La Justicia resolvió atenuar la medida de restricción que pesaba sobre el periodista y precandidato Ricardo Bustos, denunciado por el diputado nacional César Treffinger por presuntas amenazas. Aunque se mantiene la prohibición de contacto personal, el fallo permite su participación en actos políticos y actividades partidarias de La Libertad Avanza.

El abogado Manuel Burgueño, defensor de Bustos y también militante de LLA en Chubut, confirmó que el juez resolvió "recuperar sus derechos políticos", al entender que la medida anterior implicaba una virtual proscripción. “Lo único que no puede hacer es acercarse a Treffinger o a su grupo familiar, pero puede militar, participar de actos y hacer campaña”, explicó Burgueño, en diálogo con Actualidad 2.0.

La denuncia que motivó la detención de Bustos el sábado pasado fue calificada por su defensa como "un mamarracho". Burgueño apuntó directamente contra el diputado nacional: “Esto es un intento desesperado de alguien que no puede enfrentar a Ricardo en el plano político. No tiene sentido esta denuncia”, criticó.

“Maneja la LLA en Chubut como si fuera una pyme”

El abogado también vinculó la situación con el modo en que maneja el legislador nacional el partido en la provincia. Según Burgueño, Treffinger “maneja el partido como una pyme personal” y, según afirmó, bloqueó el ingreso de nuevas afiliaciones.

Burgueño: “Hubo empujones, gritos y gente golpeada”

Según detalló Burgueño, las trabas a la participación no solo se expresan en restricciones personales, sino también en el manejo partidario. Afirmó que durante todo el año solo se incorporó formalmente una afiliación, la de un empleado de confianza del propio Treffinger. “Todas las demás fichas que se llenaron no ingresaron al expediente, por lo tanto no figuran en el padrón ni en el Registro Nacional de Afiliados. ¿Con qué base se puede hacer una interna?”, cuestionó.

En ese sentido, denunció que el manejo del partido en Chubut contradice el espíritu que promueve el propio Javier Milei: “Nosotros creemos en el mandato de construir un partido grande y federal, como dicen el Presidente y Karina Milei, pero acá nos encontramos con un armado cerrado, en el que no hay lugar para la participación ni la democracia interna”.

Pese a las tensiones internas, Bustos mantiene su precandidatura como diputado nacional por el espacio que lidera Milei. “Vamos a dar la lucha por el partido, por nuestras convicciones y porque queremos participar en la transformación del país”, concluyó Burgueño.