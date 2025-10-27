Tras las elecciones legislativas de 2025, el diario The Wall Street Journal (WSJ) publicó un análisis crítico sobre la situación económica argentina y advirtió que el Gobierno de Javier Milei enfrentará un “duro reajuste del peso” tras los comicios, incluso pese a mantener el apoyo popular y financiero de Estados Unidos.

El artículo, titulado “Las elecciones argentinas, Trump y el peso”, fue escrito por la reconocida periodista Mary Anastasia O’Grady, una de las columnistas más influyentes del medio. En su editorial, sostuvo que “ni siquiera una actuación decente de la coalición Milei solucionará el desastre monetario”, y que la economía argentina deberá atravesar un inevitable proceso de corrección cambiaria.

El texto repasa el respaldo condicionado de Donald Trump al presidente argentino, que incluyó un swap por 20.000 millones de dólares y negociaciones por nuevos préstamos equivalentes. Sin embargo, O’Grady señaló que “ni miles de millones de dólares del Tío Sam podrán evitar el ajuste del peso sobrevaluado”.

La periodista, segùn publica El Perfil, recordó las declaraciones de Trump en el Despacho Oval, cuando advirtió: “Si él pierde, no seremos generosos con la Argentina”, una frase que generó preocupación en Buenos Aires. Desde el Gobierno libertario aclararon que el expresidente se refería a los comicios de 2027, aunque O’Grady consideró que sus palabras fueron “un duro golpe para una administración que depende del respaldo del Tesoro estadounidense”.

El análisis también cuestionó la política cambiaria del Banco Central de la República Argentina, al que acusó de “vender sus escasos dólares para defender un peso débil”. O’Grady explicó que, pese a la desaceleración de la inflación, “la falta de confianza de los inversores en el peso es, al menos en parte, responsabilidad del propio Milei”.

Según el WSJ, el Gobierno recibió en diciembre de 2023 un tipo de cambio “fijo y sobrevaluado” de 400 pesos por dólar, que luego fue devaluado a 800, aunque todavía se mantiene por encima del valor de mercado. Además, cuestionó la decisión de aplicar un tipo de cambio móvil del 2% mensual, mientras la inflación seguía subiendo. “Así, la sobrevaluación empeoró”, indicó la autora.

En otro tramo, O’Grady advirtió que “la Argentina se está quedando sin reservas”, lo que podría acelerar una nueva devaluación. “Cuántos dólares más gastará la Argentina hasta que admita que el peso necesita otra devaluación es una incógnita”, escribió.

La editorial concluye señalando que un triunfo electoral de La Libertad Avanza podría darle oxígeno político a Milei, pero no resolverá los desequilibrios de fondo. “Es poco probable que revierta la caída del peso. Para ello, la Argentina necesita un nuevo régimen monetario”, afirmó.

De esta manera, The Wall Street Journal anticipó que el Gobierno argentino deberá enfrentar una nueva etapa de tensiones cambiarias y desafíos financieros tras las elecciones, y que el respaldo estadounidense —por más generoso que sea— no alcanzará para frenar la presión sobre el peso.