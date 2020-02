COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El Estado argentino prevé ahorrar 312 millones de dólares, que podría utilizar para subsidios a determinados sectores de la demanda, al tiempo que casi la mitad del mercado dejará de reaccionar en forma automática cada vez que la cotización del dólar se eleve, como ocurrió hasta diciembre último. Aquí 3 claves para entender un sistema complejo, pero que impacta directamente en el bolsillo de los usuarios de este servicio público esencial.

1) Según explica el ex directivo de la SCPL y actual consultor en temas energéticos, José Olveira, el mercado SPOT incluido en esta medida es el que concentra a las máquinas generadoras que no tienen contrato de venta de energía, sino que se incorporan en momentos en que la demanda supera a la oferta de energía. Hasta ahora, a esas máquinas se les reconocía el mismo precio que a las del mercado principal de generación, de alrededor de 69 dólares por MegaWatts/hora. Con la nueva medida, ese precio bajará a un equivalente a 60 dólares, pero además se establecerá en pesos. Mientras que el argumento oficial para reconocerles un mayor valor durante el gobierno anterior fue para que los empresarios realicen inversiones y cambien esos equipos por otros más eficientes, en la práctica esto no se cumplió.

2) Además del nuevo valor pesificado, que alcanzará a más de la mitad de la generación consumida durante 2019, se dispuso recientemente una medida por la que CAMMESA centralizará las compras de insumos energéticos (gas y fueloil, entre los principales). Con la liberación que hubo en los 4 años previos, muchas generadoras tenían además participación en la distribución de gas, por lo que la compra a precios acordados terminaba incrementando las ganancias de las grandes generadoras, en detrimento de los usuarios, que debieron soportar más de un 2.000 por ciento de aumento entre febrero de 2016 y diciembre de 2019. Esto se hizo además sobre una referencia de precios que en el país se fijó en casi 70 dólares por Mw/hora, cuando a nivel internacional esa referencia oscilaba en torno a los 25 y 55 dólares, según puntualizó Olveira en el siguiente hilo de twitter.

“Me preguntaron porque las generadoras eléctricas fueron a nivel económico las que más ganaron en los últimos cuatro años, abro un hilo tratando de que se entienda.”— José Manuel Olveira on Twitter Link José Manuel Olveira on Twitter

3) Con las dos medidas mencionadas, una parte importante del mercado generadora dejará de depender exclusivamente de la cotización del dólar, ya que a partir de ahora las actualizaciones del precio establecido en pesos se hará a través de una fórmula, con incidencia de precios mayoristas y minoristas. De este modo, el congelamiento de tarifas podría extenderse más allá del próximo mes de junio, ya que la medida tiene vigencia establecida hasta el 31 de mayo. El presidente Alberto Fernández dijo en la última semana que antes de descongelar las tarifas, se deben revisar las ganancias exorbitantes acumuladas por grandes grupos empresarios vinculados a la generación. Entre estos, Pampa Energía, de Marcelo Mindin, acumuló ganancias por 1.255 millones de dólares, según balances 2017 y 2018, mientras que en el mismo período bianual, Central Costanera, de Nicolás Caputto, embolsó unos 969,1 millones de dólares (según un informe publicado por el Observatorio de la Energía Enrique Hermitte, en base a los balances de estas compañías).