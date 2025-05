POLÉMICA Baby Etchecopar criticó a Manuel Adorni: “Yo le di trabajo y ahora no me atiende el teléfono” El conductor radial apuntó contra el vocero presidencial, a quien acusó de ignorar sus llamados y de no dar explicaciones sobre presuntas presiones oficiales hacia periodistas. El cruce ocurre en medio de un clima tenso entre el Gobierno y la prensa, con Adorni como figura central y candidato a legislador.