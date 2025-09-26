El presidente Javier Milei retomará la agenda local tras su gira por Estados Unidos, en la que logró su foto con Donald Trump y se garantizó un fuerte apoyo del gobierno de Estados Unidos.

Fuentes oficiales confirmaron que este sábado irá a la Feria Internacional de Turismo de América Latina, mientras que a partir del lunes comenzará a centrarse en la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre y visitará Tierra del Fuego, donde se mostrará con los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) de esa provincia.

La delegación argentina aterrizó hoy a las 10.16 en Buenos Aires, proveniente de Estados Unidos, donde el presidente participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por la tarde hubo una reunión en Casa Rosada para retomar la estrategia de campaña de cara al 26 de octubre.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la cita estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia y presidenta de LLA, Karina Milei, y participaron el asesor Santiago Caputo; la titular de LLA de la Ciudad, Pilar Ramírez; el apoderado partidario, Santiago Viola; el presidente de la juventud de LLA, Sharif Menem, y el influencer Iñaki Gutiérrez, a cargo del TikTok del presidente.

A menos de seis semanas de los comicios, el propio Milei anticipó que visitará el próximo lunes la ciudad fueguina de Ushuaia en una nueva actividad de campaña. “Nos vemos en Tierra del Fuego”, anunció a través de su cuenta de X. La provincia patagónica es uno de los nueve distritos en los que, en este turno electoral, además de diputados nacionales, se votarán también senadores.

El presidente se mostrará desde las 18 en un acto en el polideportivo municipal junto a sus candidatos Agustín Coto, que competirá por una banca en el Senado, y Miguel Rodríguez, quien disputará su lugar en Diputados.

En lo que queda de campaña electoral, el equipo a cargo del trazado de la ingeniería prepara visitas a otras nueve provincias para disputar el voto por la composición del Congreso en la contienda que libra LLA contra Fuerza Patria.

El objetivo del desembarco en el interior es recuperar el perfil que llevó a Milei a la presidencia en 2023, luego de la reciente derrota de LLA ante el peronismo en la elección bonaerense.

Con la estrategia sometida a reseteo, el libertario se mostrará estratégicamente en provincias como Córdoba (donde ya había iniciado la campaña la semana pasada) y Corrientes, y en ciudades de peso como Mar del Plata, con la idea de reafirmar en primera persona el rumbo económico y político de la administración.

También desembarcará en Santa Fe y en Entre Ríos, dos visitas que ya tiene confirmadas para el mismo día, el próximo viernes 3 de octubre.