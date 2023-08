“Mi ministro de seguridad va a ser un fiscal que entiende muy bien los problemas que tenemos y vamos a trabajar en un nuevo Código Procesal Penal”, dijo Torres, en declaraciones a FM El Chubut. Según pudo saber ADNSUR, por otra parte, el ofrecimiento habría sido efectuado a un fiscal de Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con lo que se pudo establecer, el ofrecimiento para ocupar el cargo fue planteado por Torres ante el fiscal Héctor Iturrioz, que tuvo a su cargo algunas de las causas por corrupción derivadas del temporal de 2017, entre ellas la que se conoció como ‘Revelación’ y la más reciente que derivó en sentencia condenatoria para la ex ministra Leticia Huichaqueo, conocida como ‘Royal Canin’.

Más recientemente, solicitó la elevación a juicio de la causa ‘emergencia climática’ Comodoro Rivadavia, que involucra a ex funcionarios municipales y empresarios locales por presunta defraudación al municipio, durante los trabajos del temporal de 2017. Y también la causa conocida como “IPV 2”, que investiga la venta de falsas carpetas para entrega de viviendas.

Las fuentes consultadas confirmaron que el ofrecimiento existió, pero aún no hubo respuesta por parte del funcionario judicial. Iturrioz lleva 12 años en la fiscalía, por lo que habría pedido algunas semanas para responder, ya que la decisión implica un cambio en su carrera profesional.

ANTECEDENTES Y LAS DOS ACUSACIONES EN SU CONTRA “PORQUE SOY CRÍTICO DEL SISTEMA”

Hay que recordar que Iturrioz también recibió cuestionamientos por sus funciones. Una de ellas se vincula a la actuación precisamente en la causa ‘Revelación’, cuando solicitó la detención de un ministro que estaba en funciones, sin considerar los fueros que lo amparaban.

Como consecuencia, se inició un jury en su contra, que luego fue archivado por el principio de igualdad ante la ley. En ese caso, la defensa planteó que tanto el entonces fiscal Marcos Nápoli como el juez de la causa, Sergio Piñeda, también habían participado de la misma decisión judicial, pero el Consejo de la Magistratura sólo decidió avanzar con el proceso en contra del fiscal de Comodoro.

Posteriormente, se inició un segundo jury, cuando el Consejo de la Magistratura declaró insatisfactorio el cumplimiento de funciones, en la evaluación que debe realizarse luego de los 3 años de desempeño en el cargo. En esa oportunidad, en abril del año pasado, el caso quedó archivado tras el desistimiento del procurador, Jorge Miquelarena, para llevar adelante la acusación, al aceptar el planteo de que se había violado el derecho de defensa durante la realización del sumario previo.

Cuando afrontó esos cuestionamientos, Iturrioz había dicho en declaraciones a la prensa que lo acusaban porque "soy crítico del sistema y 'antigarantista'. Hay un sector que tiene determinado poder en el Fuero Penal de Comodoro Rivadavia al que no le gusta mi forma de ser y la manera en la que me conduzco en las audiencias –dijo por entonces-. Yo escucho el reclamo social, hay cosas en las que estamos fallando y si no reconocemos esas fallas, nunca vamos a mejorar”.

Ahora, podría dejar esa función e iniciarse en la actividad política y gubernamental.