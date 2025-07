La interna de La Libertad Avanza (LLA) en Chubut estalló este fin de semana con un inesperado episodio. Ricardo Bustos, periodista con 40 años de trayectoria y miembro del espacio libertario en la provincia, fue detenido por unas horas en Esquel el sábado 12 de julio por presunta desobediencia judicial.

La causa se originó en una medida cautelar que le prohibía el contacto con el diputado nacional y presidente del partido en Chubut, César Treffinger, con quien mantiene un abierto enfrentamiento político.

Cabe recordar que la resolución judicial, firmada el 11 de julio por la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, establecía una restricción de acercamiento y la prohibición de ese acercamiento habría motivado la intervención policial. En este contexto, desde el entorno del periodista y precandidato plantearon una maniobra de censura para apartarlo de la carrera electoral.

Detuvieron por unas horas en Esquel al precandidato a diputado Ricardo Bustos: tenía una prohibición de acercamiento a César Treffinger

Sin embargo, este lunes 14 de julio, en diálogo con la periodista María O'Donnell, Bustos ratificó su precandidatura a diputado nacional por el espacio que a nivel nacional lidera Milei.

Durante la conversación, el comunicador y precandidato a diputado nacional explicó que hubo “una foto conmigo, que yo se la mandé al padre, con un texto que no tiene nada de intimidatorio o de amenazante, y que dos meses después se siente amenazado e intimidado por esa foto”, explicó.

“El juez y el fiscal tendrán que explicar por qué hicieron eso y por supuesto lo pedimos una medida de reconsideración sobre esa restricción que me pone el juez a pedido de este sujeto, el señor Treffinger”, agregó.

Burgueño: “Hubo empujones, gritos y gente golpeada”

Además, sostuvo que “en nada lo que hizo Treffinger, nada empaña mi adhesión al presidente, porque yo soy liberal desde hace 40 años. Y Treffinger es liberal desde hace 2 años. Reconoció y descubrió el liberalismo con Milei”.

Con respecto al respaldo de Milei a Treffinger, aseguró que no le molestó y explicó que “el presidente no conoce las intimidades de lo que pasa en Chubut. El señor Treffinger, además de ser diputado, es el dueño del partido. En el señor Treffinger, las autoridades del gobierno del partido son su hijo, él y cuatro empleados que tiene en una empresa privada”. Treffinger denunció a Bustos por "intimidación" por sacarse una foto con su hijo y Milei lo retuiteó

En tanto, aclaró que “es por decisión de él (Treffinger). Karina Milei no tiene nada que ver con la conformación del partido en Chubut. En el armado nacional hay un presidente del partido que es el señor Treffinger y la señora Karina Milei no se mete en cómo arma el partido a nivel provincial en la provincia del Chubut. No creo que lo sepa a eso. Porque ella es presidenta del partido a nivel nacional, no en la provincia”.

Por último, confirmó su participación como precandidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Chubut. “Yo me someto a la libre competencia, como en un espacio liberal creo que es lo lógico, la libre competencia y que gane el mejor”.