Treffinger: "Me contactaron radicales de primera línea y tenemos los brazos abiertos, siempre siendo LLA"

Desde el bunker del vocero presidencial, Manuel Adorni, el diputado nacional por Chubut, César Treffinger (LLA) habló con ADNSUR y dijo que “defendemos las ideas de la libertad desde hace ya 3 años en octubre junto a Javier Milei, lo hacemos a lo largo y a lo ancho de todo el país, independientemente del resultado”.

“A veces se gana por mucho, a veces se gana por poco, a veces sale segundo, a veces sale tercero. Nosotros estamos construyendo y todo para nosotros es ganancia”, explicó .

Sobre las elecciones en CABA, sostuvo que “yo creo que va a ser un resultado que va a dar datos, más allá de las bajas concurrencias que estamos observando, y pareciera que acá también va a estar en el 55, menos del 60, tal vez, como se ha pasado en el resto de las provincias. Pero sí va a ser un dato muy importante para hacer lecturas, para todos los espacios políticos. Porque creo que a partir de esto se reconfigura realmente el mapa político de acá a octubre, y sobre todo de acá a 3 meses que hay que presentar las listas”.

Interna liberal en Chubut: un precandidato cruzó a Treffinger por hacerlo echar de grupos de WhatsApp de LLA

"EN CHUBUT, LA SITUACIÓN DE LLA CON EL PRO Y EL RADICALISMO

Treffinger señaló en términos electorales que "la guerra sí la plantean otros espacios que manejan los medios, manejan radio, portales, diarios y la comunicación por la pauta publicitaria, tanto municipios como gobierno provincial. Ellos sí siempre están en guerra. Nosotros construimos, seguimos adelante y vamos a presentar las mejores alternativas a nuestro alcance, que tenemos muchas, tenemos 60 referentes, y estamos clasificando para, en el momento de presentar, realmente sorprender gratamente a todo el electorado chubutense"

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

“En cuanto a la relación con el PRO, nosotros no hemos tenido relación con el PRO, nunca, esa es la realidad, la provincia de Chubut, creemos y entendemos que no necesitamos alianzas ni acuerdos, esa es la verdad. Después, radicales, hay radicales con peluca por toda la Argentina, empezó en el Congreso y es como que fue un agente multiplicador", reveló.

"Entonces, nosotros de La Libertad Avanza abrimos los brazos a todas las personas de bien que quieran participar de nuestro espacio, no solo en la militancia, sino como referentes, sino como candidatos también.Así que estamos abiertos a a todo aquello, pero bueno, esto es la libertad avanza, o sea, esto es el mileísmo de Milei, y el partido es del presidente y se llama La Libertad Avanza", aclaro.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

“Por lo tanto, más allá de los indicios de datos de este tipo de elecciones previas, como las que pasaron las provincias del norte y esta que va a suceder hoy en CABA, cada territorio también tiene su microclima.Y también tiene sus candidatos. En mi caso, yo tengo ya 7 elecciones. En el 2021 tuve 2 elecciones y 4 o 5, si no me equivoco, si contamos Trelew que se adelantó, en el 2023, después la de gobernador, después pasos generales y Balotaje, 7 elecciones. Entonces, realmente tenemos un caudal de un piso alto y, a partir de ahí, La Libertad Avanza nos consolida como una oferta electoral de gran estima para para la población, para todos los votantes, electores”, reconoció.

Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

“Así que a los chubutenses que confíen, que acompañen y que nosotros vamos a hacer lo que más convenga para el presidente, cuidando al presidente y garantizando que esas manos de nuevos diputados que le podamos aportar desde la provincia de Chubut, en este caso hay solo 2 bancas de diputados a renovar. Ojalá podamos obtener un buen resultado y nos dé las 2 bancas. Si no fuera así, estamos convencidos que el primer lugar lo vamos a tener y un diputado también”, indicó el Diputado Nacional por Chubut.

“Nuestra responsabilidad es garantizar al presidente que sean las personas más adecuadas, más sinceras y afines a las ideas que el presidente tiene, y por sobre todas las cosas, personas de bien y de confianza con gran responsabilidad para realmente acompañarnos en la nueva reconfiguración que vamos a tener a partir del 10 de diciembre con los nuevos diputados”, remarcó Treffinger.

Confirmaron cuándo finalizan las clases y el inicio del ciclo lectivo 2020 en Chubut

RADICALES CON PELUCA EN LA PATAGONIA

“No voy a dar nombres propios, no voy a dar nombres propios, no es mi estilo de hacerlo nunca. Siempre hablo a nivel genérico. Este, sí me han contactado muchos radicales de peso, muchos radicales de primera línea, y nosotros tenemos los brazos abiertos. Estamos conversando, así como me han pedido reuniones también radicales, peronistas, de otros espacios políticos, no solamente los radicales, o sea, nosotros estamos abiertos en tanto y en cuanto entiendan que este es el partido de Milei, que es La Libertad Avanza, tenemos los brazos abiertos todas aquellas personas de bien, que compartan las ideas, el rumbo, la metodología y el objetivo, son bienvenidas”, concluyó.