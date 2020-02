COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La adjudicación directa a la empresa Conexia S.A. para la informatización de los sistemas de Salud que realizó la provincia en 2017, por más de 111 millones de pesos, es objeto en estos momentos de una investigación preliminar por parte del jefe de la Unidad Especial Fiscal (UFE), Omar Rodríguez, quien está solicitando documentación y tomando entrevistas para determinar si pide la apertura de una nueva causa contra ex funcionarios de la última gestión de Mario Das Neves, según pudo comprobar ADNSUR de manera exclusiva.

La sospecha del fiscal surgió a partir de una denuncia realizada hace más de un año por el pediatra Fernando Urbano ante la Oficina Anticorrupción, quien llamó la atención por lo rápido del trámite que terminó con la firma de un contrato que se rubricó en mayo de 2017 en Casa de Gobierno con la presencia del entonces gobernador Mario Das Neves y el Ministro de Salud, Ignacio Hernández. La firma fue por cinco años, con un único proveedor sin concurso de precios y sin licitación, por una contratación directa de $ 111 millones (en esos momentos 7 millones de dólares).

Actualmente la provincia está haciendo frente al costo de este sistema denominado GiSalud (Gestión Integral de Salud), que busca “minimizar las desigualdades de salud y de los distintos tipos de coberturas médicas (pública, de la seguridad social y privada) a través de un sistema de turnos online”. El costo es de 60 cuotas de casi 2,5 millones, de las que ya se pagaron 27 y quedan cancelar unas 33.

En la denuncia de Urbano recogida por Rodríguez, se afirma que “resulta sospechoso que el gobierno no haya solicitado la participación de otros oferentes para poder así comparar, tanto por razones técnicas, de calidad y/o económicas”. Urbano y su fundación FUSSO expresan que en aquel año, la contratación de Conexia S.A. “fue tan rápido que se olvidaron que había que cumplimentar las razones de conveniencia, y/o de urgencia, por la cual se había decidido el contrato en forma directa”.

Sostiene la denuncia que “no existió la Resolución del Ministerio de Salud, fijando los argumentos de tal decisión como lo exige el Decreto 777/06” y repasa que el 19 de mayo de 2017 “se inició el Expediente . 2434/2017-MS”, el mismo día “fue elevado al Secretario Privado del Gobernador, Gonzalo Carpintero Patterson y al Ministro de Coordinación de Gabinete, Alberto Gilardino” y el 22 de mayo “con ambas autorizaciones reingresó al Ministerio”. Luego el 24 de mayo el Asesor Legal del Ministerio de Salud, Sergio Vallejo, emitió el Dictamen 130/17 en el que autorizó la contratación en forma directa”, y según Urbano, “no hizo ninguna observación de las cláusulas leoninas que componían este contrato”.

Y refiere luego que el 26 de mayo de 2017 “se firma el contrato con la empresa Conexia S.A, en la Casa de Gobierno y se comienza abonar a la mencionada empresa la suma de $1.860.000 mensuales, cuando todavía ni siquiera se conocía cuando iba a empezar el trabajo”.

Para Urbano “hay sospechas de que habría existido corrupción y “retornos” en el contrato firmado con Conexia S.A” ya que en la comparación con algunos ejemplos de la forma como otras provincias implementaron la informatización del sistema de salud, sostiene que “algunas lo hicieron sin costo extra al delegar la creación del software a los empleados públicos de su dependencia y otras con empresas privadas pero en el marco de condiciones financieras y contractuales diametralmente opuestas”.

QUE ES EL GISALUD

Tiempo atrás, le provincia informó que la Cobertura Universal de Salud (CUS) planteada por la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación en la gestión de Mauricio Macri, se basa en los mismos ejes que GiSalud brinda hace más de 2 años en Chubut. La CUS tiene como objetivo que todas las personas tengan acceso gratuito a servicios integrales, adecuados, oportunos y de calidad cercanos a su domicilio, independientemente de dónde vivan o su condición socioeconómica.

Según la información oficial, los hospitales de las grandes ciudades y algunos rurales se fueron sumando al nuevo sistema informático, que se fue instalando de manera paulatina en los hospitales y centros de Atención Primaria de la Salud de las ciudades de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Trelew, y en los hospitales de Rawson y Esquel.

De acuerdo a esta información, para aplicar estos turnos on line, la empresa Conexia capacitó previamente al personal administrativo de cada nosocomio, para que pueda dar, cargar y actualizar localmente los turnos para las diversas especialidades disponibles. Aunque también continúan vigentes las maneras tradicionales de obtener un turno, ya sea personal o telefónicamente.

Para poder sacar sus turnos los pacientes deben ingresar a la página web: www.gisalud. chubut.gov.ar, a través de una computadora o de un teléfono móvil (en el cual también se puede descargar una aplicación específica), y registrarse con un e-mail. Pero los pacientes deben contar con una historia clínica dentro de los establecimientos, para su posterior atención.

El gobierno ha sostenido que el Gisalud “es una moderna plataforma tecnológica que el Ministerio de Salud provincial desarrolló para informatizar y hacer más eficientes diversos procesos sanitarios”. En tal sentido, dijo que “brinda la posibilidad de obtener datos epidemiológicos en tiempo real, para gestionar mejor los recursos; de optimizar el recupero del arancelamiento en los hospitales; y de agilizar la realización de trámites para los pacientes, entre ellos el poder sacar turnos de manera online”.

Pero según fuentes judiciales, el contrato incluía más servicios, como la digitalización de las historias clínicas, que hasta ahora no se han implementado. El objetivo es comprobar si la adjudicación directa siguió los pasos legales, por qué se hizo con esta empresa en particular y si hay o no un incumplimiento en el contrato. En principio, la hipótesis inicial apunta a una presunta administración fraudulenta, aunque aún resta trabajo por hacer previo a determinar si amerita o no la apertura de una causa y contra qué funcionarios en particular.