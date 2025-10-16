Hernán Damiani, candidato a diputado por la provincia de Misiones, murió este miércoles por la noche, luego de descompensarse durante un debate transmitido en vivo por un canal de streaming.

Según informó El Territorio, Damiani tenía 65 años y una amplia trayectoria como dirigente radical. Actualmente era candidato suplente en la lista de las elecciones del próximo 26 de octubre.

El dirigente se descompensó durante la transmisión del programa Dólar Blue, en el canal La Casa del Streaming. A través de un video publicado en las redes sociales, Lucas Doroñuk, conductor del ciclo, pidió a quienes presenciaron el trágico episodio durante el vivo “no replicar imágenes por respeto a la familia y por respeto a cada uno de los que se encontraban allí”.

El Gobierno derogó una norma histórica que afectará directamente los sueldos de los empleados permanentes del Estado

En el mismo video, con todos los integrantes del programa reunidos, el conductor pidió realizar una cadena de oración por la salud del dirigente político. Poco después se confirmaría su fallecimiento.

La noticia conmocionó a la política misionera. “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo”, lamentó el gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua, con una publicación en su cuenta de X.

“Alerta Argentina”: la vidente que anticipó los escándalos de Milei habló de “lo que pasará en las elecciones"

Tambié se sumó a la despedida Ramón Mestre, dirigente cordobés de la UCR: “Desde Córdoba, deseo que la familia, los amigos y los militantes radicales de Misiones puedan sobreponerse de semejante dolor tras el fallecimiento de Hernán Damiani, candidato a diputado nacional de la UCR. En plena campaña electoral, el dirigente estaba defendiendo con valentía, coherencia y convicción las ideas de nuestro partido para llevar al Congreso Nacional. Mucha fuerza para todos sus afectos y que descanse en paz”.