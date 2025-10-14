El presidente argentino, Javier Milei, se reunió en la Casa Blanca con su par norteamericano, Donald Trump, en un encuentro que confirmó el apoyo político y económico de Estados Unidos hacia el gobierno argentino en plena crisis.

Durante la reunión, Milei agradeció a Trump por el respaldo, destacando la ayuda financiera gestionada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y entregó una carta de agradecimiento de las familias de los rehenes argentinos liberados, en reconocimiento al rol de EE. UU. en la paz en Medio Oriente.

“Gracias al gran liderazgo suyo, presidente Trump, han logrado la paz en Medio Oriente. No solo este gran logro que ha sido alcanzar la paz en Medio Oriente, sino lograr el retorno de los 20 rehenes vivos”, señaló.

Trump, por su parte, expresó su respaldo público a Milei y aseguró que “es un honor tenerte aquí. Queremos que Milei tenga éxito. Argentina tiene muchísimo potencial y ahora tiene el liderazgo correcto”, indicó el mandatario estadounidense.

Incluso dejó abierta la posibilidad de avanzar en un acuerdo de libre comercio con Argentina, y al ser consultado por una posible dolarización del país, respondió: “Me gusta el dólar, y cualquiera que quiera usar el dólar como moneda será bienvenido”.

Asimismo, Trump lanzó una fuerte advertencia política de cara a las legislativas argentinas. “Si Milei no vence las elecciones y gana nuevamente ese partido, que es de extrema izquierda y tiene la filosofía que llevó a Argentina a los problemas que está enfrentando, no seremos generosos con el país”, destacó.

Bessent también ratificó su confianza en la victoria de La Libertad Avanza y resaltó la importancia de las políticas económicas impulsadas por el oficialismo. “El presidente Milei le ha dado a Argentina la oportunidad de poner fin a décadas de declive bajo el peronismo, y esperamos que Argentina aproveche esta oportunidad bajo su liderazgo”, sostuvo a través de una publicación en X.

Las declaraciones de Trump generaron una fuerte repercusión en los mercados, con caída de bonos y acciones argentinas. Las acciones argentinas registraron bajas de hasta 10%.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, Supervielle (-9,1%), Galicia (-6%) y Loma Negra (-6%) obtuvieron las mayores pérdidas. En cuanto a títulos públicos, el AL29 cayó -10,3% y el AL35 -7,4%. El resto de los bonos registraron pérdidas de hasta 8%.

Rápidamente, desde el Gobierno intentaron aclarar que el presidente estadounidense no se refereía a los comicios de octubre, sino a lo que pueda ocurrir en 2027. “El apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio Presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en el 2027 nada de esto pasaría y volveríamos atrás. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. Tenemos nuestra última oportunidad. La libertad avanza o Argentina retrocede”, remarcó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también buscó poner paños fríos a las palabras de Trump sobre el resultado de los comicios legislativos. “No es para esta elección. El 26 de octubre no se termina el apoyo de Estados Unidos. Lo que dijo es que si el Gobierno, con esta forma de pensar, dejara de ser gobierno, Estados Unidos tendría que ver si apoya o no a otro gobierno que piensa totalmente distinto”, expresó en declaraciones periodísticas.

Con información de TN y Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR