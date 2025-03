Tras su renuncia al cargo de secretario de Bosques de Chubut, Tegid Evans publicó una extensa carta en la que justificó haber viajado a España en medio de los incendios desatados en la provincia y afirmó que los fondos fueron aportados por el Banco Mundial.

“En virtud de los hechos que han tomado publicidad con relación a mi viaje a España, quiero decir en primer lugar, que no fue mi intención incumplir con mis obligaciones como secretario de Bosques de la Provincia de Chubut, sino todo lo contrario. Sin perjuicio de ello, he leído las críticas y, como hombre de bien, pido las disculpas correspondientes”, indicó Evans en su publicación, tiulada “El por qué de mi viaje a España”.

Luego, brindó detalles sobre el financiamiento. “El viaje fue organizado por la Fundación Pao Costa de España de manera conjunta con el Banco Mundial, lo cual significa que la fecha del viaje fue elegida en función de la temporada de incendios de España, la cual estaba en temporada baja, habilitando las diversas visitas y reuniones, que en temporada alta no son posibles. Por otro lado, entiendo necesario aclarar que la provincia de Chubut NO PUSO PLATA para el viaje, el mismo fue enteramente costeado por el Banco Mundial; y NO COBRE VIÁTICO alguno”, señaló.

Además, explicó que “no se trató de un viaje de capacitación ni tampoco de vacaciones, sino de gestión de políticas para la prevención de incendios forestales”.

Al respecto, agregó: “A mi humilde entender, el costo de no ir, hubiese significado desechar la posibilidad de un futuro financiamiento por parte del Banco Mundial en política de prevención de incendios forestales, rurales y de interface, y de asimilar la necesidad de trabajar en forma conjunta con las provincias patagónicas Neuquén y Río Negro, con las cuales advertimos, al observar las experiencias recogidas por el Banco Mundial, lo imperioso de coordinar una política regional en temas de incendios, del servicio, del recurso humano, de las cuestiones técnicas, operativas y materiales”.

Por último, afirmó: “Desde ya agradezco al señor Gobernador haberme convocado para ser parte de su gestión y lamento, profundamente, que mi decisión de viajar haya generado las críticas que he recibido, muchas de ellas con agravios personales que estimo innecesarios”.

Su renuncia, aceptada por el gobernador Ignacio Torres esta semana, dejó vacante el cargo en la Secretaría de Bosques. Fuentes oficiales adelantaron que el nombre del reemplazante se conocerá en los próximos días.

EL TEXTO COMPLETO

EL POR QUÉ DEL VIAJE A ESPAÑA

"Los incendios forestales extremos, más allá de todo control, se están convirtiendo en una importante amenaza ambiental, económica y social"

En virtud de los hechos que han tomado publicidad con relación a mi viaje a España, quiero decir en primer lugar, que no fue mi intención incumplir con mis obligaciones como Secretario de Bosques de la Provincia de Chubut, sino todo lo contrario. Sin perjuicio de ello, he leído las críticas y, como hombre de bien, pido las disculpas correspondientes.

El viaje fue organizado por la Fundación Pao Costa de España de manera conjunta con el Banco Mundial, lo cual significa que la fecha del viaje fue elegida en función de la temporada de incendios de España, la cual estaba en temporada baja, habilitando las diversas visitas y reuniones, que en temporada alta no son posibles.

Por otro lado, entiendo necesario aclarar que la provincia de Chubut NO PUSO PLATA para el viaje, el mismo fue enteramente costeado por el Banco Mundial; y NO COBRE VIATICO alguno.

No fue un viaje de capacitación ni tampoco de vacaciones, sino de GESTION de políticas para la prevención de incendios forestales que implicaron reuniones con distintos sectores (público- privado) involucrados en el tema de manejo del fuego, prevención, respuesta y de gestión del bosque.

En su momento, consideré que era esencial la participación de la provincia de Chubut junto a otras cinco provincias invitadas y que significaba una oportunidad para poder cambiar el paradigma imperante en cuanto a la gestión de los bosques y la historia de los grandes incendios forestales que se vienen dando en los últimos años y que cada vez son de mayor magnitud.

Cambiar el paradigma significa trabajar fuertemente en la prevención, para lo cual es necesario invertir en maquinaria que permita intervenir en el bosque y en concientizar a la población.

A mi humilde entender, el costo de no ir, hubiese significado desechar la posibilidad de un futuro financiamiento por parte del Banco Mundial en política de prevención de incendios forestales, rurales y de interface, y de asimilar la necesidad de trabajar en forma conjunta con las provincias patagónicas Neuquén y Rio Negro, con las cuales advertimos, al observar las experiencias recogidas por el Banco Mundial, lo imperioso de coordinar una política regional en temas de incendios, del servicio, del recurso humano, de las cuestiones técnicas, operativas y materiales.

Comprendo que para la ciudadanía mi presencia en el incendio simboliza mi compromiso como funcionario público. En ese entendimiento estuve presente en todos los incendios que se produjeron antes de mi viaje, incluso en la provincia de Rio Negro.

Ahora bien, es importante dejar en claro que mi presencia en los incendios no cambió el plan de trabajo de los brigadistas, que son quienes están capacitados para hacerlo y han dado sobrada muestra de ello en esta difícil temporada, que ameritó un reconocimiento expreso del señor Gobernador al inicio de las sesiones legislativas.

Sin perjuicio, de ese convencimiento ciudadano y de las exigencias del pueblo a los funcionarios públicos, al que no le voy a realizar ningún cuestionamiento, entiendo que mi compromiso con la ciudadanía también incluía cambiar las políticas ambientales dirigidas -históricamente- solamente a la emergencia; y apuntar a la prevención, para lo cual es sumamente aconsejable tomar las experiencias internacionales de países que ya han reducido los incendios o su propagación y gestionar financiamiento.

A modo de ejemplo y para que se entienda del porqué de la importancia de formular una política de prevención (con la posibilidad de ser financiada por el Banco Mundial), en nuestra provincia:

En el año 2021, en el incendio de Golondrinas se quemaron 13 mil hectáreas con más de 600 viviendas destruida y más de 1500 personas afectadas.En 2024 el incendio "Centinela" significó más 8 mil hectáreas y corrieron riesgo las viviendas de Alto Rio Percy y de la ciudad de Esquel.

En 2025 se quemaron aproximadamente 20 mil hectáreas, entre ellas las de incendio de Epuyén que incluyó 76 casa destruidas. Hoy los incendios forestales extremos –de origen intencional o culposo- se han convertido en una grave amenaza ambiental, económica y social a nivel global, por eso la política de prevención toma cada vez más relevancia a nivel mundial.

En la respuesta (combate) a un evento ígneo la toma de decisiones es más acotada y limitada al estar condicionada por el propio desarrollo del incendio; en la prevención la toma de decisiones es planificada con más tiempo y estratégica. Es fundamental anticiparnos y definir qué queremos proteger antes de que ocurra un incendio, ya que en el momento del evento no habrá tiempo para decidir y planificar acciones de respuesta.

La capacidad de Chubut para enfrentar incendios forestales extremos ha sido superada año tras año, lo que demuestra que la solución no radica únicamente en mejorar la respuesta ante los incendios, sino en avanzar simultáneamente en la construcción de paisajes rescilientes.

Desde ya agradezco al señor Gobernador haberme convocado para ser parte de su gestión y lamento, profundamente, que mi decisión de viajar haya generado las críticas que he recibido, muchas de ellas con agravios personales que estimo innecesarios.