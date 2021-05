Tratamiento de la Iniciativa Popular: vecinos de Esquel se convocaron en el Municipio

Un grupo de vecinos de Esquel se convocaron en la noche del miércoles en el Municipio para seguir desde allí la sesión de la Legislatura provincial, que tratará este jueves desde las 9 de la mañana, la Iniciativa Popular contra la minería que ya tuvo dictamen negativo de comisión.

Los vecinos hablaron con el Intendente Sergio Ongarato para que realice gestiones ante el viceintendente de Chubut, Ricardo Sastre para que no se trate el tema y se convoquen a los referentes de la iniciativa para que expliquen en qué consiste, y que además pida que se retire de orden del día.

"Tienen que levantar. Lo tienen que tratar después. Hoy lo que me dicen y que yo lo veo, el 90 de las bancas es el PJ. los ponen a ellos en el medio para. la cantidad de votos no esta definida. Esto lo define el PJ, son 26 bancas y ellos son dos. Lo tienen arreglado entre ellos. No saben cuál va a ser la resolución", indicó el intendente.

Y agregó "la mega minería es inviable en nuestra provincia. Tiene el rechazo de cada vez más gente. La expresión del radicalismo se expreso en contra la mega minería. Salga lo que salga no significa que no se siga".

Queremos que la Iniciativa tenga el mismo tratamiento que tuvo la zonificación", manifestaron a EQS quienes se acercaron al edificio municipal de Esquel para manifestarse en rechazo del dictamen negativo que tuvo la iniciativa Popular en la Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura.

"Estamos en alerta máxima por el dictamen negativo a la Iniciativa Popular. Lo que le pedimos a los diputados es que respeten las 30 mil firmas de chubutenses que lleva la iniciativa popular" señalaron.

En este marco Tomás Montenegro Ocampo ratificó desde la CTA la convocatoria a una medida provincial de paro exigiendo un tratamiento equitativo para el proyecto.