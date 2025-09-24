En medio de la preocupación por el fuerte impacto de las últimas facturas de servicios, y tras la movilización de vecinos autoconvocados al Concejo Deliberante, el municipio de Rawson anunció que se suspenden los cortes de suministro y la emisión de nuevas boletas hasta que se revisen los casos denunciados.

Según informaron desde la comuna, el intendente Damián Biss solicitó la reunión para encontrar una solución. El encuentro se realizó con la participación de concejales de todos los bloques, un representante de los vecinos autoconvocados, el juez Hugo Sastre, titular del Juzgado Federal N° 1, y Juan Manuel Ibáñez, interventor de la Cooperativa Eléctrica de Rawson.

Durante el encuentro, que se extendió por casi tres horas, el jefe comunal solicitó que se suspendan los cortes de servicio y se detenga la emisión de nuevas facturas hasta tanto se revisen los casos denunciados por los usuarios y se aclare el proceso de medición del consumo, que generó aumentos muy importantes respecto de la facturación del período anterior.

“Lo primero que solicitamos es que no se realicen cortes mientras se revisan los reclamos y que se retrase la emisión de nuevas facturas hasta revisar exhaustivamente la actual facturación y los picos de consumo”, anunció Biss al término de la reunión.

Por otra parte, agregó: “Sabemos que hay vecinos con facturas abultadas que no se corresponden con el aumento aprobado por el Concejo Deliberante, y queremos que cada caso sea atendido y explicado de manera personalizada”.

El intendente también remarcó la importancia de comunicar de manera sencilla cuál es el trabajo que viene realizando la gestión de la intervención, señalando que la falta de información permanente hacia la ciudadanía alimentó la desconfianza y el malestar social. Además, confirmó que se convocará a una mesa de trabajo con representantes de los autoconvocados, la intervención, el Ejecutivo y el Concejo Deliberante para canalizar los reclamos.

Biss condenó los episodios de agresiones verbales y físicas que sufrieron concejales durante la protesta realizada en el recinto legislativo, diferenciando a quienes realizan un reclamo justo dentro de un marco de respeto de aquellos sectores que “buscan utilizar políticamente un conflicto que es muy sensible y que está afectando a varios sectores de la comunidad”.