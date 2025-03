Un año electoral de canillas cerradas y heridas abiertas en la política de Chubut

El voto clave

La sesión extraordinaria del jueves 27 de febrero en la Legislatura dejó un dato político que no puede pasar inadvertido. Fue durante la votación más importante, la ley de enmienda constitucional para reformar dos artículos que eliminan los fueros a políticos, funcionarios, legisladores y sindicalistas.

La ley necesitaba obligatoriamente 18 votos, y desde el Pich y Arriba Chubut, afirmaron que no iban a acompañar, cuestionando el tratamiento “a las apuradas” de un tema que necesitaba más análisis.

Por lo tanto, además de los 16 votos de su bloque, el gobierno debió apelar a dos legisladores aliados que fueron determinantes: por un lado, el devenido oficialista Daniel Casal, de Familia Chubutense (ex Plich); por el otro, la madrynense Mariela Williams, del bloque Arriba Chubut pero que, según el gobierno, en cualquier momento se pasa al otro bando.

El voto clave de Williams le dio más fuerza aún a una alianza que viene creciendo, como es la del gobernador Ignacio Torres y los hermanos Gustavo y Ricardo Sastre, que seguramente harán valer su apoyo en el futuro.

Chicana comodorense

A propósito de la sesión extraordinaria en Legislatura, una perlita comodorense se dio en el momento que se discutía la prórroga y los resultados del comando unificado con fuerzas federales en la prevención de seguridad.

Pidieron la palabra los diputados justicialistas de Comodoro y tanto Vanesa Abril como Gustavo Fita, dijeron que los índices estadísticos del gobierno en materia de seguridad eran parte de un relato y que en la ciudad petrolera la inseguridad había crecido de manera dramática.

En ese momento, pidió la palabra el legislador del PRO, Emanuel Fernández, quien defendió la política en la materia y dijo que era elogiada por el propio intendente Othar Macharshvili. Y dirigiéndose a Fita le disparó: “le recomiendo que hable con él, quizás debería desbloquearlo del whatsapp”.

De este modo, se metió en la interna peronista y las diferencias entre la dirigencia del PJ y el intendente. Fita le respondió que tiene diálogo permanente, pero no sonó muy convincente.

Los apuntados

Otra de la sesión del jueves. Hubo dos figuras del oficialismo apuntadas de manera permanente por la oposición, especialmente por el bloque de Arriba Chubut. Uno fue Tegid Evans, secretario de Bosques, de quien señalaron que estaba de gira en España mientras se incendiaban los bosques de la cordillera.

La repercusión no se hizo esperar, y al día siguiente el mismo gobernador Ignacio Torres, desde Esquel, admitió que esta noticia no le había gustado nada y que sus funcionarios debían estar al pie del cañón, por lo que evaluaba su continuidad.

La otra apuntada fue la senadora del PRO, Andrea Cristina, alineada con Torres, a quien los diputados acusaron por no haber acompañado la creación de una comisión para investigar la participación del presidente Javier Milei en una estafa vinculada a la criptomoneda Libra.

También se le recordó a la senadora que estuvo en contra de expulsar al senador Edgardo Kueider, capturado en Paraguay con 200 mil dólares, y que buscó protegerlo. Por ello, en la discusión sobre los fueros, el bloque peronista (Pais, Abril, Fita y Coliñir) discutieron con el oficialismo y dispararon “no vengan a hacerse los limpios que luchan contra la corrupción”.

Ausencias que dicen mucho

Y la última de la sesión del jueves: la votación del pliego de Andrés Giacomone para el STJ tuvo sobrados votos, incluso ninguno en contra, sólo 23 a favor.

Pero el dato es que faltaron 4 votos de diputados que se ausentaron: uno fue de Santiago Vasconcelos, del FIT y los otros 3 de Arriba Chubut, esto es, Norma Arbilla, Gustavo Fita y Tatiana Goic.

El dato no parece casual, ya que en las reuniones de la dirigencia justicialista, quedó claro que Juan Pablo Luque (en quien se referencian los tres mencionados) nunca compartió ese pliego que -dicen- atribuyó a una rosca entre el gobierno y los diputados Juan Pais y Emanuel Coliñir, quienes sí votaron.

Más allá de esto, Giacomone tuvo votos de sobra y asumiría esta misma semana. Su lugar será ocupado por Javier Stampone, quien será designado fiscal de estado adjunto, en reemplazo de Lucas Papini, quien asumirá en la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública.

Fuego amigo

Luego de las duras críticas que se plantearon desde el peronismo hacia la gestión del intendente Othar Macharasvhili la semana pasada, lo que fue reflejado por esta columna, el senador Carlos Linares echó más sal a las heridas y cuestionó a través de su cuenta de ‘X’ al jefe comunal, por su reunión con intendentes y representantes del PRO y la UCR, en el marco de su búsqueda para un frente común capaz de reclamar obras a Nación.

La réplica de Linares al posteo del intendente volvió a cuestionar su cercanía con espacios políticos que, como plantea el ex intendente en su tuit, “están cerca del gobierno nacional”, algo que se le viene reprochando al intendente también desde el seno legislativo.

Ante ese planteo, colaboradores de Macharashvili dijeron que el intendente “eligió no hablar de los encuentros electorales que propone Juan Pablo Luque”, responsabilizando directamente a su antecesor en el cargo. Y no dejaron de advertir que “llama la atención que no se mire con la misma severidad al gobierno provincial o nacional”.

Buscando tomar distancia de lo que consideran un posicionamiento electoralista, desde Moreno 815 insistieron en que “el intendente va a seguir trabajando en fortalecer el vínculo con intendentes de la región, para reclamar las obras que necesitan los vecinos y no se va a prestar a las especulaciones políticas de Luque y compañía”.

A poner las costillas, que el año viene duro

Hubo un encuentro reservado entre el gobernador Ignacio Torres y los intendentes que participaron del acto Aniversario de la ciudad de Gobernador Costa.

Ocasionales testigos contaron que el gobernador trazó una proyección económico-financiera para la provincia para el año que se inicia, signado por el escenario electoral. En ese cónclave, el Torres había planteado que ante su postura lejana a la posibilidad de cerrar una alianza electoral con la Libertad Avanza, “seguramente el gobierno nacional nos va a cerrar la canilla”. Aunque esto ya se viene evidenciando en materia de obras nacionales que no están en ejecución, el sinceramiento del gobernador dejaría en claro que no hay expectativa de que se pueda gestionar alguno de los múltiples proyectos trabados por Javier Milei, por lo que el mensaje habría apuntado en esa dirección: “A poner las costillas, muchachos y chicas, que el año viene duro”. Igualmente, se habló de una estrategia para poder atravesar el ‘desierto’, a partir del fortalecimiento de recursos propios que, de todos modos, tampoco alcanzarán para compensar lo que no llegará desde Nación.

El intendente dará su discurso el miércoles y definió agenda legislativa con el vice

El intendente Othar Macharashvili definió que su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante será finalmente el miércoles 5 de marzo y no el jueves 6, como se había previsto inicialmente. Un reacomodo en la agenda impuso el cambio de fecha, porque al día siguiente viajará a Puerto Madryn, para participar del Foro PescAr y el viernes estará en Trelew y Rawson, en reuniones con intendentes por la mañana y para escuchar el mensaje del gobernador por la tarde, en su discurso de apertura de sesiones de la Legislatura.

Sobre el propio discurso de apertura de intendente comodorense, trascendió que apuntaría a enfocar las metas de obra pública que podrá afrontar el municipio con fondos propios, además de gestionar audiencias con funcionarios nacionales, a las que pretende asistir con intendentes de la región, para reclamar por temas como el mantenimiento de la ruta 3, en el que sigue ‘amagando’ con presentar un recurso de amparo.

En cuanto a la agenda legislativa local, Macharashvili estuvo planificando con su vice, Maximiliano Sampaoli, los temas que tendrán prioridad en la primera parte del año, entre los que sobresalen los pliegos del contrato del transporte y de la recolección de residuos sólidos urbanos.

En el municipio trabajan contra reloj para llegar con los pliegos del transporte y poder cumplir con los plazos, que deberían culminar con un proceso licitatorio y adjudicación del servicio antes del 31 de mayo próximo, cuando vence la actual prórroga.

Reunión con el bloque opositor, ¿pero con cuál?

Macharashvili también mantuvo un encuentro con concejales de la oposición y alguno se permitió chicanear, como al pasar, si en realidad, entonces, el jefe comunal se había reunido con el PJ. Más allá del chiste escuchado en un pasillo político, trascendió que el diálogo con integrantes del bloque ‘Despierta Comodoro’ buscó también consensuar que, más allá de la pirotecnia verbal y las infaltables chicanas que caracterizan al debate político, haya un trabajo que priorice la urgencia que presentan los temas vinculados a los servicios públicos. Eso por el lado opositor ya que, se supone, en el oficialismo contará con los votos necesarios para destrabar ambos temas, que consumirán gran parte de la primera mitad del año.