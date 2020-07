COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - “Estamos en un momento muy complejo de la pandemia por Covid 19, pero no encontramos nunca una actitud de colaboración o un aporte constructivo, como incluso vemos que lo está haciendo Rodríguez Larreta en Capital, con quien nosotros estamos en oposición total de su pensamiento político porque sabemos lo que han hecho en el país –comparó el funcionario-. Estamos en las antípodas de lo que piensa el PRO, pero en Comodoro Rivadavia esperábamos más comprensión de lo que está ocurriendo, pero hay quienes se dedican a poner palos en la rueda en forma permanente”.

La ex candidata a intendente formuló un posteo en facebook con comentarios críticos hacia la gestión municipal, en el que fundamenta su oposición a las recientes ampliaciones presupuestarias para realizar obras y cuestionó la falta de planificación, entre otras críticas: “No cuestionamos la oposición lógica que va a haber por las diferencias ideológicas, pero la concejal ha tenido una actitud de tirar piedras en este contexto en el que debemos estar todos espalda con espalda –afirmó Turienzo-. Lo hemos podido hacer con muchos sectores, por ejemplo la Cámara de Comercio, con la que hemos podido trabajar en conjunto, incluso con participación de la entidad en la comisión para la entrega de créditos para asistir a comercios locales”, comparó.

Reclamo a la oposición

“La expectativa que teníamos respecto a la oposición era una ayuda, una forma de construir de forma conjunta esta situación, pero lamentablemente no vemos eso en la doctora Romero, quien no ha acercado ningún tipo de propuesta ni visión constructiva”, dijo Turienzo, en diálogo con La Tribuna Radio.

Incluso ponderó que puede mantenerse un canal de diálogo con otros concejales del mismo sector opositor, como Tomás Buffa y Omar Latancio. “Podemos pensar distinto, pero encontramos con ellos una visión un poco más constructiva, que es lo que la sociedad hoy no está requiriendo. El intendente ha mantenido reuniones con todos los sectores gremiales para proteger los puestos de trabajo, con los sectores desempleados para que no falte un plato de comida en ningún hogar comodorense. Es lo que tenemos que ver todos los dirigentes políticos, pero no encontramos esto en la presidente del bloque”.

En ese marco, reiteró los esfuerzos del municipio para apuntalar el sistema provincial de salud en el marco de la pandemia. “El municipio adquirió un sistema de PCR (para la detección del Covid 19) al nivel del Instituto Malbrán, porque el intendente decidió poner los recursos de los comodorenses a disposición del sector salud”, al tiempo que valoró las obras que continúa ejecutando el municipio, incluso en el marco de la emergencia actual. En relación a ese plan de obras, el funcionario enfatizó especialmente los proyectos de redes de gas en aquellos barrios que cuentan con las mensuras realizadas.