Trelew: avanza la construcción del nuevo Centro de Monitoreo frente al MEF

Avanza a buen ritmo la construcción del Módulo Espejo del Centro de Monitoreo en la ciudad de Trelew, una obra estratégica que busca reforzar las políticas de seguridad en una de las localidades más pobladas de la provincia.

Actualmente, los trabajos presentan un avance cercano al 50% y se desarrollan en un punto neurálgico del casco urbano.

El edificio se construye sobre un terreno ubicado en la intersección de la avenida De los Trabajadores, avenida Fontana y Lewis Jones, en inmediaciones del Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”.

La inversión provincial supera los 379 millones de pesos y el plazo de ejecución previsto es de 120 días corridos, lo que convierte al proyecto en una de las iniciativas de infraestructura pública con mayor celeridad de desarrollo en Trelew.

Este nuevo centro tendrá como objetivo central optimizar el monitoreo de los accesos a la ciudad, el casco céntrico y las zonas periféricas, permitiendo una respuesta más eficaz frente a situaciones de inseguridad.

Seguridad y tecnología al servicio de los vecinos

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el Módulo Espejo contará con equipamiento de última generación y será operado por personal capacitado en vigilancia urbana, en coordinación con las fuerzas de seguridad y áreas municipales.

Además de facilitar el seguimiento en tiempo real de los movimientos en puntos estratégicos de Trelew, el nuevo espacio busca descomprimir el funcionamiento del centro actual, sumando capacidad operativa y redundancia tecnológica para asegurar la continuidad de las tareas ante cualquier eventualidad.

El edificio tendrá una superficie de aproximadamente 150 metros cuadrados y estará equipado con oficinas administrativas, lockers, sala de refrigerio, baños, oficina técnica, sala de racks y una sala de máquinas con ingreso independiente por avenida De los Trabajadores.

Sistema constructivo ágil y eficiente

La Secretaría de Infraestructura del Chubut brindó detalles sobre el tipo de construcción empleada. El sistema utilizado se basa en una estructura de perfilería metálica, con aislación acústica realizada en espuma de poliuretano. Los interiores se revisten en placas de yeso, mientras que en el exterior se utilizarán paneles OSB y revestimiento EIF o chapa acanalada para los techos.

Este modelo constructivo, señalaron desde el área técnica, permite una notable reducción en los tiempos de ejecución, al mismo tiempo que garantiza bajo peso estructural, mayor eficiencia energética y costos controlados.

Actualmente, las cuadrillas avanzan en el armado de la estructura general y la colocación de paneles externos, en paralelo con las conexiones a los distintos servicios. Se prevé que, de mantenerse el ritmo de obra, el Módulo Espejo esté operativo antes de fin de año.

Compromiso con la seguridad

La instalación de este nuevo Centro de Monitoreo se enmarca en una estrategia provincial que contempla la ampliación del sistema de videovigilancia, el reequipamiento de las fuerzas policiales y la incorporación de tecnología como herramienta de prevención y control.

Con información de una gacetilla de prensa del Gobierno del Chubut.