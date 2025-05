Treffinger marcó desde Comodoro la posición de LLA en Chubut: "la casta tiene miedo"

En Avenida Rivadavia 1780, Cesar Treffinger protagonizó la apertura del nuevo local partidario de la Libertad Avanza en Comodoro, acompañado por unos 150 militantes que llegaron con él, al grito de “la casta tiene miedo”.

En ese contexto, e impulsado por la necesidad de darle volumen electoral y cierta capilaridad en lo profundo de la provincia a un espacio que esta vez no contará en su boleta con la foto de Milei traccionando los votos, rompió el silencio en una entrevista con ADNSUR.

Sostuvo que mantuvo silencio durante un año y medio con los medios en una decisión que fue funcional al pedido desde Casa Rosada de mantener cierta cordialidad con el PRO, para traducirla luego en una mayor cantidad de manos arriba en el Congreso.

Glinski cruzó con dureza a Ana Clara Romero y negó un pacto con LLA para proteger a Karina Milei

Un congreso donde todavía el oficialismo nacional es minoría.

“Tuvimos que callarnos para defender la gobernabilidad, ante una casta política acostumbrada a que cuando no son gobierno, tratan de voltear a un presidente. Milei nos pidió que no hagamos declaraciones contra los gobernadores PRO, porque ellos tienen diputados y senadores, y necesitábamos de esos votos en el Congreso. LLA tiene solo el 15% de los diputados y el 8% de los senadores”, describió Treffinger.

Aprovechó además para recordar con el pecho inflado que fue el mismo quien, en marzo de 2023 trajo al hoy primer mandatario a Comodoro, asegurando ya en aquel momento que se convertiría en presidente cuando las apuestas eran casi nulas.

ELECCIONES 2025 Y, ¿ALIANZA CON EL PRO?

Puesto a analizar el escenario de cara a las elecciones de medio término de este año, recogió el guante ante declaraciones en los últimos días de Mauricio Macri, quien aseguró haber ofrecido al oficialismo alianzas electorales en los distintos distritos, rechazadas (según Macri) por la propia Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Macri volvió a cuestionar a Karina Milei y criticó al gobierno por no mejorar en el ranking de corrupción

“Nosotros no necesitamos alianzas, pero no es una cuestión de Karina Milei, es matemática. Nosotros tenemos hoy una intención de voto promedio de casi el 40% en todo el país, incluido Chubut. El PRO mide 8 o 9 puntos. Si vos querés hacer una alianza como dice Macri, o integrar listas, no se puede. No puede haber una alianza electoral entre un espacio que es preferido por el 40% de los argentinos, con uno que es preferido por el 8 o 9 por ciento. No les sirve a los argentinos, porque representan a un 8%, ¿cómo vamos a integrarnos en igualdad de condiciones?” señaló.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

Luego sentenció su postura con una definición que deja ver el concepto que tiene sobre el mencionado ex presidente: “A Macri hay que comprarlo por lo que vale, y venderlo por lo que cree valer”, dijo un tajante Treffinger.

SU CERCANÍA CON MILEI: “PERTENECEMOS A LA COLUMNA VERTEBRAL DEL PRESIDENTE”

Decidido a describir su relación con el presidente Milei y la mesa chica que lo acompaña, Treffinger asegura que es cotidiana, aunque mayoritariamente virtual. “Javier es una persona que está en contacto 100% con nosotros, sobre todo por teléfono. Usa mucho las redes sociales también para saber lo que pasa en todo el país. Nos saludamos por el día del trabajador, también con Karina, y nos desearon el mayor de los éxitos en esta apertura”, esto último referido a la reciente inauguración.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

Incluso el diputado chubutense fue más allá, y se animó a incluir su nombre en un grupo mucho más selecto aún. ”Nosotros pertenecemos a una línea que es la columna vertebral del presidente, integrada por Karina Milei, Lule y Martín Menem, Gabriel Borboroni y diputados como yo, Almirón, Mayoraz, entre otros. Tenemos claro cual es nuestro sitio, vamos a seguir al presidente hasta el final de sus días en la política” destacó al respecto.

Aseguró además que “ellos están al tanto de todo lo que pasa en Chubut. Los presidentes de La Libertad Avanza en las provincias, como por ejemplo yo en Chubut, somos un cuco para los gobernadores, porque si gestionan mal saben que la alternativa de la gente somos nosotros. Nos han pedido corrernos de esa relación y han manejado ellos el vínculo con cada provincia. Nos corremos porque somos una amenaza para ellos”.

Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

CANDIDATURAS Y CHANCES DE GANAR EN CHUBUT

En el turno electoral de este año, Chubut renueva dos bancas de diputados, las que hasta el 10 de diciembre van a ocupar Ana Clara Romero y Eugenia Allianelo. Para el sello de LLA en Chubut, será una buena medida, una gran encuesta para poner en perspectiva el volumen electoral de sus nombres en el “pago chico”.

Es que sin Milei en la boleta, sus referentes puertas adentro de la provincia saldrán a jugar contra los éxitos recientes del oficialismo provincial en las urnas y la espalda que la historia y la presencia masiva en todo el territorio le dan al peronismo.

Hoy, el único nombre propio reconocible de La Libertad Avanza en Chubut es también el único que no puede competir. El propio Treffinger. La paradoja entonces se cuenta por sí sola, y el reloj de arena ya está dado vuelta, para la búsqueda de los candidatos más competitivos.

Confirmaron cuándo finalizan las clases y el inicio del ciclo lectivo 2020 en Chubut

En ese contexto, lo que aparecen son voluntades, como en el caso de Ricardo Bustos en Esquel, o trayectorias y formación que algunos pretenden, sean puestas al servicio de la causa, como en el caso de Manuel Burgueño en Comodoro.

El primer mencionado, trabaja como periodista político desde hace décadas en la ciudad de Esquel, tanto en radio como en televisión y es desde ese lugar que viene militando lo que llaman “las ideas de la libertad”. Ha mencionado ya públicamente su voluntad de ser candidato si es que se lo pidieran.

En cuanto a Burgueño, es abogado de amplia trayectoria en Comodoro y miembro además del Consejo de la Magistratura. En este caso, él no se manifestó públicamente con la intención de estar en una boleta, pero es visto con buenos ojos por varios miembros del partido en el distrito más poblado de la provincia.

Salió el nuevo DNU en Chubut: la circulación en Comodoro y Rada Tilly será hasta las 19 horas

“Es importante no hacer nombres propios, vos tirás un nombre pero nosotros tenemos sesenta” le dijo a ADNSUR, y continuó, “lo tomo como que estás haciendo campaña, como un medio que está tratando de instalar a dos candidatos. Ellos no son candidatos, nadie lo es. Manejamos 60 nombres”

Sobre la definición de cara a octubre, resaltó, “lo vamos a definir por consenso partidario con las autoridades nacionales y provinciales. Vamos a presentar las mejores alternativas a nuestro alcance”.

También analizó con confianza (o confiado, que suena parecido, pero no es igual) el resultado que imagina en octubre. “Estamos seguros de que vamos a ganar la elección. Lo que dudamos es la diferencia, y si esa diferencia nos va a alcanzar para ganar las dos bancas. Es nuestro objetivo, seguir profundizando La Libertad Avanza en la provincia”

Dónde voto este domingo: consultá el padrón electoral

GOBERNACIÓN: NO HAY 2027 SIN 2025

Treffinger sabe, aunque por decoro no lo admita, que en la extensa ruta que falta recorrer aun hacia 2027, en la búsqueda interna de un candidato, y el sueño de un gobernador libertario, su nombre decanta por sí solo. Casi como por fuerza de gravedad, cae con el peso propio de ser el presidente del partido en Chubut y el nombre más probado del espacio en términos electorales.

“Tenemos que construir un abanico de nombres hacia 2027, no es tarea fácil, porque hay que hacerlo con seriedad y responsabilidad. En cada sitio de la provincia recibimos a personas muy capaces para representarnos en los concejos Deliberantes, las intendencias, la gobernación, la legislatura. Yo estoy a disposición del presidente, lo que me indique lo voy a hacer. Ahora pienso en el 26 de octubre de este año, luego seguiremos avanzando y viendo cuales son las mejores personas. Pero tienen que poder también ponerle el cuerpo”.

Suspendieron las horas extras, subsidios y eliminaron las licencias gremiales

Sostuvo que “no podemos poner a una persona que sea gobernador de Chubut y viva en Buenos Aires, como pasa actualmente. Si Torres se quería quedar a vivir en Capital, hubiera seguido en el Congreso. El mayor acto de corrupción es aceptar un puesto para el que uno no está preparado o no tiene compromiso. Si llegado el momento, el presidente me pide que yo sea el candidato, sin duda lo voy a ser”, señaló.

La del párrafo anterior, aunque un tanto más solapada, fue la primera de las varias críticas que hizo Treffinger sobre la gestión del actual gobernador de Chubut. Está claro que, en tiempos pre electorales, escuchar elogios al oficialismo, siendo oposición, suena más a utopía, o a broma del día de los inocentes. Y como para el 28 de diciembre aún faltan varios meses, este tampoco fue el caso.

"¿Tu vieja qué opina?": las insólitas preguntas de Macri a periodistas que llamaron la atención

“El gobernador se dedicó únicamente a pasear por todos los canales de televisión de la Argentina, con plata de los chubutenses. Pagó y ensobró a todos los medios provinciales, salvo excepciones. Tenían que asumir una provincia en crisis y no tuvieron plan de gobierno”, dijo en el comienzo.

Cabe recordar (una obviedad, en un país donde siempre pasa mucho, y generalmente muy rápido, siempre “cabe recordar”), que la relación de Torres con Milei se enderezó con fórceps, por puro sentido orgánico, luego de un comienzo de 2024 con cruces de todo tipo, reclamos, advertencias y un ultimátum por parte del gobernador. Sobre aquello, el presidente de LLA en Chubut dijo que “Dos meses después de asumir, mientras nosotros le cuidábamos la espalda a Milei para que no lo voltearan institucionalmente, el gobernador eligió el día del aniversario de Comodoro para chocar a Chubut contra la Casa Rosada en 60 días”.

Andrea Cristina: “Tenemos los votos para aprobar Ficha Limpia y avanzar hacia una democracia más transparente”

Sobre el panorama actual opinó que “seguimos con gestión cero. Sin plan de gobierno. Cada una de las principales industrias, el petróleo, el aluminio, la pesca, el turismo, la ganadería, están peor. Tomaron una deuda por la misma cuantía que hace 10 o 12 años. O sea, estamos mucho peor, pero endeudados igual que antes”.

Por último, Treffinger aprovechó para establecer, desde su óptica, responsabilidades respecto a la crisis que enfrenta la Cuenca del Golfo San Jorge. Y fue a fondo. “La cuenca no es de Nación, es de Chubut, y el gobernador no se ocupó. Todos han hecho silencio, intendentes, concejales, grupos sindicales, legisladores provinciales, y hasta el propio gobernador, comprando el silencio. Si no gestionás la realidad, esta te estalla en la cara. Hay que dejar de mentirle a la gente, y tener un plan. Hace 45 años sabíamos que la cuenca iba a madurar. Se dedicaron un año y medio a decir que estaba todo bien, pero tuvieron que salir a tomar una deuda millonaria”.