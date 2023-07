Había un postulado que muchos repetíamos convencidos: que al común de la gente -la inmensa mayoría de la población- no le atrae la discusión de los temas políticos. Lo ocurrido el martes 12 de julio, nos mostró que estábamos equivocados. Ante un evento que había generado una enorme expectativa, hubo una transmisión que no defraudó y atrapó a una audiencia masiva, con un producto que buscó ser ágil y atractivo.

Fue una oportunidad única de contacto entre candidatos y público que, más allá de los debates presidenciales obligatorios y los que se ven en canales de noticias porteños, nunca se había montado, no sólo en Chubut, sino que es difícil tener otro registro de alguna provincia en la que dos empresas mediáticas se hayan animado a un evento de semejante envergadura y producción.

La "venta de humo", los vales "truchos", un tomógrafo y "dos palmeritas" en Comodoro pusieron frente a frente a Luque y Torres

Lo logrado por Canal 12 y ADNSUR fue histórico, porque sacó al debate político de los ámbitos cerrados de siempre, consumidos sólo por el microclima o circulo rojo, y lo llevó a los hogares de la gente, de los votantes. Durante dos días no se habló de otra cosa, y lo mostraron las redes sociales, en las que hasta circularon memes con lo más llamativo.

Los números hablan por sí solos, ya que hubo 15 mil reproducciones en Youtube, más de 3 mil reproducciones en Facebook, y una enorme audiencia que lo siguió en vivo entre los abonados al cable de Trelew, Rawson, Puerto Madryn y Gaiman, a los que se sumó el canal de Esquel, y páginas web de la cordillera y de Santa Cruz.

El dato no busca el autobombo, sino festejar con alegría que cuando el producto es interesante y los protagonistas, es decir los candidatos, se lo toman en serio y dan lo mejor, los vecinos se enganchan y siguen todo hasta el final, como ocurrió en la mayoría de los casos.

En la política de Chubut ya no hay secretos, aunque siempre hay lugar para alguna sorpresa

El esfuerzo de producción de las dos empresas fue enorme y valió la pena, aunque el riesgo fue alto para todos. Para los organizadores, porque nunca se había hecho algo parecido en la puesta en escena y era una experiencia absolutamente novedosa con alta incertidumbre. Para los candidatos, porque tampoco habían participado jamás de algo semejante en cuanto a exposición, y fue un enorme desafío en lo discursivo.

Es para destacar que también el Tribunal Electoral Provincial organizó dos días después otra convocatoria, en este caso obligatoria, que se aplicó por primera vez desde que fue sancionada la ley. Fue transmitida por el canal oficial y replicada por muchos medios provinciales.

Las mejores fotos del debate entre Luque, Torres, Treffinger, Petersen y Saavedra

Se trató de una agradable experiencia de convivencia, pero que quizás debió haber llevado otro nombre: por definición, un debate es un intercambio de ideas, de miradas, opiniones o propuestas. Si no hay cruces, si no hay ida y vuelta, se convierte en una serie de exposiciones individuales en forma alternada.

Se puede preferir ese formato, porque es más ordenado, más limpio, apunta a propuestas libres de ruido y discusión. Pero ¿qué es la política sin discusión? El formato elegido por el primer debate, que navegó -es cierto- en el peligro de la voz elevada, en el fragor de la tribuna, en el terreno del barro y la pregunta hiriente, tuvo la riqueza del ida y vuelta, que despertó las frases que van a quedar guardadas por mucho tiempo.

Torres recorrió el Valle y participó del 72º Aniversario de Dique Florentino Ameghino

Es en la improvisación donde sale a flote la habilidad de cada candidato, cuando es sometido a la máxima presión, y expuesto en sus contradicciones por sus rivales. Cuando se pone el dedo en la llaga, donde duele, provoca la reacción de un discurso político más visceral. No por casualidad la audiencia estuvo prendida la hora y media que duró el debate: porque fue entretenido y dio todo el tiempo la sensación de que podía pasar cualquier cosa.

Se trata de un formato como el que se utiliza por ejemplo desde hace 60 años en los Estados Unidos, donde son expertos en productos que atraen a las audiencias. De nada sirve montar un programa de televisión si no despierta interés: ante una oferta del streaming del entretenimiento que es tan tentadora, es muy difícil competir con el formato clásico de la política, que dejó de atraer hace años a la gente.

Torres: "En nuestro gobierno, la salud pública y los servicios van a dejar de ser un lujo y volverán a ser un derecho"

Hecha esta introducción, vamos a meternos de lleno en el análisis de lo que dejó el intercambio de propuestas y de críticas: lo más destacado de las intervenciones de cada uno de los cinco candidatos a gobernador de Chubut, que en dos semanas conocerán a través del recuento de votos, la opinión final de la ciudadanía.

Polarización

La interacción de los cinco candidatos todos juntos por primera vez, dejó a las claras la estrategia obvia de polarización entre Ignacio Torres, de Juntos por el Cambio, y Juan Pablo Luque, de Arriba Chubut. Entre ambos se cruzaron los dardos más fuertes y en determinados momentos llevaron la discusión a un “mano a mano”, tal como marcan todas las encuestas.

En el caso del intendente de Comodoro, la apuesta fue la sabida: resaltar los logros de su gestión, basados en su experiencia, y un discurso “anti-grieta” apoyado en su slogan de coincidencia. Por el lado de Torres, un perfil punzante y más agresivo, atacando como opositor la gestión del oficialismo y postulándose como la única opción de sacar al peronismo del poder después de 20 años.

Torres presentó su plan de salud junto a Sergio Wisky y Fernán Quirós

La primera frase de Luque resume todo su discurso: “Necesitamos experiencia y responsabilidad y puntos de coincidencia”, admitiendo que “el estado está llegando tarde” y planteando que “gobernar es ordenar la provincia, y para eso sirve la experiencia. No hay margen para grietas, necesitamos paz, ya demostré que sé armar equipos”.

Torres también habló del armado de equipos, pero dijo “representamos la única alternativa real a 20 años de desidia, somos el único espacio que tiene chances reales de sacarlos, de ganarles por primera vez en 20 años, consolidamos un espacio con dirigentes con capacidad de vencer a los aparatos”.

Torres: "Vamos a poner en valor a los Bomberos de Chubut con conectividad y recursos"

En materia de propuestas, Luque habló de “una nueva estructura estatal que garantice orden, control y capacidad de planificar”, y para combatir el delito, dijo que “lo primero es generar inclusión y oportunidades, educación, deporte, prevenir adicciones y crear empleo”, agregó.

Recordó que “en una década bajamos el 70% la tasa de homicidios en Comodoro” y dijo “vamos a jerarquizar a la policía, equipar a los agentes, garantizar entrenamiento y darles tecnología para el patrullaje”, cerró.

Torres prefirió hablar de calidad institucional y dijo sentir “vergüenza al ser noticia a nivel nacional por escándalos inconstitucionales y casos de corrupción contra el Estado. No debemos acostumbrarnos a esto”.

Cuestionó que "el vicegobernador (Ricardo Sastre) cerró la Legislatura de Chubut durante dos meses” por lo que anunció “en mi gobierno los diputados van a tener que laburar y se van a despojar de privilegios. Queremos que no haya ciudadanos de primera y segunda clase, y por eso vamos a pedir una enmienda constitucional junto a Gustavo Menna para terminar con los fueros”.

Abucheos, chicanas y aplausos en el primer cruce picante entre los candidatos a gobernador

Agregó que Chubut ocupa “el último lugar en el ranking de transparencia” de la Asociación Argentina de Presupuesto, lo que atribuyó a la “falta de información, porque no se publican los ejecutados presupuestarios, porque no quieren que sepamos en que se gastan nuestros presupuestos”. En ese sentido, propuso un sistema de licitación transparente y digitalizado, y dijo que van a implementar que los pliegos sean gratuitos.

Propuestas

Continuando con una lectura crítica de la realidad, Luque manifestó "la desigualdad en el acceso a la salud es inaceptable. Faltan profesionales, equipamiento y especialistas. Trabajaré en la articulación entre el sector público y el sector privado”, y señaló que “mi política de salud será preventiva, habrá médicos especialistas e itinerantes, y la meseta no será nunca más un lugar postergado”.

A horas del histórico debate organizado por ADNSUR y Canal 12, los candidatos ajustan los últimos detalles

Uno de sus logros más reiterados fue “haber creado la primera escuela municipal de Comodoro Rivadavia” y cuestionó los días sin clases o las escuelas que no están en condiciones. “Hace falta un proceso de remediación educativa, con egresados preparados para el trabajo, revalorizando la educación técnica, con docentes y auxiliares jerarquizados y con transporte escolar gratuito", destacó.

Agregó que “sabemos cómo responder a la demanda habitacional, lo demostramos en Comodoro, pero tenemos que poner la maquinaria del estado en funcionamiento, ya estamos trabajando para que el Banco del Chubut acceda a financiamiento internacional para responder a la demanda habitacional” y destacó que “el Ministro de Salud de Nación confirmó dos hectáreas para el nuevo hospital de Esquel”.

Cuál fue el tema que eligió cada candidato a gobernador para cerrar el debate

En tanto, Ignacio Torres, dijo que Chubut “está atravesando la peor crisis educativa de su historia, lo digo siendo hijo de una docente y egresado de la escuela pública”. Afirmó que este gobierno “demonizó” a propósito a los maestros, a que deben ser “remunerados adecuadamente”.

Anunció que “para eso, debemos replicar lo bueno de otros gobiernos, como lo que hizo Néstor Kirchner en Santiago del Estero, establecer un convenio interjurisdiccional que garantice 180 días de clases y sostenga una masa salarial sostenible.", finalizó.

Medios de toda la provincia de Chubut retransmitirán el histórico debate

También planteó que la Nación “asista a Chubut con el 1 % de la masa coparticipable federal, que son los Aportes del Tesoro Nacional, no porque mendiguemos, sino porque corresponde, hablamos de una reparación histórica”. Para el candidato de Juntos por el Cambio, la crisis financiera es clave al plantear la inversión en infraestructura. “Es muy difícil hablar de la situación económica de la provincia sin tener en cuenta la crisis financiera. Lo primero que debemos hacer es desactivar esa bomba de tiempo que nos dejó este gobierno”, señaló.

“Lo primero -dijo Torres- es austeridad fiscal, gastar bien el dinero de todos los chubutenses, la provincia no tiene un problema de ingresos, sino que se malgasta. ¿Dónde está el dinero que no se invierte en infraestructura? Está en los privilegios, el nepotismo y los acomodos de parientes y amigos. Ese es el dinero que utilizaremos para crear un fideicomiso de infraestructura escolar”, dijo como propuesta.

Así llegaron los candidatos a gobernador al mano a mano de ADNSUR y Canal 12

En propuestas productivas, Torres habló de la pesca, “vamos a agregar valor sin aumentar el esfuerzo pesquero”, y en el sector ganadero, “vamos a reglamentar de una vez la ley de sostenibilidad ovina”, al tiempo que “en la cuenca petrolera, vamos a implementar un régimen de beneficios fiscales para sostener el trabajo en Comodoro”.

Por su parte, Juan Pablo Luque aseguró “sé cómo gestionar la situación de la provincia, porque es lo mismo que hice en Comodoro, voy a reestructurar y a transparentar el gasto. Me voy a ocupar de garantizar el acceso a cada servicio público donde hace falta”, indicó.

Planteó que “tenemos una economía primarizada con muy poco valor agregado industrial. Hay que hacer obras, hay que vincular la educación, la técnica y la ciencia con quienes producen, emprenden y trabajan. Necesitamos cuidar el ambiente y promover proyectos sostenibles. Nada se puede hacer ni producir en contra de la voluntad de la gente”, dijo en su única alusión a la minería.

Destacó en su propuesta un “plan productivo real en toda la provincia con propuestas concretas, que busca fomentar el turismo, y seguir potenciando lo que hacen Ricardo y Gustavo Sastre en Puerto Madryn”.

Y concluyó que “la energía es una realidad que nos va a permitir llegar al mundo con lo que el mundo está necesitando, vamos a continuar defendiendo los puestos de trabajo en el petróleo, todavía tiene mucho para dar, pero tenemos los tres parques eólicos mas eficientes del mundo, y la posibilidad de tener hidrogeno verde, como demostramos en Comodoro”.

El factor Arcioni

Hubo un nombre que sobrevoló el debate en varios momentos: el del actual gobernador Mariano Arcioni. Especialmente del lado de Torres, pero también de parte de la candidata del Frente de Izquierda, Emilse Saavedra, se buscó permanente vincular a la actual gestión provincial con la figura de Luque.

A la quinta vez que se lo mencionaban, Luque dijo “aclaro que yo con Arcioni no tengo absolutamente nada que ver, porque veo que algunos me lo quieren endilgar todo el tiempo”. Fue una definición de las más fuertes del debate que aún puede traer mucha cola. Obviamente, Torres no lo dejó pasar: “me parece de muy mal gusto desconocer a los propios. En su momento, Luque lo hizo con Linares y ahora con Arcioni, su candidato al Parlasur”.

Luego el senador del PRO sostuvo “el Bocade es la bomba financiera que nos dejó el gobierno de Arcioni y Luque, porque más de la mitad de sus diputados son los que votaron el desendeudamiento, al igual que la minería”.

Cuando Torres fue consultado sobre su postura respecto a la megaminería, no fue contundente en la respuesta, y eligió más bien hablar de Luque, al señalar “algunos fingen demencia y desconocen”, para luego mostrar una placa con rostros de quienes “votaron a favor de a megaminería; el candidato de Arcioni es la continuidad y no lo digo yo sino su lista”.

Luego en el mano a mano, Torres mostró declaraciones periodísticas y le disparó al candidato peronista “Arcioni está diciendo que Luque es su candidato, ¿cómo explica que llevando en la boleta a su vicegobernador, no tiene nada que ver?”. La respuesta del intendente comodorense fue que “seguramente Arcioni puede estar en el 50 % que acompañe a Arriba Chubut” pero aclaró “Arcioni no va en la boleta que yo encabezo, sino en una boleta nacional, dejemos de confundir a la gente permanentemente, que es lo que hacen todo el tiempo, engañando con fake news”.

Recordó que “yo acompañé a Linares cuando fue candidato a gobernador y con el gobernador actual tengo un rol como intendente que es cuidar la institucionalidad, siendo muy crítico por supuesto y siempre diciendo las cosas con mucho respeto, sobre todo en las épocas más complejas”.

“Seguramente Torres debe haber ido muchas más veces que yo a la casa del gobernador en Rawson, hay que dejar la hipocresía de lado, no lo escuché hacer ninguna propuesta”, le contragolpeó en el cierre.

Chicanas

Por supuesto que en un cruce de candidatos cara a cara en medio de una campaña, las chicanas de un lado y del otro fueron moneda corriente. La principal utilizada por Torres hacia Luque la hemos mencionado, vinculándolo con Arcioni. La otra fue la crítica por tener que apelar a la lectura de un discurso escrito: “cuando uno viene trabajando en sus propuestas hace tiempo y está convencido, no es necesario leerlas”, le disparó el senador del PRO.

Luego de que Torres criticara a Sastre por no habilitar sesiones, Luque le respondió que “es importante decirle al senador Torres que hoy debería estar trabajando en el Senado, le pagamos el sueldo todos, yo estoy de licencia sin goce de haberes”. La respuesta fue “gracias a dios no hubo quórum, porque querían garantizar la impunidad de la vicepresidenta”.

Luego ante las permanentes preguntas picantes de su contrincante, Luque señaló “yo quiero darle un marco de seriedad al debate, porque no es Gran Hermano esto Torres, ni el programa de Jorge Rial o Viviana Canosa”.

Uno de los momentos más tensos fue cuando Luque mostró una foto del doctor Cáceres con Torres de hace 7 años atrás, y dijo un “esto es vender humo”, al señalar que allí se anunció una entrega de un equipamiento al Hospital Alvear que no se concretó: “dice vale por un tomógrafo, fue un vale trucho con un aparato que nunca llegó, cuando era director de PAMI”.

Luego señaló que “finalmente el tomógrafo fue entregado y comprado por gestión de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia". A esto Torres respondió “estoy muy orgulloso de ese convenio que firmamos porque fue la primera vez que PAMI aranceló igual a los públicos que a los privados, y se recaudaron cientos de millones de pesos, mucho dinero para varios resonadores o tomógrafos; ¿me podés decir dónde están? No hicieron nada con ese dinero".

El senador le disparó “gastan cientos de millones en venderse como grandes gestores, pero no tenemos que dejar que dos palmeritas nos tapen la realidad de Comodoro”, y retomó un caballito de batalla de Ana Clara Romero, como fue el Fondo de Educación Municipal, aquellos aportes municipales a escuelas, del que Luque dijo que se ejecutaron 500 millones de pesos. Según Torres esto es mentira y no se gastó en pandemia, y le contestó Luque “es muy breve tu paso por la ciudad Ignacio, tenés que venir más seguido".

También hubo un cruce por el proyecto de dólar petróleo, cuando Torres recordó que “presentamos el proyecto para tener un dólar mas competitivo para engrosar las arcas provinciales, no hubieses sido tan mezquino, siendo el único oficialista que se opuso, porque hasta el gobernador nos acompañó en esa pelea que tenemos que dar, y se arrodillaron cuando YPF abandonó la cuenca y se fue a Neuquén”.

La respuesta de Luque fue “hay que terminar con los slogans, Torres habla con títulos y no tiene la menor idea de lo que está diciendo; lo que plantea su proyecto se soluciona de una sola manera, llevando el valor de la diferencia del tipo de cambio a que la gente pague más por el precio de combustible, y por eso nos oponemos porque cuidamos el bolsillo de la población”.

En materia de chicanas, Emilse Saavedra, del FIT, no se quedó atrás, y le preguntó a Torres: "¿la propuesta de gobierno transparente es la de (Gerardo) Morales en Jujuy, que aplicó una reforma antidemocrática y reprimió a todo el pueblo trabajador?”, algo que fue defendido por el senador.

Y mirando al resto, Saavedra disparó “ahora acá todos dicen que son antimineros, y es una mentira. Arcioni ya lo hizo en campaña, ¿Por qué no lo van a hacer? Hay un pueblo chubutense que hace más de 20 años le dice No es No a la megaminería y somos nosotros, la izquierda, quienes estuvimos acompañando".

En el cierre, Luque mostró un libro con sus propuestas, porque dijo “gobernar no es publicar noticias falsas, más que una picardía infantil, es romper el diálogo que tanto necesitamos”. A las chicanas contra Torres se sumó en su momento el candidato César Treffinger, quien recordó que años atrás “en ruta 3 y 26, Loma Ávila reprimió a los docentes, y hoy es candidato de Torres, que la ciudadanía sepa estoy lo tenga en cuenta a la hora de votar”.

En su alocución final, Torres aludió a ambos: “hace falta un baño de humildad, ver un candidato que no se convence de sus propuestas porque las tiene que leer, y otro que me habla como si fuese Diego Maradona, en tercera persona, necesitamos vocación de servicio y laburar para la gente, no para alimentar el ego”.

Otras miradas

Por supuesto que no todo el debate fue entre Torres y Luque, más aún con un reglamento respetado por todos, que les dio exactamente el mismo tiempo a cada uno. Los otros tres candidatos -César Treffinger del PLICH, Emilse Saavedra del FIT y Oscar Petersen del GEN- también pusieron su impronta y buscaron distinguirse a su manera. En los tres casos, tuvieron fuertes mensajes en contra del desarrollo minero.

Treffinger -exponente de Javier Milei en la zona- fue fiel a ese discurso, y atacó a la casta: “La calidad institucional en Chubut está desapareciendo por culpa de los mismos de siempre, enquistados en los puestos. Tenemos menos salud, menos seguridad, menos educación. Son la causa de que como sociedad estemos hartos de esta gente y sus prácticas deshonestas”.

Luego, negó rotundamente apoyar a la megaminería: “Nuestro país se ha transformado no solo en un paradigma de devastación ambiental y saqueo de nuestros bienes comunes naturales, sino también de la devastación y saqueo institucional. Por eso le decimos ´no”, remarcó.

Además, pidió al resto de candidatos que asuman el compromiso de gestionar ante la Nación que sea el gobierno federal el que absorba la deuda pública de Chubut.

Por el lado de Saavedra, su caballito de batalla fue justamente el no pago de la deuda pública, que considera ilegítima y que daría fondos para atender todos los problemas. "Hay que nacionalizar y triplicar el presupuesto educativo porque es la única manera de garantizar escuelas en condiciones, salarios, igualar a la canasta familiar, para garantizar todo lo que necesita el sistema educativo", dijo.

En relación a la salud, sostuvo “planteamos un sistema de salud único, integral, público, gratuito y para todo eso hay que ponerle un impuesto permanente y progresivo a los que más tienen y hay que dejar de pagar la deuda”. Y se preguntó "¿De qué se sirve Arcioni? ¿De qué se sirvió Morales en Jujuy? ¿De qué se sirve Alberto Fernández en el país? De las fuerzas de seguridad, de la justicia para criminalizar la protesta acá en la provincia; de la policía para reprimir, como lo hizo con el Chubutazo”.

“¿Por qué en una provincia donde se produce mucho tenemos tantos pobres? Porque lo que se produce está en función y beneficio de unos pocos, de un puñado de empresarios, de los empresarios amigos de los candidatos que están acá, no está en función de las grandes mayorías trabajadoras", justificó la única candidata mujer.

En el caso de Oscar Petersen, su estilo fue el más pausado y menos vehemente de los cinco. Lo admitió al ceder en más de una ocasión su tiempo y explicar que su discurso no apunta a la confrontación. En cuando a educación, habló acerca de la creación de un “consejo de padres y alumnos”, sin embargo, indicó que hay que “tener en cuenta la economía”, con docentes bien pagos y en tiempo.

Respecto al trabajo, dijo que Chubut es una provincia rica pero pobre. “Podemos estar mucho mejor, pero estamos teniendo una provincia que no controla, no administra y eso no es buena comida para nadie". Señaló que la calidad institucional “es mucho más abarcativa, es el derecho a prensa, derecho a réplica”. Hizo hincapié en que los partidos políticos cumplan con esa calidad institucional. “Realmente la calidad institucional la vamos a obtener cuando seamos mejores”, destacó Petersen.

Aseguró que “hay mucha corrupción y falta claridad institucional. No basta con administrar, debemos controlar, por ejemplo con la pesca”, dijo. Por otra parte, se refirió a hidrocarburos y agradeció a “Comodoro y su zona” por contribuir a la provincia con un 40% del presupuesto, sin embargo, sostuvo que “eso no quita administrar y controlar”. En cuanto a la minería sostuvo, en “yo he sido uno de los contrarios a las instalaciones de la megaminería en Chubut” por más de 20 años.

Para quedarse

Por donde se la mire, la del debate del 12 de jullio, fue una experiencia rica y positiva. Fue una oportunidad de la gente de engancharse con la discusión política, y de conocer en primer plano la cara de quienes se proponen para gobernar la provincia.

Para los mismos candidatos, a quienes hay que destacar su predisposición y respeto con la organización, fue un debut en una arena desacostumbrada, que marca un ejercicio democrático pleno: confrontar cara a cara con sus rivales, de frente a la ciudadanía.

Sin dudas, este debate como los que se organicen después -en este tema, cuanto más mejor, nada resta- debe convertirse en un hábito: es algo que llegó para quedarse, y quienes se candidateen en el futuro, deberán saber que ya no es una opción asistir o no, sino un compromiso con los votantes.