Tras su salida del gobierno, Diana Mondino criticó a Javier Milei por el escándalo $Libra: "no debería haberlo publicado"

La ex canciller Diana Mondino brindó su primera declaración pública tras su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores y abordó el caso del memecoin $LIBRA, vinculado al presidente Javier Milei.

Durante una entrevista con la cadena internacional Al Jazeera, Mondino criticó que Milei difundiera el lanzamiento del memecoin $LIBRA a través de sus redes sociales. “no debería haberlo publicado”, afirmó.

Al ser consultada sobre las razones detrás del posteo, Mondino planteó dos posibilidades: “hay dos posibilidades, o no es muy inteligente o es una especie de corrupto”. Sin embargo, aclaró que no puede confirmar cuál de las dos opciones es la correcta.

La ex canciller evitó calificar directamente al presidente como corrupto. Ante la consulta, dijo: “espero que no. Si llegará a serlo, tendrá que ir a la cárcel”.

Mondino también dejó abierta la posibilidad de que Milei hubiera tenido conocimiento sobre la estafa vinculada al memecoin. Sin embargo, reconoció que no tiene datos para confirmarlo o descartarlo.

En su análisis, la ex canciller sugirió que posiblemente alguien le informó a Milei sobre el proyecto, y que el presidente consideró que era una buena idea, por lo que decidió publicarlo en sus redes sociales.

La entrevista se dio en un contexto de cuestionamientos hacia el mandatario a raíz del criptoescándalo $LIBRA, que involucra denuncias por estafa y fraude en el lanzamiento del memecoin.

Mondino fue apartada del Gobierno tras la votación de Argentina en la ONU que condenó el bloqueo económico a Cuba, un hecho que generó tensión con el oficialismo.

Más allá de sus críticas a Milei, la ex canciller defendió las políticas económicas del Gobierno actual. En ese sentido, aseguró que “Argentina está ante una gran oportunidad” y llamó a no desperdiciarla.

El caso $LIBRA continúa generando controversia en el país, con investigaciones en curso y un fuerte debate político y mediático sobre la responsabilidad del presidente en la difusión y posible promoción del memecoin.