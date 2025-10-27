La victoria de La Libertad Avanza, imponiéndose sobre Unidos Podemos por menos de 2.000 votos, y dejando en un claro tercer lugar a Despierta Chubut, sacudió el tablero electoral en la provincia. Un análisis más detallado de los datos permite entender cómo se tejió esa gran elección para el partido violeta, en línea con lo ocurrido a nivel nacional.

En total votaron 322.292 personas, una participación del 70,34% del total del padrón. Con el 98,62% de las mesas escrutadas, LLA obtuvo 88.988 votos, mientras que Unidos Podemos cosechó 87.396 votos. Despierta Chubut quedó tercero, con 62.783 votos.

A nivel electoral, la provincia se divide en 15 secciones electorales. La Libertad Avanza se impuso en cuatro, mientras Unidos Podemos cosechó victorias en siete. Despierta Chubut, en tanto, ganó solo en dos.

Quién es Maira Frías, la libertaria que apostó a nacionalizar la campaña y dio la sorpresa en Chubut

La clave del resultado radica en cómo fue el desempeño de las dos fuerzas que lograron quedarse con las bancas que ponía en juego la provincia en los distritos más poblados. LLA se quedó con las secciones de Biedma y Rawson, donde votaron más de 137.000 personas. Unidos Podemos festejó en Escalante y Futaleufú, donde sufragaron más de 143.000 chubutenses.

Los triunfos de Despierta Chubut no alcanzaron para acercarse a las dos fuerzas triunfadoras, ya que se dieron en secciones con pocos votantes, como Telsen, Mártires y Tehuelches.

Elecciones legislativas 2025: contundente triunfo a nivel nacional para La Libertad Avanza

Gastre es la única sección electoral que podría romper con la hegemonía de los tres frentes que más votos cosecharon. Allí, con el 20% de las mesas escrutadas, pasada la medianoche, La Fuerza del Trabajo Chubutense, liderado por el gremialista mercantil Alfredo Béliz, quedaba en el segundo lugar, con 20,58% (7 votos).

Una por una, cómo votaron las 15 secciones electorales