OHIO - A 35 días de los comicios, ambos representantes intercambiaron ideas y ataques verbales en Cleveland, Ohio, en medio de una campaña que genera un alto nivel de incertidumbre respecto al futuro. No hubo apretón de manos cuando los dos septuagenarios subieron al escenario y, si bien esto se debió a las restricciones por la pandemia de Covid-19, la ausencia del saludo tradicional simbolizó la profunda división en el país en la cuenta regresiva hacia el 3 de noviembre.

Primer debate presidencial: Trump o Biden (Español)

Plan de salud. El plan de salud en Estados Unidos se constituyó en el primer tema de intenso debate. Trump habló de abaratar el costo de los medicamentos y Biden retrucó: "Este hombre no tiene plan para los seguros médicos; no sabe de lo que está hablando".

Fake news. Trump, consideró que "las noticias falsas" le otorgan "buena prensa" al candidato demócrata. "Las noticias falsas te dan a ti buena prensa y a mí mala prensa. Así es como funciona", enfatizó Trump, en medio de una discusión sobre la pandemia de coronavirus que afecta a EE.UU., que acumula más de siete millones de casos de Covid-19 y casi 206.000 víctimas fatales. Por su parte, Biden acusó a Trump de haber dicho "mentiras" sobre la epidemia de coronavirus y de haber restado importancia a la peligrosidad de la enfermedad.

Mascarillas. Al actual presidente lo cuestionaron por sus cuestionamientos al barbijo, pero Trump retrucó: "Las mascarillas están bien, tengo una aquí, me la pongo cuando la necesito, esta noche todo el mundo se hizo la prueba y estar guardando distancia. No usó una máscara como él, cada vez que sale, sale enmascarado".

Corte Suprema. Trump, armó que tiene "derecho" a elegir la vacante en la Corte Suprema, tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, mientras que el demócrata Joe Biden sostuvo que debe decidirlo el ganador de las elecciones que se realizarán el 3 de noviembre. El actual mandatario ratificó su decisión de nombrar como sucesora a Amy Coney Barret. "Las elecciones tienen consecuencias. No fui elegido para un período de tres años, sino uno de cuatro. Tengo el derecho de hacerlo", precisó el actual mandatario estadounidense. Por su parte, Biden sostuvo que "el pueblo tiene el derecho a decidir cuando voten por senadores y el presidente". "Deberíamos esperar a ver el resultado", agregó el candidato demócrata.

Impuestos. Sobre la publicación de The New York Times, Trump aseguró que entre 2016 y 2017 abonó "millones de dólares en impuestos", mientras que Biden rechazó esa afirmación y remarcó que su adversario político "paga menos impuestos que los que paga una maestra" y agregó que el mandatario tiene "ventajas fiscales". La pregunta del moderador se debió a que en los últimos días se dio a conocer una denuncia que señalaba que Trump había abonado en ese período apenas 750 dólares en impuestos. Ante ese cruce verbal, la máxima autoridad de los Estados Unidos lanzó un contraataque al señalar: "En 47 meses de gestión hicimos más que tú en 47 años".

Vacuna contra el coronavirus. "No confío en la vacuna", dijo Biden, y agregó que hay

muchos científicos que no son los que trabajan para Trump que dicen que no es confiable

una vacuna ahora. "Salga de su búnker, abandone su cancha de golf y entregue los fondos

para salvar vidas ahora", remarcó el ex vicepresidente de Estados Unidos. Trump

respondió: "Si hubiéramos seguido tus propuestas hubieran muerto muchas más

personas" debido a la pandemia por coronavirus. Recordó que "la culpa es de China,

nunca debería haber pasado", dijo en relación al virus, e insistió en calificar a la epidemia

como una "plaga china".

Odio y racismo. Biden acusó al actual mandatario de generar odio, división y racismo

durante la discusión sobre políticas hacia la comunidad afroamericana. "Nunca nos hemos apartado de la batalla como él. Cuando (George) Floyd fue muerto había una protesta pacífica, él salió de su búnker, hizo que a la gente le largaran gases lacrimógenos para sacarse una foto con una biblia frente a una iglesia".

"Ha hecho todo para generar odio, división y racismo", acusó el ex vicepresidente de Estados Unidos. "Dice que ayuda a los afroamericanos. No, uno de cada mil han muerto por coronavirus", remarcó, y agregó: "Ha hecho virtualmente nada para la comunidad afroamericana". Por su parte, Trump señaló a Biden de haber tratado de forma discriminatoria a los negros.

"Tu has tratado a la comunidad negra como cualquiera en este país", señaló, y añadió que

sus testimonios "han sido terribles". "A mí me apoyan agentes policiales. Tu ni siquiera puedes decir la palabra agencia policial", comentó, y aseguró que si lo hace los representantes de izquierda le "sacan el apoyo". "Tu no quieres decir nada de la ley y el orden", indicó Trump, en tanto Biden enfatizó que los actos de violencia deben ser sancionados.

Economía. Trump aseguró que ningún mandatario en la historia de ese país ha hecho

tanto en tres años y medio de gestión como él. "Nunca ha habido un presidente que haya

hecho tanto como yo hice. No hubo ninguna administración tan exitosa como la mía

antes del Covid", sostuvo. "Tuvimos problemas por el Covid, pero ahora estamos reconstruyendo la situación", dijo Trump. En cambio, Biden calicó el estado de la nación actual como débil y violenta. "Es una nación más débil, y más violenta", remarcó. Además, recordó que previamente cuando Barack Obama fue presidente y Biden fue su vicepresidente, "yo arreglé la recesión y les dejé una economía floreciente", sostuvo Biden. "Somos pobres porque los billonarios se han hecho mucho más ricos", indicó, y aseguró que esa riqueza la han incrementado por el Covid. "El pueblo tiene más problemas y más necesidad", señaló Biden.

Voto por correo. El candidato a la reelección volvió a la carga contra el voto por correo y enfatizó que "va a ser un fraude como el que nunca se ha visto". "Si es una elección justa, la apoyaré al 100%, pero hacen trampa, encontraron boletas hace tres días en un basurero y todas las boletas tenían el nombre de Trump". Biden, por su parte, arengó a la ciudadanía a tomar parte en las elecciones del 3 de noviembre, y destacó la transparencia del voto por correo. "La gente tiene que votar. No existe riesgo de manipulación del voto por correo. Si votamos se irá, no puede seguir en el Poder. Ustedes controlan los próximos cuatro años de este país, si serán cuatro años más de mentiras o no", subrayó Biden.

El primero de los debates presidenciales que tiene al periodista Chris Wallace como moderador y que está dividido en seis temáticas de 15 minutos cada una: Gestión e historial; Corte Suprema; la pandemia de Covid-19; Economía; Raza y violencia; y la integridad de las elecciones. Cada uno de los segmentos tendrá una duración de 15 minutos.

Los otros dos debates presidenciales están previstos para el 15 y 22 de octubre, en Miami,

Florida, y en Nashville, Tennessee, respectivamente. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence se medirá con la compañera de fórmula de Biden, la senadora Kamala Harris, el 7 de octubre en Salt Lake City, en el estado de Utah.

Fuente: Perfil