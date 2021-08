“He decidido que no voy a percibir ingresos el tiempo que permanezca en la política" –indicó César Treffinger en diálogo con ADNSUR-, "me considero un bendecido y las oportunidades en mi vida han hecho que pueda satisfacer mis necesidades y las de mi familia. Me puedo tomar ese permitido, de estar seis años si soy senador nacional sin cobrar ingresos y donándolos a un fin noble”.

Proveniente del sector privado, Treffinger desarrolló actividades en distintos sectores empresarios de la región patagónica, mientras que en los últimos 12 años se ha consolidado con su propio emprendimiento, por lo que manifestó su predisposición para llevar esa trayectoria hacia el ámbito de la política.

“Esta situación que hoy atravesamos en el país que necesita que dejemos de mirar el metro cuadrado de uno mismo y empezar a tratar de colaborar, a involucrarnos, para tratar de ofrecer nuestra experiencia y conocimiento, porque claramente los actores políticos que hemos visto hasta la fecha están sumando al problema y no a la solución”, enfatizó.

“Cuando uno quiere a su país, a su provincia y a la Patagonia, tiene que tomar decisiones para dejar los personalismos y los intereses personales y empezar a pensar qué está dispuesto a hacer por la provincia, qué estás dispuesto hacer por la Argentina y nuestro futuro”, añadió.

Seguridad: “hay muchos canteros y plantas, pero ninguna cámara”

Al exponer algunas de sus propuestas para llevar al Senado de la Nación, el precandidato del PICH dijo que “somos el único espacio independiente que no responde al poder nacional, teniendo como sí lo tienen todos los otros partidos. Ya hemos tenido la experiencia tanto del gobierno de Macri como el gobierno actual, con los que realmente Chubut la ha pasado mal y no recibió la asistencia en la medida que esta provincia se merece, por todo lo que le aporta al Estado nacional, teniendo en cuenta que somos la cuarta provincia exportadora del país y además somos sólo una de las 7 que dan más de lo que recibe al Estado nacional. Lo primero que nosotros vamos a buscar son los consensos necesarios en el Congreso, para poder discutir seriamente una solución de fondo al tema de la coparticipación federal de impuestos”.

Al opinar sobre el tema seguridad, indicó que “tenemos que dotarnos de tecnologías, de infraestructura. Estamos en la revolución de las comunicaciones, y me preocupa mucho lo que pasa en Comodoro Rivadavia, cuando veo canteros y plantas o flores, pero no veo cámaras (de video vigilancia). Una de mis preocupaciones es que en cualquier momento nos podría pasar que desaparezca una criatura como ha pasado en otras provincias y miremos para arriba y no hay una cámara, pero con canteros no vamos a hacer nada, no la vamos a encontrar a la nena y tampoco con las plantas esas”.

En relación al mismo tema, expresó su preocupación porque en las rutas nacionales no hay controles suficientes, aunque se ven retenes apostados, “pero la realidad es que muchas veces cruzás el país, tanto en rutas nacionales como en rutas interprovinciales y no te para y no te controla nadie. Entonces esos retenes tendrían que estar dotados de cámaras para registrar todo el que entra y egresa a una provincia por cualquier tipo de ilícito que se cometa, o para al menos tener el registro tanto al ingreso como al egreso de las ciudades, pero hoy todas esas cosas no se están cumpliendo”.

Ley de Hidrocarburos

“Con respecto a la ley de Hidrocarburos, al igual que en otros temas como la pesca, se requiere de todos los eslabones de la cadena, con un representante y los expertos necesarios para dar la discusión –opinó-. Esto no puede ser tratado por personas que no distinguen ni siquiera un Aparato Individual de Bombeo (AIB), al que le dicen ‘caballito’; esas personas no pueden estar tomando decisiones tan importantes, tienen que llamar a quienes realmente tienen que estar sentados en la mesa, que entienden la industria”.

Finalmente, expresó que la lista 151 “es una opción nueva para que la gente que está cansada de ir de un lado para el otro, para pueda salir de eso y podamos empezar a discutir las cosas con soluciones de fondo, seriamente con responsabilidad y con una mirada para tratar los problemas de fondo, pero con acuerdos en los que realmente todos nos comprometamos a que podamos mejorar de verdad, porque si no va a ser muy difícil salir de esta situación, es muy difícil hacerlo en la Argentina, pero tenemos que empezar por algún lado y empezamos por la provincia del Chubut”.