Trelew, Rawson y Puerto Madryn fueron la clave del triunfo de La Libertad Avanza en Chubut
Maira Frías se impuso por amplio margen en Puerto Madryn, Rawson y Trelew. Unidos Podemos ganó en Comodoro, Esquel y en otras cinco secciones electorales. Despierta Chubut quedó en el tercer lugar, a más de 20.000 votos de las dos fuerzas que se quedaron con las bancas en Diputados.
La victoria de La Libertad Avanza, imponiéndose sobre Unidos Podemos por menos de 2.000 votos, y dejando en un claro tercer lugar a Despierta Chubut, sacudió el tablero electoral en la provincia. Un análisis más detallado de los datos permite entender cómo se tejió esa gran elección para el partido violeta, en línea con lo ocurrido a nivel nacional.
En total votaron 322.292 personas, una participación del 70,34% del total del padrón. Con el 98,62% de las mesas escrutadas, LLA obtuvo 88.988 votos, mientras que Unidos Podemos cosechó 87.396 votos. Despierta Chubut quedó tercero, con 62.783 votos.
A nivel electoral, la provincia se divide en 15 secciones electorales. La Libertad Avanza se impuso en cuatro, mientras Unidos Podemos cosechó victorias en siete. Despierta Chubut, en tanto, ganó solo en dos.
La clave del resultado radica en cómo fue el desempeño de las dos fuerzas que lograron quedarse con las bancas que ponía en juego la provincia en los distritos más poblados. LLA se quedó con las secciones de Biedma y Rawson, donde votaron más de 137.000 personas. Unidos Podemos festejó en Escalante y Futaleufú, donde sufragaron más de 143.000 chubutenses.
Los triunfos de Despierta Chubut no alcanzaron para acercarse a las dos fuerzas triunfadoras, ya que se dieron en secciones con pocos votantes, como Telsen, Mártires y Tehuelches.
Gastre es la única sección electoral que podría romper con la hegemonía de los tres frentes que más votos cosecharon. Allí, con el 20% de las mesas escrutadas, pasada la medianoche, La Fuerza del Trabajo Chubutense, liderado por el gremialista mercantil Alfredo Béliz, quedaba en el segundo lugar, con 20,58% (7 votos).
Una por una, cómo votaron las 15 secciones electorales
- En Biedma, que tiene como ciudad más poblosa a Puerto Madryn, triunfó La Libertad Avanza, con 31,59% de los votos. Unidos Podemos obtuvo 21,99% y Despierta Chubut, 15,42%.
- En Cushamen, fue victoria de Unidos Podemos, con 33,93% de los votos. Segundo, La Libertad Avanza, con 23,24%, y tercero, Despierta Chubut, con 21,44%.
- En Escalante, la sección electoral que incluye a Comodoro Rivadavia, Unidos Podemos triunfó con 33,05%, mientras que LLA obtuvo 27,46%. Despierta Chubut cosechó 22,32%.
- En Florentino Ameghino también ganó Unidos Podemos, con 32%. El segundo lugar fue para Despierta Chubut, 26,69%, y el tercero para LLA, con 23,55%.
- En Futaleufú, Unidos Podemos ganó con 31,18% de los votos, muy cerca de LLA, que obtuvo 30,57%. El tercer lugar fue para Despierta Chubut, con 18,37%.
- En Gaiman, La Libertad Avanza ganó con 31,66%, con bastante diferencia sobre Unidos Podemos, que obtuvo 20,20%. Despierta Chubut quedó tercero con 19,63%.
- En Gastre, Unidos Podemos se impuso con 35,29%, mientras que el segundo puesto fue para La Fuerza del Trabajo Chubutense, con 20,58%. La Libertad Avanza obtuvo 20,58%, mientras que Despierta Chubut quedó cuarto, con 11,76%.
- En Languiñeo, Unidos Podemos se quedó con el 39,31% de los votos, superando a Despierta Chubut, que quedó segundo con 32,15%. El tercer lugar fue para LLA, con 14,94%.
- Mártires fue una de las tres secciones en las que ganó Despierta Chubut, con 37,97%. Unidos Podemos quedó segundo, con 36,52%. El tercer lugar fue para LLA, con 12,46%.
- Unidos Podemos también se anotó un triunfo en Paso de Indios, con 43,36% de los votos. Despierta Chubut quedó segundo, con 35,39%, mientras que LLA sacó el 13,27%.
- En Rawson, La Libertad Avanza ganó con el 28,11%, mientras que Unidos Podemos obtuvo 21,86% y Despierta Chubut, 18,63%.
- En Río Senguer el triunfo fue para Unidos Podemos, con el 34,21%. Despierta Chubut fue segundo, con 33,87%, mientras que LLA cosechó el 19,43%.
- En Sarmiento, La Libertad Avanza ganó con el 33,28%. Unidos Podemos fue segundo, con 29,42%, y Despierta Chubut tercero, con 19,74%.
- En Tehuelches se impuso Despierta Chubut con 30,26%, mientras que Unidos Podemos obtuvo 29,03% y La Libertad Avanza, 19,26%.
- En Telsen también ganó Despierta Chubut, con un 42,27% de los votos. El segundo lugar fue para Unidos Podemos, con 24,93%, mientras que LLA consiguió el 11,38%.