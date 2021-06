El secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación del Municipio, Ezequiel Turienzo, reconoció este jueves que “hay muchos sectores de la sociedad que querrían un nuevo período del intendente Juan Pablo Luque por otros 4 años”, al ser consultado sobre una posible enmienda a la Carta Orgánica Municipal para posibilitar esa reelección por un período.

En otro orden, destacó que la Casa de Comodoro en Buenos Aires no tendrá costos de alquiler para el municipio, ya que el mismo será absorbido por empresas nucleadas en la Cámara de la Construcción.

Aunque evitó dar detalles sobre los alcances de una posible enmienda, en la que se pueden modificar hasta dos artículos de la Carta Orgánica Municipal, Turienzo reconoció que hay un análisis en torno a esa posible modificación, en diálogo con Periodismo de 10, por CNN Comodoro.

“Creo que está bien que exista una discusión y que haya actores que lo estén proponiendo, veremos cómo sigue esto”, respondió ante la consulta de si el gobierno municipal impulsará o no dicha modificación, para permitir la reelección por un período del actual intendente.

“Creo que hay muchos sectores de la sociedad que están viendo con muy buenos ojos la gestión del intendente Juan Pablo Luque y que naturalmente querrían que sea nuevamente intendente, durante 4 años más, entre los que me encuentro yo naturalmente, porque estoy sumamente orgulloso de la gestión que está llevando a delante el intendente con el equipo de trabajo”, manifestó.

Sin embargo, dijo no estar al tanto sobre la discusión ni qué otro artículo podría ser objeto de una propuesta de modificación.

“No sé con certeza si va a existir o no una enmienda o un proyecto de enmienda, eso no lo puedo confirmar porque no lo sé, no lo conozco –enfatizó el funcionario-. Formalmente sí te puedo decir que para hacer una enmienda, pueden ser hasta 2 artículos y una reforma la cantidad que se quieran, pero no puedo decirte concretamente porque lo desconozco”.

“En busca de la unidad del PJ”

Por otra parte, el funcionario hizo referencia a la reunión convocada para este sábado por el plenario del Consejo Provincial del Partido Justicialista, “con la finalidad de habilitar a la mesa a formalizar las alianzas electorales con los distintos partidos y constituir finalmente el Frente de Todos”.

Al consultársele si se ubica más cerca de la eventual candidatura de Linares o la de Leunda para encabezar la lista del Senado, o bien por la figura de una mujer, como opinó en las últimas horas el intendente Luque, respondió:

“Yo festejo que existan mesas de concertación y mesa de discusión para encontrar los mejores candidatos posibles de cara a la elección, en un momento que es difícil para hablar de política, en contexto de pandemia –admitió-. El cronograma electoral está vigente y el rol de quienes estamos en política es participar de estas acciones. Creo que el peronismo o el campo popular de la provincia de Chubut está mucho mejor que en el 2017, cuando fuimos, si no me falla la memoria, con 7 listas a las PASO. Hoy, a falta de un mes para el cierre, no veo que existan 7 listas adentro del Frente de Todos”.

Consultado sobre si será posible alcanzar la unidad y evitar la interna, sin embargo, no fue terminante: “Estamos en busca de la mayor unidad posible y creo que esto habla de la madurez de los dirigentes políticos y de quienes conducen el espacio. Estamos en un momento de tensión y discusión propia de la política, que se está dando en todos los espacios y el peronismo no está exento. Hace bien que existan discusiones y que haya disenso, ojalá que salgamos con la mejor unidad posible”.

Casa de Comodoro en Buenos Aires: “el alquiler lo pagan empresas de la ciudad”

Turienzo explicó también los beneficios de la reciente inauguración de la Casa de Comodoro en Buenos Aires, ubicada en calles Tagle y Las Heras.

“Esta inversión surge a partir de un conjunto de empresas nucleadas en la Cámara de la Construcción de la ciudad, que a través de un convenio firmado con el intendente, en el marco del programa de Responsabilidad Social Empresarial vigente hace muchos años, se comprometió a alquilar este inmueble en la Capital Federal –detalló-. Ahora estamos haciendo las últimas adaptaciones para que pueda cumplir con todas las finalidades propuestas”.

Sobre el personal a contratar, indicó que se buscará a comodorenses que estén viviendo en Capital, “para realizar acciones fundamentalmente vinculadas con lo que es asesoramiento en comunicación, en marketing y los vínculos que puedan traccionarse con los distintos espacios del Estado Nacional, las embajadas y las empresas radicadas en la Capital.”