"Chubut Primero" oficializó el sábado los candidatos que llevará a las próximas elecciones legislativas, en donde el partido Chubut Somos Todos buscará tener representación en la Cámara de Diputados y de Senadores en el Congreso de la Nación. Entre los candidatos, está el actual el titular de la cartera sanitaria de Salud del Chubut, Fabián Puratich, quien irá por una banca en Diputados.

Puratich, confirmó que encabezará la lista como diputado nacional y explicó que "El sábado a la mañana, nos reunimos con el Gobernador e hicimos toda la documentación. Ahora, hay que esperar pero mientras tanto hay que seguir trabajando".

Sobre su continuidad en la cartera de salud, anticipó que "probablemente –en el mes de la ‘campaña fuerte’- voy a tomarme licencia en el Ministerio de Salud. No sé si tendrá sentido hacerlo en las PASO porque somos lista única pero dependerá de quienes organicen la campaña", dijo.

Y sobre las expectativas de su candidatura, afirmó - a FM Cadena Tiempo - que "Esta situación no me genera mucha ansiedad. Es un orgullo que me hayan elegido para representar a Chubut”.

Finalmente, sobre la candidatura de Federico Massoni, ministro de Seguridad, que había estado en duda en su momento porque no estaba afiliado al partido. Y aclaró que “acorde a la candidatura de Massoni –desde lo legal- no habría inconvenientes. La carta había quedado confusa pero se habilita a un tercio como extrapartidarios. Hay que esperar la interpretación de la Junta Electoral Nacional. Según lo que dicen los abogados, no habría inconvenientes”.