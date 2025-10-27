El día después de las elecciones legislativas 2025, que consolidaron el poder de Javier Milei con un amplio triunfo de La Libertad Avanza (LLA), el clima en el centro de Buenos Aires se vivió con entusiasmo y comentarios positivos, incluso entre los turistas extranjeros que recorren el clásico cruce de Florida y Lavalle, uno de los puntos más concurridos del Microcentro porteño.

El equipo de TN recorrió la zona y dialogó con visitantes de distintos países, quienes coincidieron en destacar la tranquilidad y organización de la jornada electoral, además de expresar optimismo por los resultados.

Una turista brasileña comentó: “Fue todo muy tranquilo, organizado y limpio”. A su lado, su compañero añadió: “Argentina está de festejo”. En tanto, un visitante chileno sostuvo: “A todo el mundo parece que le conviene que gane Milei. Nos alegramos por la Argentina, ojalá resulte. Esperamos que sigan viajando muchos argentinos a Chile con dólares ”, dijo entre risas.

Desde Perú, una pareja que visita por primera vez la Ciudad de Buenos Aires destacó el orden del sistema urbano: “Nos sorprende el transporte público, está muy organizado, aunque los argentinos digan que no está tan bien”.

El resultado electoral, que dejó a La Libertad Avanza con más del 40% de los votos a nivel nacional, también generó repercusión internacional. Los principales medios del mundo dedicaron amplios titulares al avance del oficialismo.

El New York Times publicó: “Los votantes argentinos otorgan a Javier Milei una victoria crucial en las elecciones de mitad de período”. Por su parte, el Financial Times destacó que “Milei obtiene una gran victoria en los comicios legislativos”, mientras que la agencia Associated Press (AP) tituló: “Javier Milei emerge triunfante en las elecciones argentinas de alto riesgo, seguidas de cerca por Washington”.

Con el resultado confirmado, el Gobierno nacional consolida su poder en el Congreso y refuerza su respaldo político de cara a las reformas que busca impulsar en los próximos meses.