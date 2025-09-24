El presidente Javier Milei mantuvo este miércoles una reunión con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, luego del discurso que el mandatario argentino brindó en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

“Fue una reunión excelente. Nos vamos a volver a reunir nuevamente”, señaló la titular del FMI en declaraciones a la prensa, una vez finalizado el encuentro.

Georgieva destacó el apoyo de Estados Unidos, al igual que del Banco Mundial, y aseguró que lo que está haciendo Argentina “es muy significativo”. “La disciplina fiscal, la política monetaria y las reformas estructurales son muy importantes”, sostuvo la titular del Fondo. Y agregó: “La Argentina está yendo en la dirección correcta”.

Poco después, Georgieva brindó detalles del encuentro en su cuenta de X. “Tuvimos una reunión muy constructiva con el presidente @JMilei hoy en Nueva York. Apoyamos a Argentina en la implementación de políticas para salvaguardar la estabilidad, reducir la inflación, reconstruir las reservas e impulsar las perspectivas de crecimiento”, sostuvo la titular del FMI.

Javier Milei viaja a Estados Unidos: se reunirá con Donald Trump y la directora del FMI

Noticia en desarrollo