los últimos audios que los medios uruguayos nunca emitieron sobre la presunta red de coimas del gobierno argentino", escribió. Luego, apuntó contra un sitio argentino que había dado a conocer una noticia que finalmente no sucedió.

LAS REACCIONES DEL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN

El presidente Javier Milei y su gabinete consideran que el escándalo forma parte de una maniobra coordinada para debilitar su gestión y condicionar el escenario electoral que se avecina. En declaraciones recientes, Milei calificó la campaña mediática en su contra como una “operación diseñada desde intereses oscuros que no aceptan los cambios”.

Milei lanzó la “batalla final” contra el kirchnerismo: "Vamos a clavar el último clavo del cajón"

Mientras tanto, sectores opositores y organizaciones de derechos humanos alertan sobre el impacto que esta medida judicial y las presiones oficiales pueden tener sobre la libertad de prensa y el derecho a la información en Argentina. Asimismo, se destaca que el acceso a medios internacionales y plataformas virtuales hace casi imposible el control absoluto de la circulación de este tipo de materiales.

El “Audiogate Argentina”, como fue bautizado en redes sociales, expone desafíos propios de la globalización digital y los límites nacionales en materia de censura, privacidad y transparencia. La imposibilidad de frenar la difusión internacional de contenidos cuestiona la eficacia de las decisiones judiciales locales y abre un debate sobre la jurisdicción y cooperación transfronteriza en temas de medios y derechos digitales.