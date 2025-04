Tres a favor y dos en contra: cómo votaron los chubutenses la creación de la comisión para investigar el Caso $LIBRA

Este martes, la Cámara de Diputados aprobó crear una comisión investigadora por el escándalo Cripto e interpelar a los ministros Guillermo Francos, Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona.

Luego de obtener el quórum por la mañana y debatir durante varias horas, el proyecto de resolución de la oposición fue aprobado con 128 votos a favor, 93 en contra y 7 abstenciones.

La comisión comenzará a funcionar el 23 de abril y un día antes, el 22, serán citados el jefe de Gabinete, el ministro de Economía, su par de Justicia y el titular de la CNV.

El tema difícil para el gobierno nacional, generó votos divididos entre los cinco diputados de Chubut, con 3 que apoyaron la iniciativa y dos que se opusieron.

Cómo es lógico, votaron a favor los dos miembros de Unión por la Patria, Eugenia Alianello y José Glinski, mientras que votó en contra el diputado oficialista Cesar Treffinger.

En el caso de los dos diputados que responden al gobernador Ignacio Torres, votaron de manera dividida: mientras Jorge Ávila, de Encuentro Federal, fue uno de los que dió quórum y voto a favor de la comisión, la comodorense del PRO, Ana Clara Romero, voto junto con el oficialismo por el rechazo.

El viernes 14 de febrero, el presidente Javier Milei, publicó en sus redes sociales un posteo apoyando un proyecto de criptomonedas llamado "Viva la libertad", el cual funcionaba con una moneda denominada "$LIBRA" y prometía incentivar el crecimiento de la economía argentina.

Momentos después de que la publicación estuviese activa, el público estaba confundido. En principio, surgieron especulaciones de que el presidente había sido hackeado, sospecha que fue descartada por funcionarios cercanos al mandatario.

Tras una explosión inicial de gente que llevó a que el criptoactivo valga poco más de cuatro dólares, aquellos que gestionaban el proyecto realizaron un movimiento de manual llamado "rug pull", con el cual se liquidaron posiciones que desplomaron el valor de la moneda. Las pérdidas económicas ascienden a más de 80 millones de dólares.

Por su parte, los libertarios más tenaces colapsaron. Tras confirmarse que el proyecto efectivamente era una estafa, se desató el caos. Varios influencers cercanos a Milei tuvieron que borrar posteos apoyando la publicación, y trataron de impulsar la narrativa de que el mandatario fue hackeado, aunque sin éxito.

Tuvieron que pasar cinco horas para que Milei realizase su descargo. En el mismo, afirmó que no tenía vinculación alguna con el emprendimiento y que "no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto". Además no dudó en agredir los funcionarios políticos que se aprovechaban de la situación para "atacarlo".

La respuesta política ante el escándalo cripto no tardó en llegar. Funcionarios de diferentes partidos de la oposición pidieron que Milei diera respuestas en Congreso.