El plena euforia por la victoria cosechada este domingo, el diputado César Treffinger pidió a sus militantes tener “mesura” y no buscar “revanchismo” ante sus rivales políticos. Menos de 20 horas después, su primera reacción no parece ir en esa línea.

El referente provincial de La Libertad Avanza respondió en las redes mensajes a una publicación realizada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, quien destacó la aprobación de la eliminación de los fueros.

Lo hizo con un tono picante y confrontativo. “En serio...estás escribiendo??? Me jodés...recomiendo que te llames a silencio por un tiempo ( acaba de votarte solo un 20% en Chubut). Inundando TODO de publicidad con plata de los recursos públicos, plata que no está en la educación, salud, ní seguridad. Obsceno lo tuyo, como siempre en medios locales, provinciales, nacionales, y redes sociales de toda especie durante 2 años, más cartelería de campaña en todo Chubut”, afirmó Treffinger.

Su mensaje siguió con un cuestionamiento a la posición que tomó Torres con respecto al gobierno de Javier Milei: “En serio te aconsejo... Llamarte a silencio mejor...y por un tiempo también te recomiendo, dejar de vender HUMO y ponerte a gestionar en serio como te lo aconseje en la última reunión (que me pedistes el 20/11/2023 ) antés de que te hicieras el macho mexicano con el Presidente @JMilei y amenazarás que cerrabas las valvulas de suministro al país. Guardaté dale xq te aconseje de onda e hicistés TODO al revés como a próposito”.

El diputado nacional le reclamó al gobernador “arreglar urgente tema SALARIOS de la Salud, Educación y Seguridad que SON PRIORIDAD” y se refirió al conflicto en torno a la ex Alpesca. “Aguardamos novedades en Chubut sobre Red Chamber...que al parecer es otra más de las tantas cagadas que te mandás a diario, pero las consecuencias después las pagamos los chubutenses. Media pila por favor porque como lo dije el primer día, yo no me metí a la politica para jugar o hacer negocios, sino para que empecemos a hacer las cosas bien!”, sostuvo.

Por último, afirmó: “Esta vez hace caso, porque los chubutenses ya te sacaron la ficha y te tomaron la medida = 20 %”.