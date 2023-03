Lo que sucede en materia política en Trelew no para de sorprender. En pleno inicio de la campaña electoral con vistas a las elecciones municipales del próximo 16 de abril hay actores que si bien no serán candidatos están dando que hablar por estas horas. Es el caso de Sebastián De La Vallina, el exSubsecretario de Servicios Públicos de la Provincia que pidió volver a ocupar su banca de concejal titular que prácticamente no ocupó.

De la Vallina fue elegido concejal en junio de 2019 integrando en quinto lugar la lista que acompañó al intendente Adrián Maderna que en aquel momento fue reelecto. Pero cumplió por muy poco tiempo sus funciones legislativas. El 21 de septiembre de ese año asumió como Secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Trelew, por eso al llegar el 10 de diciembre dejó ese cargo y asumió como concejal, pero pocos días después pidió licencia sin goce de haberes para reasumir en el equipo de Adrián Maderna. Desde ese entonces su banca fue ocupada por Oscar Villarroel en su calidad de primer concejal suplente de esa lista.

Pero De La Vallina terminó sus funciones en el municipio en marzo del año pasado tras haber sido víctima de dos hechos escandalosos que derivaron en denuncias judiciales. El primero se dio cuándo fue agredido a golpes en su despacho por integrantes del gremio de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), situación que le provocó heridas en un ojo.

Y el segundo ocurrió tiempo después en el hall principal del municipio cuando Gustavo Cardozo, pareja de la actual candidata a intendente por el madernismo, Leila Lloyd Jones, le pegó en el rostro frente a personas que esperaban para ingresar a la oficina del intendente Maderna. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad y las imágenes rápidamente se viralizaron, derivando tan escándalo en la renuncia de De La Vallina.

Si bien se especuló que volvería al Concejo Deliberante para ocupar su banca, el destino lo llevó en el mes de mayo de 2022 a sumarse al Gobierno de Mariano Arcioni. Juró como subsecretario de Servicios Públicos, pero renunció al cargo a fines de febrero pasado y asumió este 1 de marzo frente a la presidencia de una empresa vinculada a los medios de comunicación.

Por eso a más de uno le extrañó que a sólo 16 días de asumir ese cargo jerárquico en el sector privado, el pasado viernes 17 de marzo pidiera por nota al presidente del Concejo Deliberante, Juan Aguilar, volver a ocupar su banca de concejal. Escrito en el que además adjuntó su renuncia al cargo de funcionario provincial.

En su paso por Servicios Públicos de la Provincia De La Vallina hizo buenos contactos con el poderoso gremio de Luz y Fuerza, que también está vinculado a la empresa privada en la que recientemente asumió, por lo que muchos aseguran que esas relaciones fueron las que le permitieron además acceder a un cargo de planta permanente en ese organismo del Estado.

El pedido para volver a su banca de concejal ya generó desconfianza en el seno del Concejo Deliberante tanto en el oficialismo como en la oposición. Son varias las razones, por un lado, su vinculación a una empresa privada que también tiene relación con el poder político de la ciudad y también porque se supo que el viernes por la mañana De La Vallina estuvo reunido con el candidato a intendente del Frente de Todos Trelew, Emanuel Coliñir, a quien un sector de Luz y Fuerza apoya.

Por eso el desembarco de este exfuncionario municipal y provincial en el Concejo Deliberante de Trelew promete fuerte cruces al momento en el que los ediles aborden en una sesión determinados temas ya que podrían derivar en cuestiones de ética que pondrían a De La Vallina en una situación al menos incómoda.

En el seno del cuerpo deliberativo este lunes había desconfianza con este pedido de volver a ocupar su banca, teniendo en cuenta que a lo largo de más de 3 años muchos fueron los que escucharon al propio De La Vallina asegurar: “al Concejo yo no vuelvo más”.