Un ‘influencer’ libertario publicó un aberrante posteo contra Luis Juez y su hija, y luego lo eliminó

Una fuerte controversia política y mediática se desató en la noche del jueves luego de que Daniel Parisini, conocido en redes sociales como “El Gordo Dan” y cercano a sectores del oficialismo, atacara en un posteo al senador cordobés Luis Juez.

El militante libertario apuntó contra la hija del legislador, Milagros, que padece parálisis cerebral, en el marco de la discusión política por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El detonante fue el voto negativo de Juez frente al veto que había dictado el presidente Javier Milei. En la Cámara alta, el cordobés se alineó con la mayoría que rechazó la medida presidencial y restableció la vigencia de la normativa. Minutos después, Parisini lanzó en X (ex Twitter) un mensaje cargado de insultos y alusiones a la vida privada del senador, lo que rápidamente generó repudio transversal.

El primer posteo y la reacción

“ Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei ”, escribió Parisini.

El tono del mensaje fue catalogado como agraviante y discriminatorio, no solo por involucrar a la hija del senador sino también por la manera en que expuso cuestiones íntimas. Tras una oleada de críticas, Parisini decidió borrar la publicación, aunque el daño ya estaba hecho: capturas del posteo se viralizaron en cuestión de minutos.

Despegue del Gobierno

El propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue consultado por la polémica durante una entrevista en el canal Todo Noticias y negó que Parisini forme parte del Gobierno nacional. “No pertenece a nuestro equipo, no tiene ningún cargo en la administración”, aclaró. La declaración buscó despegar al oficialismo de los dichos del militante, aunque en redes sociales las críticas apuntaron a la cercanía de Parisini con referentes libertarios.

Un segundo ataque

Lejos de retractarse, horas después Parisini volvió a escribir contra el senador. “ Ahí va con más respeto: Luis Juez utiliza la situación personal de su hija para hacer política barata y justificar la quiebra del Estado argentino con el consiguiente empobrecimiento de generaciones de argentinos. Y además le acabó adentro a una persona que no era su esposa ”, repitió en su cuenta de X.

Este nuevo posteo reavivó el repudio, con voces que reclamaron sanciones judiciales y políticas por el tenor de los mensajes. Desde sectores opositores y también desde algunos espacios oficialistas se consideró inadmisible involucrar a familiares en la confrontación política.

Contexto de alta tensión

El episodio ocurre en un clima de máxima tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, luego de que el Senado revirtiera el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y avanzara en la limitación de los decretos de necesidad y urgencia. El propio Milei habló de “golpe institucional” al referirse a la derrota parlamentaria.