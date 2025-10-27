El proyecto político del presidente Javier Milei obtuvo un respaldo contundente en las elecciones legislativas nacionales al superar el 40% de los votos en todo el país. La Libertad Avanza se impuso en 16 provincias, incluida Buenos Aires, y relegó a Fuerza Patria al segundo lugar.

Tras conocerse los resultados, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Milei y calificó el resultado como una victoria “aplastante”. “Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, escribió el mandatario norteamericano en su cuenta de Truth Social.

Javier Milei subió una foto “retocada” a sus redes sociales y estalló la polémica

La victoria del oficialismo fue interpretada como un alivio político para el gobierno libertario, que en las últimas semanas había recibido un respaldo explícito de Washington. Trump consideró el resultado como un éxito compartido, en función de la cercanía ideológica entre ambos líderes.

Por su parte, Milei respondió con un mensaje de gratitud y afinidad política: “Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”.

Tras el triunfo de LLA, Milei convocó a gobernadores de otros partidos para acordar reformas

A mediados de octubre, Milei había sido recibido por Trump en la Casa Blanca, donde el mandatario estadounidense elogió su gestión pero también advirtió sobre los riesgos de un eventual triunfo de otras fuerzas: “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión”, señaló entonces. Y agregó: “Si pierde, no seremos generosos”.

Desde el Gobierno argentino aclararon más tarde que esos dichos no estaban dirigidos a las elecciones legislativas del domingo. “Eso fue una mala interpretación”, explicó Milei, asegurando que mientras él o “alguien que defienda las ideas de la libertad” esté en la Casa Rosada, el apoyo estadounidense estará garantizado.

Luego del resultado en los comicios del domingo, el mandatario norteamericano reafirmó su apoyo político a Milei, considerando a la Argentina como un aliado estratégico en la región, especialmente por su postura frente a Israel, China y Venezuela.