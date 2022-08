Trelew discute entre adelantar elecciones o arreglar calles de ripio y Comodoro con sorpresas “transversales”

Juntos por el cambio… en la cuenca

La “transversalidad” de Ana Clara Romero y de Ignacio Torres dio nuevas muestras en la última semana, cuando invitaron al líder petrolero Jorge Ávila a reunirse con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La foto de ‘Loma’ con el aspirante a candidato a la presidencia de la Nación (para lo cual debe pulsear aún con Mauricio Macri) sacudió la letanía de mitad de semana y causó no pocas sorpresas, sobre todo teniendo en cuenta los fuertes cruces que habían protagonizado Avila y Torres el año pasado, cuando el gremialista lo cuestionó “por hacer los mandados a Macri” y Torres le replicó en twitter con una foto del propio dirigente junto a Mauricio, en sus primeros meses como presidente.

“Está claro que nadie puede obligar a Ávila a sentarse donde no quiera y la reunión fue con el objetivo de poner a la cuenca San Jorge en la agenda nacional”, dijo Romero, que logró ganar iniciativa en temas petroleros junto sus pares nacionales. Toda foto en épocas de debates transversales y amigables, ¿Podrá ser usada en su contra, cuando el debate electoral levante temperatura en los próximos meses?

Ellos no se la imaginan, pero que las hay, las hay

Precisamente la diputada Romero había sido cuestionada horas antes por quien salió a anunciar que la enfrentará en la interna por la candidatura a la intendencia de Comodoro, el concejal Tomás Buffa, quien cuestionó las cercanías de la diputada nacional con referentes del “kirchnerismo” (término que utilizó para diferenciar al “peronismo”), entre los que nombró a Othar Macharashvilli, Guillermo Almirón y Martín Buzzi. “No me imagino a Larreta o a María Eugenia Vidal reuniéndose con Amado Budou”, había metaforizado el concejal, empardando la frase con la que Viviana Navarro había criticado días antes a Othar por los mismos motivos transversales: “No me imagino a Cristina reuniéndose con María Eugenia Vidal o con Horacio Rodríguez Larreta”, había dicho la edil. Al parecer, hay poca imaginación en la política vernácula. Nadie cree en las brujas, pero...

El mensaje de Ávila

Hay quienes se preguntan también hacia dónde fue el mensaje de Jorge Ávila con la foto cambiemita. Sabido es que su posición de reclamo por más equipos petroleros para Chubut o sus críticas al decreto que favorece a Vaca Muerta va por un andarivel en el que tiene línea directa con el ministro Sergio Massa, que estuvo a punto de venir para su acto de asunción de su tercer mandato en el sindicato, en mayo último. De hecho fue el entonces diputado nacional el que aportó las respuestas al reclamo sindical para elevar el tope de ganancias, por ejemplo, en aquellos días en que se puso de relieve ese vínculo. Y también anunció que se reunirá con el ministro la semana próxima, para plantear su inquietud respecto de que la cuenca San Jorge no sea dejada de lado.

¿Qué le sumaba, en esa gestión, la reunión con Larreta? Ya había expresado antes su apoyo al proyecto del “dólar petrolero” que también impulsan los legisladores nacionales de JxC, por lo que en ambos temas quedó cruzado con Mariano Arcioni (para quien el decreto 277 será beneficioso para Chubut) y con Juan Pablo Luque (quien descalificó con dureza la iniciativa del tipo de cambio diferencial para el petróleo).

Hay que recordar que hace pocos meses, en los difíciles días de noviembre y la derrota electoral del gobierno, el dirigente petrolero fue uno de los sindicalistas con mayor peso que salieron a cuestionar la estrategia política y el desplazamiento que, dijo en ese momento, habían sentido los líderes gremiales. Todavía falta un año, pero los armados para 2023 ya comenzaron y las señales políticas surcan el horizonte cotidiano. ¿Habrá oídos atentos, para descifrar los mensajes en clave?

El hombre de Larreta en Chubut

En forma paralela a la trascendencia que cobraba aquella reunión por temas petroleros, Rodríguez Larreta hizo declaraciones a Radio Chubut, donde reiteró algo que ya es conocido desde hace tiempo en la provincia: “Nacho Torres es mi hombre para la gobernación, estamos trabajando mucho con él”, parece que dijo Horacio, en referencia a su apoyo a la candidatura a la gobernación para el año próximo. En esa entrevista también habló de la necesidad de energía que tiene el mundo y el potencial de Argentina para ofrecer ese producto, para agregar otro guiño a la provincia: “La generación que ser desde Chubut”, aseguró.

Traigan soluciones, que chicanas sobran

El ex diputado nacional Gustavo Menna se muestra activo en redes sociales, sobre todo desde que su nombre comenzó a circular vinculado a una posible pre candidatura a vicegobernador, algo que desde su entorno restaron absoluta trascendencia.

“Se vino el tarifazo kirchnerista nomás –posteó Menna en Twitter-. Seguramente le agregarán algún adjetivo encubridor, como cuando al impuesto al dólar y al congelamiento de la fórmula jubilatoria le pusieron solidario”. Tuvo varias réplicas, a favor y algunas en contra, mientras que en el plano local quien salió a cruzarlo fue el responsable del área de Comunicación del municipio de Comodoro Rivadavia, Christian Blotta:

“Che gus vos te olvidaste el desastre que hizo tu gobierno con el gato a la cabeza? –saludó de entrada-. Vos fuiste parte levantando la manito como todo obediente, no tenés memoria parece, también te olvidas que hoy estamos pagando su jodita ? 46 mil millones te dice algo ? Saludos”, fue la respuesta del funcionario municipal.

No sabemos si fue en respuesta directa, pero luego se vio otro tuit del ex diputado, esta vez con una divertida comparación entre tarifas y goles:

“El #TarifazoK es una redistribución de subsidios, el 7 a 1 de Alemania a Brasil en el Mundial 2014 no fue una goleada sino una redistribución de goles y la inflación es una redistribución de precios”, posteó. Claro que también tuvo respuestas desde el arco kirchnerista, ya que chicanas sobran de un lado y otro:

“Y la fuga de dólares, no fue una fuga... fue una #RedistribucionDeDolares Por supuesto que esa redistribución a ustedes les gusta, porque es a favor del que mas tiene!”, respondió un usuario.

El asado de bienvenida a Massoni

Federico Massoni logró consolidar su regreso a la UCR y sus aspiraciones para pelear por la intendencia de Trelew, de la mano del presidente del partido a nivel provincial, Damián Biss, a quien se lo ve en la foto posteada por una militante, hablando a los presentes en lo que evidentemente fue, según lo que se ve, un asado de bienvenida.

La imagen muestra al precandidato a intendente ya afianzado en su rol, aunque todavía no se acalla la polémica disparada al interior de Juntos por el Cambio. Lentamente, la discusión se irá apagando y tendrán que enfrentarlo en una interna. Quienes alguna vez lo vieron participar de un asado, saben que el ex ministro no es de soltar el hueso, una vez que encontró ubicación en la mesa y se acomodó para la contienda.

El vocero agorero

Rody Ingram participa habitualmente del Parlamento Patagónico y esta vez le tocó comunicar las malas noticias. Fue el martes a la noche, cuando ingresó al auditorio de Legislatura, donde se llevaba adelante la deliberación, para avisar a sus pares que debían cortar las deliberaciones junto a los representantes de otras provincias de la región, para avisarles que debían cortar todo abruptamente, ya que había comenzado el reclamo de gremios de la pesca, bombas de estruendo mediante. La salida debió hacerse sin demasiado protocolo y con apuro, ya que la ruta estaba cortada y debieron ir por tierra, a través de la ruta 1, hacia Puerto Madryn, a fin de llegar a la cena y al hotel ubicado en la ciudad portuaria, por continuar las deliberaciones al día siguiente.

El costo de parlamentar

A propósito del Parlamento Patagónico, que se reúne todos los años, no pasó inadvertido el hecho de que las deliberaciones motivaron una erogación más que importante del Estado provincial, en su rol de anfitrión para 50 diputados que llegaron desde las provincias de Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego y Río Negro, para sostener dicha presencia durante dos días en uno de los hoteles más caros de Puerto Madryn.

Todo bien con los hermanos patagónicos, pero en momentos como el que atraviesa la economía provincial y nacional, vale preguntarse si se justifican estas deliberaciones que suelen aportar escasos resultados concretos para transformar la vida de los habitantes de la región. De todos modos, la visita guiada vino bien: los representantes patagónicos se llevaron “una dosis concentrada de la realidad Chubut”, entre los estruendos de la pesca y los ecos judiciales de la sentencia contra Santiago Goodman del miércoles pasado, precisamente por haber participado del incendio a la Legislatura provincial.

Con el cantito de las naftas patagónicas

Uno de los temas que se mencionó como conclusiones del Parlamento Patagónico fue el “reclamo por los precios diferenciales de los combustibles en la región”, según comentó el mismo diputado Ingram en rueda de prensa. Habló en ese marco de volver a solicitar que los precios de las naftas tengan un precio diferencial en la región, algo que cada tanto se plantea en ese ámbito y en otros, pero que tiene escaso eco en los ámbitos centrales de decisión. Y ya que deliberan sobre el tema y es uno de los ‘caballitos de batalla’, al menos deberían precisar que el Impuesto de Transferencia a los Combustibles, al que hizo referencia Ingram, ya no existe más desde hace varios años. Y los impuestos que hoy rigen sobre estos productos son el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el impuesto al Dióxido de Carbono, que se actualizan en forma trimestral en base a la inflación, además del IVA. Cierto es que los precios en la región ya perdieron la diferencia a la que aluden los parlamentarios patagónicos: un litro de nafta súper en la región hoy vale 100 pesos y en CABA, alrededor de 120, por lo que se perdió aquella diferencia que se hizo notoria en los años 90. Pero mientras el reclamo apunte al “ITC”, no hay muchas esperanzas de que recuperar el beneficio.

En lugar de gastar 100 palitos para adelantar elecciones, comprate una moto niveladora

Aunque la posibilidad del adelantamiento de las elecciones en Trelew por ahora es sólo un tuit del intendente Adrián Maderna, donde expresó esa intención, el debate ya se ha iniciado. Uno de los que salió a cuestionar la iniciativa es el joven precandidato que responde a la alianza entre La Cámpora y el Frente Renovador en el valle, Emanuel Coliñir.

“Si Trelew tuviera plata para adelantar las elecciones, debería tenerla para comprar dos moto niveladoras, en una ciudad donde el secretario de Obras Públicas tiene el 65% de sus calles de ripio y hay vecinos que hace 8 años esperan que les repasen sus calles –dijo Coliñir, quien también se desempeña como representante regional del Ministerio del Interior de la Nación-. Es una ciudad con muchas urgencias y me parece que no se puede afrontar un gasto de 100 millones de pesos, porque con esos fondos se pueden comprar máquinas o resolver problemas de los vecinos, o hacer obras de cloacas, de agua y de luminarias en el parque Industrial”.

El gobernador metió la pata

El gobernador Arcioni fue visto en Comodoro con una bota ortopédica, al parecer producto de un “pequeño incidente doméstico”, según justificó el ministro Miguel Castro durante un acto con la policía, donde transmitió el saludo del mandatario provincial que no había podido llegar a causa de esa dificultad para movilizarse. De todos modos, la bota no fue impedimento para cumplir otras actividades, ya que se lo vio presente, por ejemplo, en el acto de inauguración del Centro Recreativo y de Salud del Sindicato del Personal Jerárquico de la Patagonia Austral, el martes último en la ciudad petrolera, donde acompañó al secretario general de la institución, José Llugdar.

El cuadro que falta en el municipio de Trelew

En una de las paredes del hall de entrada de la Municipalidad de Trelew aparecen los cuadros de los intendentes que gobernaron la ciudad en las últimas décadas y llama la atención una imagen ausente: Máximo Pérez Catán.

En la recta final del segundo mandato de Adrián Maderna, todavía no aparece colgado el cuadro de Pérez Catán y muchos dasnevistas ya empiezan a tejer toda clase de especulaciones sobre la imagen ausente.

Máximo Pérez Catán fue intendente de Trelew de diciembre 2011 a diciembre 2015 y buscó su reelección, pero perdió en las PASO con Adrián Maderna, cuando ambos fueron a internas de la mano de Mario Das Neves.

De última, hacemos una vaca para pagarle al fotógrafo

La figura de Gustavo Mac Karthy, quien precedió a Máximo, es la última imagen que muestra la galería de los intendentes de Trelew “ninguneando a Pérez Catán”, según se quejaron desde su entorno. Una de las versiones que circulan sobre el retrato de Máximo, es que “el fotógrafo que la tomó nunca percibió la remuneración correspondiente por ese trabajo” y, por lo tanto, la foto quedó ahí, esperando a que alguien la encuadrara.

Algunos militantes de Máximo no descartan que pudo haber existido algo de eso. Pero así y todo desconfían que en todos estos años nadie haya remediado esta situación que hace a la institucionalidad de la ciudad.

Y es aquí donde todas las miradas están dirigidas al entorno de Adrián Maderna. “En el madernismo nunca respetaron la investidura de Pérez Catán como intendente de Trelew”, confió una fuente cercana a Máximo.

Algunos del Chusoto, que quieren alimentar el mito, llegaron a imaginar que alguna vez el cuadro de Máximo estuvo colgado junto al de Mac Karthy pero lo bajaron, lo cual no ha sido probado y probablemente sea una falsedad histórica.

“No lo cuelgan porque son unos desaprensivos e irrespetuosos. Máximo Pérez Catán fue un excelente intendente que gobernó sin demagogia”, dicen desde el entorno del ex intendente de Trelew que “gobernó sin el apoyo de Nación y de la provincia, algo inédito en la historia de la ciudad”.

Así las cosas, la fotografía de Pérez Catán es uno de los secretos que permanecen mejor guardados en la historia reciente de Trelew, que está por escribirse.